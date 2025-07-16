БПЛА «Валькирия»: украинский ударный дрон АСУ-1 и его характеристики

АСУ-1 «Валькирия» (Фото: 103-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных сил Украины / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

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Что такое БПЛА «Валькирия»

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) АСУ-1 «Валькирия» — это украинский автономный разведывательный беспилотник типа «крыло», который может использоваться в военных и гражданских целях. Аппарат способен проводить видеонаблюдение и аэросъемку с возможностью трансляции в режиме реального времени. Производится компаниями «Авиационные системы Украины» и «Боевые птицы Украины».

Валькирия в скандинавской мифологии — это дева-воительница на крылатом коне, летающая над полем битвы и выбирающая павших воинов, которые попадают в принадлежащий богу Одину небесный чертог — Вальхаллу.

Кто производит дрон «Валькирия»

АСУ-1 «Валькирия» выпускают зарегистрированные в Киеве компании «Авиационные системы Украины» и «Боевые птицы Украины» (укр. «Бойові птахи України»).

По данным украинских источников, аппарат был разработан волонтерами благотворительного фонда «Армия SOS» и передан ВСУ и Нацгвардии в 2015 году под названием «ВАЛК-1». В декабре 2017 года после прохождения испытаний Минобороны Украины допустило его к эксплуатации в ВСУ на особый период. В середине 2022-го для производства этих дронов волонтеры «Армии SOS» создали компанию «Боевые птицы Украины», в составе которой — несколько цехов, школа операторов БПЛА и исследовательский центр. В 2023-м дрон окончательно взят на вооружение ВСУ.

Точные данные о стоимости производства отсутствуют. В 2017 году один беспилотник вместе с сопутствующим оборудованием был приобретен 354-м учебным механизированным полком 169-го учебного центра за 199,8 тыс. грн (около $7,1 тыс. в ценах тех лет). По состоянию на август 2023 года стоимость одного аппарата составляла 297 тыс. грн (около $8 тыс. по тогдашнему курсу). По данным издания «РБК Украина», в 2024 году стоимость усовершенствованного аппарата БПЛА достигала 800 тыс. грн (около $20 тыс., или 1,5–1,6 млн руб.).

В 2023-м в компании «Боевые птицы Украины» заявили о создании в течение 2022 года 296 дронов, к маю следующего года предприятие изготавливало до 120 аппаратов в месяц.

Технические характеристики БПЛА «Валькирия»

Производители «Валькирии» указывают следующие характеристики аппарата:

размах крыла — 160 см;



время полета — 120 мин;



крейсерская скорость — 60 км/ч;



максимальная скорость — 108 км/ч;



радиус радиосигнала — 35 км;



материалы — EPP (вспененный полипропилен), каркас из карбона, композиты;



взлетный вес — 3,5 кг;



высота полета — 2000 м;



взлет — автоматический с рук или леера;



посадка — автоматическая по самолетному типу;



экипаж — два оператора;



минимальное время предполетной подготовки — 15 мин.

«Валькирия» может использоваться и в светлое, и в темное время суток, а также в сложных погодных условиях: во время снега, дождя, тумана, в мороз (до минус 20 градусов) и жару (до плюс 40 градусов). На дрон возможно установить камеру с разрешением 4К с десятикратным зумом, тепловизор, гиростабилизационные модули.

Украинские военные среди преимуществ комплекса называют устойчивость к радиоэлектронному подавлению и физическим повреждениям; быстроту развертывания (5 мин); способность к посадке в сложных условиях, например в кустах.

Назначение и боевые функции

Военные функции:

разведка вглубь до 30 км;

мониторинг линии фронта;

обнаружение целей — скоплений живой силы и техники;

корректировка артиллерийского огня и проверка точности нанесенных ударов;

сопровождение военных колонн.

Гражданские функции:

обследование посевов с воздуха;

поисковые и спасательные операции;

инспекция линий электропередачи и трубопроводов;

наблюдение за дикой природой;

выявление и мониторинг пожаров;

инспекция и замер земель и т.д.

Работа с дроном «Валькирия»

Комплекс «Валькирия» (его общий вес — около 80 кг) включает:

два (по некоторой информации, три) взаимозаменяемых дрона, они хранятся в специальных кейсах;

комплект мачт и антенн, необходимых для работы беспилотника;

набор батарей для самих БПЛА (литийионные емкостью до 30 тыс. мА·ч) и для антенн;

пульт для запуска дрона;

ноутбук с необходимым программным обеспечением, который выполняет роль наземной станции;

камеры, карты памяти, GPS-трекеры и другие необходимые для дрона дополнения;

ремонтный комплект.

Для обеспечения работы нужны как минимум два человека: пилот и оператор, а также при необходимости водитель и командир группы. Обучение работе с дроном занимает около недели.

БПЛА «Валькирия» в операции на Украине

На Украине «Валькирии» применяют и основные силы ВСУ, в частности морская пехота, и территориальная оборона, и пограничники. Дрон используется для определения координат расположения российской техники, позиций военных, информация затем передается ударным подразделениям.

Российское Минобороны отчитывалось об уничтожении «Валькирий» на разных направлениях. Для этого используются зенитные ракетные комплексы (например, «Тор-М1», «Стрела-10», «Бук-М1»), иногда — ударные дроны.

Сравнение БПЛА «Валькирия» с другими дронами ВСУ

Связан ли БПЛА «Валькирия» с бомбардировщиком «Валькирия»

Бомбардировщик «Валькирия» — сверхскоростной американский бомбардировщик 60-х годов. Современный украинский беспилотник не имеет отношения к разработкам тех лет.

Модификация Galka

У дрона «Валькирия» существует модернизированная версия под названием Galka («Галка»). Ее разработали к лету 2023 года. В этой модификации масса беспилотника чуть больше и составляет до 3,7 кг, время полета — три часа вместо двух, радиус действия телеметрического и видеосигнала — 45 км вместо 35 км. Galka использует инерциальную систему навигации без применения GPS, чтобы обходить российские средства радиоэлектронной борьбы.