Чарджбэк: что это, как работает и как его сделать

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

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Что такое чарджбэк

Чарджбэк (от анг. chargeback, возвратный платеж) ― это процедура, когда вы оспариваете транзакцию по вашей карте. Например, если с вас незаконно сняли деньги за отключенные услуги или не прислали товар, который вы заказали в интернете.

Чтобы получить чарджбэк, необходимо обратиться с заявлением в ваш банк, где следует рассказать о том, какую из транзакций вы считаете незаконной. Нужно собрать все документы, которые подтверждают вашу правоту. Например, если у вас списали деньги за подписку на онлайн-сервис, от которой вы ранее отказались, то необходимо предоставить доказательства, что вы действительно отписались: скриншоты общения с поддержкой или сообщения из личного кабинета об отписке.

После того как банк получит заявление, он начинает собственное разбирательство: оценивает ваши доказательства и связывается с продавцом. Если ваша претензия обоснована, то банк возвращает деньги на счет. Нужно отметить, что это редкая ситуация ― нужно очень обоснованно доказать, что перевод сделан без вашего разрешения, товар или услуга не получены или получены не в полном объеме.

Причиной для чарджбэка также может стать неправильно выставленный счет, когда продавец, например, ошибся на один «нолик», а в итоге вы заплатили в десять раз больше, чем нужно. Также чарджбэк возможен, если вы стали жертвой мошенников.

Надо помнить, что chargeback может запустить только тот банк, в котором вы получали карту и только после всестороннего рассмотрения заявки. Это будет долгий и сложный процесс: банк удовлетворяет не все претензии даже тогда, когда ошибка очевидна. К тому же у каждого банка могут быть свои правила чарджбэка, с которыми нужно подробно ознакомиться.

Когда у покупателя есть право на чарджбэк

Несанкционированная транзакция . Например, перевод с карты сделал ребенок или вор, укравший карту или ее данные.

. Например, перевод с карты сделал ребенок или вор, укравший карту или ее данные. Товар или услуга не получены. Если вы купили товар в интернете, но по какой-либо причине его не получили или же заказали услугу, которую вам не смогли оказать.

Если вы купили товар в интернете, но по какой-либо причине его не получили или же заказали услугу, которую вам не смогли оказать. Поврежденный или неисправный товар. Товар, который вы получили, не работает или был поврежден при доставке, а продавец отказывается исправлять недостатки.

Товар, который вы получили, не работает или был поврежден при доставке, а продавец отказывается исправлять недостатки. Обман или мошенничество. Если вас убедили перевести деньги обманом или с использованием мошеннических действий.

Если вас убедили перевести деньги обманом или с использованием мошеннических действий. Ошибка продавца. Если продавец ошибся при выставлении счета и вы заплатили больше, чем необходимо.

Если продавец ошибся при выставлении счета и вы заплатили больше, чем необходимо. Несоблюдение условий договора. Если продавец не доставил вам товар в установленный срок или нарушил какие-либо другие параметры вашего договора.

Как работает чарджбэк

В процедуре чарджбэка участвуют несколько сторон.

Покупатель, который подает заявление о чарджбэке.

Продавец, получивший деньги покупателя на свой счет.

Банк, клиентом которого является покупатель.

Банк, где находится счет продавца.

Платежная система, через которую был сделан перевод.

Схема работы чарджбэка устроена так.

Покупатель пишет заявление в свой банк и прилагает к нему необходимые доказательства. Банк покупателя начинает расследование и запрашивает возврат средств, если находит, что доводы покупателя обоснованы. Банк покупателя связывается с банком продавца и платежной системой, которые рассматривают доказательства покупателя и дают свое согласие на возврат средств. Банк покупателя проверяет счет продавца и списывает с его счета сумму, которую запрашивает покупатель. Банк продавца переводит сумму в банк покупателя на счет самого покупателя через платежную систему.

Сначала уточните на сайте вашего банка, каким образом у него устроена процедура чарджбэка. Возможно, вам понадобится позвонить в банк или прийти в отделение. В Сбербанке, например, необходимо написать в чат поддержки в приложении или поговорить с голосовым ассистентом, который подскажет дальнейшие шаги.

Помните, что не все чарджбэки бывают успешными, часто банк отказывает даже при наличии серьезных доказательств. Чаще всего решить проблему проще с самим продавцом, чем рассчитывать на решение банка.

В каких случаях банк может вернуть деньги

Если вы не получили товар или услугу.

Если транзакция не прошла, вы расплатились другим способом, но потом деньги все же были списаны.

Если вы вернули товар или отказались от услуги, но денег так и не получили.

Если купленный товар не соответствует описанию или испорчен.

Если услугу оказали некачественно или не так, как вы просили.

Если с вашего счета списали деньги не в той валюте.

Если с вас списали дополнительные деньги после оплаты услуги.

Если вас обманули и не вернули деньги в положенный срок.

Когда банк точно откажет в процедуре

Если вы что-то купили, но потом передумали.

Если вы осознанно рискнули, покупая товар у непроверенного продавца по заниженной цене.

Если у вас нет доказательств, которые подтвердят, что транзакция была совершена без вашего ведома.

Если вы не можете предоставить документы, которые запрашивает банк. Например, если продавец удалил вашу переписку после получения денег.

Если срок подачи заявки истек. У разных банков он может составлять от 60 до 180 дней со дня проведения транзакции.

Если продавец смог оспорить ваши доказательства и предоставить документы, подтверждающие вашу неправоту.

Если вы не смогли подтвердить, что товар не соответствует описанию.

Если описание товара и сам товар отличаются незначительно, например у заказанного вами платья другой цвет пуговиц.

Процедура чарджбэка

В процедуре возврата денег несколько этапов.

1. Подайте заявку

Сообщите в ваш банк, с какой проблемой вы столкнулись. Постарайтесь подробно объяснить ситуацию и дать максимум информации: где и когда вы провели транзакцию, которую хотите отменить, что пошло не так и почему вы хотите вернуть деньги. Подготовьте все необходимые документы: чеки, скриншоты, письма, фото и видео товара.

2. Банк проверит вашу заявку

Сотрудники банка займутся проверкой ваших данных. Они выяснят, действительно ли вы добровольно провели транзакцию, и учтут все подробности, которые вы сообщите. Они изучат вашу историю операций и свяжутся с продавцом для уточнения вашей информации. В этот момент продавец может предъявить свои доказательства, что товар или услуга были получены, чтобы доказать свою правоту.

3. Банк примет решение

В итоге в банке принимают решение о том, кто прав в вашем споре. Если вы доказали свою правоту, то получите деньги обратно, а если нет, то они останутся у продавца.

4. Продавец может оспорить решение банка

Если банк принял решение вернуть вам деньги, то продавец или поставщик услуги может обратиться в банк со своими доказательствами правоты. Если они будут более убедительны, чем ваши, то банк спишет обратно зачисленные на ваш счет деньги.

Необходимые документы

Чем больше у вас будет доказательств вашей правоты, тем выше шансы получить свои деньги обратно. Поэтому постарайтесь собрать максимум документов, которые показывают, что вы не получили товар или услугу или получили их не в полном объеме. У каждого банка есть свой собственный список необходимых для чарджбэка документов, поэтому сначала лучше уточнить у них, что вам необходимо предоставить на рассмотрение. Но есть и общие документы, которые нужны везде.

Чеки об оплате товара или услуги. Копия переписки с продавцом, где вы запрашиваете информацию и пытаетесь выяснить, почему не получили товар или услугу. Скриншоты с сайтов, где вы оплатили товар или услугу, на которых видно, что платеж прошел успешно. Заявление о возврате товара от продавца. Копии ваших документов ― паспорта и номер банковского счета, чтобы доказать, что именно вы переводили деньги.

Сроки рассмотрения заявки

Помните, что заявку на чарджбэк необходимо подать в течение 60 или 90 дней после покупки. Далее банк берет паузу на рассмотрение заявки, она может составлять от 60 до 90 дней, в зависимости от платежной системы, которой вы пользуетесь. Также процедуру чарджбэка может задержать общение банка с продавцом ― тот может намеренно затягивать передачу документов банку.

Как сделать чарджбэк

Сначала уточните в вашем банке, как проходит процедура чарджбэка. Самый простой способ это выяснить ― позвонить в call-центр финансового учреждения. Возможно, у вашего банка есть онлайн-форма для подачи заявки на чарджбэк. В некоторых банках вам придется идти в отделение, чтобы подать бумаги для запуска процедуры чарджбэка.

Соберите все необходимые документы и передайте их в банк. Останется только дождаться решения, чтобы получить свои деньги назад. Однако помните, что банк может потребовать дополнительную информацию, которая может прояснить ситуацию.

Проверка условий возврата средств

Найдите ваш договор с банком об обслуживании. Он может быть размещен на сайте финансового учреждения. Там должны быть указаны причины и правила чарджбэка, а также требования к доказательствам. Изучите также раздел на сайте банка, посвященный чарджбэку, ― чаще всего там простым языком описано, какие действия вам необходимо сделать, для того чтобы вернуть деньги. Если вы не нашли эту информацию, свяжитесь с техподдержкой банка, чтобы вам выслали всю необходимую информацию.

Также необходимо ознакомиться с политикой возврата средств у продавца. Эти условия можно найти на сайте компании или в документах к товару. Если вы не нашли необходимые данные, можно позвонить в службу поддержки продавца для получения дополнительной информации. Там же вы сможете узнать, есть ли у продавца какие-либо исключения из правил возврата денег.

Связь с продавцом или поставщиком услуг

Прежде чем запускать процесс чарджбэка, попробуйте договориться с продавцом о возврате средств. Если вам удастся его убедить вернуть деньги, то вы получите их гораздо быстрее, чем через банк. В некоторых платежных системах также есть возможность открыть спор с продавцом. Например, если вы делали покупку через PayPal. Также некоторые маркетплейсы позволяют вам открыть спор с продавцом прямо в их системе, чтобы получить деньги назад, если вы не удовлетворены товаром. Такая функция есть, например, на AliExpress.

Подготовка и подача заявки на чарджбэк

Чтобы подать заявление, потребуются все документы по транзакции, которую вы провели: чек, квитанция, электронные письма с подтверждением заказа. Сохраните все письма и сообщения, в которых вы общаетесь с продавцом. Сделайте фотографии товара, если он не соответствует описанию, фото поврежденной упаковки. Если товар был с гарантией, приложите ее к документам.

В заявке опишите, что вы заказали, когда была совершена транзакция, что пошло не так и почему вы считаете, что вам нужно вернуть деньги. Не используйте общие фразы, а укажите конкретные несоответствия товара его описанию.

Вопрос-ответ



Сколько длится процедура возврата денег

Процедура чарджбэка может быть весьма длительной: в среднем банки могут рассматривать вашу заявку от 60 до 90 дней. После истечения этого срока банк может запросить у вас дополнительные документы и взять паузу еще на 90 дней для их изучения. Также банк будет запрашивать объяснения у второй стороны конфликта, что может затянуть время чарджбэка еще на какое-то время.

Что делать, если в услуге отказали

Сначала узнайте, почему вам отказали. Банк должен в письменном виде прислать вам объяснение, почему он отказывается вернуть деньги. Проанализируйте причину и постарайтесь понять, что пошло не так. Вероятно, вам не хватило доказательств, истек срок рассмотрения заявки или же ваше заявление не удовлетворяет критериям чарджбэка, принятым в банке.

Проверьте свои документы и убедитесь, что вы собрали все необходимые доказательства. Возможно, вы сможете отыскать дополнительные документы, которые помогут вам доказать свою правоту.

Пообщайтесь с продавцом. Возможно, он согласится вернуть ваши деньги, чтобы не стать участником уже судебного разбирательства. Но не стоит угрожать продавцу судом ― будьте вежливы, но настойчивы.

Попробуйте оспорить решение банка. В некоторых финансовых учреждениях есть такая процедура. Вам необходимо выяснить, как она проходит и что необходимо сделать для ее запуска. Вероятнее всего, вам понадобится написать еще одно заявление и приложить к нему ответ банка и дополнительные доказательства.

Если все вышеперечисленное не помогло, то остается только обратиться в суд. Это долгий и дорогостоящий процесс, но если вы потеряли много денег на покупке, то судебное разбирательство останется последним шансом вернуть их обратно.

Что компания теряет из-за чарджбэков

Чарджбэки — это большая проблема для компаний, потому что эту схему могут использовать мошенники, чтобы получить от компании и товар, и деньги. Компания в таком случае теряет двойную сумму. Если у компании высокий уровень чарджбэков, то платежная система может наложить на нее штраф. Также высокое количество чарджбэков может негативно сказаться на репутации компании и отпугнуть потенциальных клиентов, потому что вернуть свои деньги в случае неудачной сделки можно будет только через долгую процедуру чарджбэка, которая не обязательно закончится в пользу покупателя.