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Давальческое сырье — что это такое и как правильно оформить

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Содержание:

Что такое давальческое сырье

Давальческое сырье — это материалы, переданные подрядчику для их переработки в готовый продукт. Привлечение сторонней организации обусловлено отсутствием производственных мощностей, при этом заказчик (давалец) сохраняет за собой право собственности. Исполнитель получает за эту услугу вознаграждение и возвращает переработанный продукт для его дальнейшей реализации. Одним из примеров продукции из давальческого сырья являются соки, детское питание, джемы и варенье, которые производитель изготавливает из яблок.

Чем регулируется давальческое сырье

Порядок работы с давальческим сырьем регулируется Гражданским (ГК) и Налоговым кодексами (НК). Взаимодействие заказчика и производителя прописано в гл. 37 ГК «Подряд», НК разъясняет разницу начисления налога на прибыль, НДС и УСН для каждой из сторон.

Особенностью процедуры по передаче давальческих материалов является сохранение права собственности на них у заказчика. Подрядчик обязуется экономно переработать сырье с учетом договоренностей о сроках. После завершения работ он передает готовый продукт и неиспользованное сырье давальцу.

Документы для переработки давальческого сырья

К числу основных документов, которые подписывают стороны, относятся договор подряда, акты и накладные.

Договор должен содержать:

  • предмет договора (давалец обязуется поставить сырье, а сторонняя организация — переработать и вернуть готовый продукт);
  • описание, объем и оценочная стоимость принятого сырья;
  • описание производственного процесса (ГОСТ, задействованное оборудование, технологические карты и так далее);
  • техническое описание готового продукта;
  • сроки переработки;
  • условия хранения, упаковки и доставки материала;
  • стоимость услуги по переработке и сроки оплаты;
  • ответственность за порчу сырья и несоблюдение условий договора;
  • требования об использовании товарного знака.

Факты передачи и приема материалов отражаются в соответствующих актах (при однократной сделке) или в накладных. Эти документы должны содержать реквизиты договора, а также стоимость и объем давальческого продукта, который не был переработан. Законодательство не регламентирует форму актов, а накладные оформляются по форме М-15.

Операции с давальческим сырьем

Сделка между заказчиком и подрядчиком проходит в три этапа: поступление, переработка и реализация. Каждый из них стороны фиксируют документально.

Поступление

Организация (давалец) может иметь свое сырье или приобретать его у поставщиков. При отсутствии производственных мощностей его отдают подрядчику. Стороны оформляют договор на переработку давальческого сырья в соответствии со ст. 702 ГК.

Образец договора на переработку давальческого сырья

Стороны также оформляют акт приема-передачи сырья при однократной сделке. Документ станет приложением к договору и зафиксирует наименование принятых материалов, их количество и оценочную стоимость.

Образец акта приема-передачи

Накладная в этом случае является универсальной для любых производственных отраслей. Документ также фиксирует наименования, количество и стоимость принятого давальческого сырья и счет учета у заказчика.

Бланк накладной по форме М-15

Если объем давальческого сырья не позволяет осуществить переработку за одну операцию, то его отправляют на склад и оформляют приходный ордер по форме М-4.

Образец приходного ордера

Все эти документы поступают в бухгалтерию и отдел производства исполнителя, после чего запускается процесс переработки.

Переработка

После передачи заказчиком сырья подрядчик передает его на производство. Если производственные мощности не позволяют переработать материал в полном объеме, то излишки отправляют на склад. Они поступят на производство после того, как появятся соответствующие ресурсы. Исполнитель ведет учет промежуточных результатов переработки давальческого сырья во внутренних документах.

Реализация

На третьем этапе подрядчик передает готовый продукт давальцу для дальнейшей продажи. Исполнитель составляет акт выполненных работ и отчет использования давальческого сырья, в которых отражены стоимость и количество материалов и оказанной услуги. Давалец оплачивает выполненные работы.

Образец акта выполненных работ

Образец отчета

Пошаговый пример оформления давальческого сырья

ИП Иван Петрович заключил договор подряда с ООО «Мастерская». Согласно документу, заказчик обязуется поставить 100 куб. м древесины (лиственница длиной 5–6 м), а подрядчик — изготовить до 70 куб. м досок в течение семи дней. Стоимость переработки составит 3 тыс. руб. с НДС за 1 куб. м.

  • Шаг 1 — стороны оформляют акт приема-передачи древесины.
  • Шаг 2 — сырье поступает на производство.
  • Шаг 3 — подрядчик возвращает доски и неиспользованный остаток древесины.
  • Шаг 4 — давалец оплачивает выполненную услугу.

Налоговый учет давальческого сырья

При операциях с давальческим сырьем организации ведут разный налоговый учет.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
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