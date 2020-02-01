Airbus заплатит €3,6 млрд по делу о подкупе в России и других странах

Расследование в отношении Airbus Франция, США и Великобритания начали в 2016 году. Они обвинили концерн в подкупе чиновников больше чем в 10 странах, в том числе в России

Airbus заключила ряд соглашений с Великобританией, Францией и США, силовые структуры которых обвинили авиастроительную компанию в коррупции, и согласилась выплатить штраф в €3,59 млрд, говорится на сайте Airbus.

Выплаты покроют и издержки властей в течение всего времени, пока шло разбирательство, уточняется в заявлении. Британское Бюро по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) получит €984 млн, Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) — €2,083 млрд, Минюст и Госдеп США — €526 млн и €9 млн соответственно.

SFO отмечает, что компания признала вину и заключила соглашение об отсрочке судебного преследования. Бюро предполагает, что Airbus будет в полной мере сотрудничать со следствием во всех трех странах, а также обязуется сообщать о любых дальнейших правонарушениях. По утверждению SFO, если Airbus не будет соблюдать эти условия, судебное разбирательство возобновится. Соглашение будет действовать до 31 января 2023 года.

Расследование против Airbus началось еще в 2016 году. Компанию обвинили в том, что она давала взятки чиновникам в различных странах, когда выходила на новые рынки. Reuters сообщает, что Airbus давала взятки должностным лицам в ОАЭ, Китае, Южной Корее, Индии, на Тайване, в России, Саудовской Аравии, Вьетнаме, Японии, Турции, Мексике, Бразилии, Таиланде, Кувейте и Колумбии. По информации SFO, Airbus также незаконно перечисляла деньги чиновникам на Шри-Ланке, в Индонезии, Малайзии и Гане. Бюро отмечает, что взятки компания давала с 2011 по 2015 год.