ВЭФ: что это за форум, кто проводит и о чем будут говорить в 2025 году

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

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Что такое ВЭФ (Восточный экономический форум)

ВЭФ (Восточный экономический форум) — это международный экономический форум, который с 2015 года ежегодно проводится во Владивостоке. Он направлен на привлечение инвестиций в российский Дальний Восток и укрепление сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Ключевая задача форума — способствовать развитию инвестиционного сотрудничества и делового партнерства между странами и экономическому росту Дальнего Востока в ключевых отраслях российской экономики, таких как промышленность, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и др.

История и организация ВЭФ

ВЭФ был учрежден в мае 2015 года по инициативе Владимира Путина. Его целями заявлялись «ускоренное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Первый форум прошел 3-5 сентября того же года. Организатором выступил специально созданный «Фонд Восточный экономический форум», с 2016 года проведение мероприятия перешло к Фонду «Росконгресс», который занимается организацией российских мероприятий международного уровня.

Первый ВЭФ в 2015 году посетили 2,5 тыс. участников из 32 стран, в том числе президент России Владимир Путин и вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян, было подписано около 80 соглашений на общую сумму порядка 1,3 трлн руб.

Традиционным местом проведения стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДФУ), расположенного на острове Русский вблизи Владивостока (входит в состав города). Он был построен для проведения саммита АТЭС в 2012 году. Подготовку каждого форума осуществляет организационный комитет, возглавляемым первым заместителем председателя правительства Юрием Трутневым.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

ВЭФ-2025

ВЭФ-2025: даты проведения

Юбилейная десятая сессия запланирована на 3–6 сентября 2025 года. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году мероприятие пришлось отменить, поэтому число проведенных форумов в 2024 году составило девять, а не десять.

Тема

Тема предстоящего форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Его программу должны утвердить и обнародовать в июле. Помимо деловой части запланированы культурные и спортивные события (выставки, соревнование по гребле, хоккейный матч, забег). На выставке проектов дальневосточных регионов «Улица Дальнего Востока» основной акцент сделают на 80-летии Победы в Великой Отечественной войне.

Также будут организованы выездные площадки в Южно-Сахалинске — климатический форум (проходит 1–2 августа), форум беспилотников (6–8 сентября) и энергетический форум (25–26 сентября).

Ожидаемые гости

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, анонсировал участие гостей из более 60 государств. Среди подтвержденных стран — Северная Корея.

Программа форума — основные темы и форматы

Главные направления дискуссии — взаимодействие стран АТР в сфере экономики и финансовой политики, привлечение инвестиций, строительство современной инфраструктуры.

Основные формы общения:

дискуссионные панели;

круглые столы;

теледебаты;

бизнес-завтраки;

переговоры в рамках двусторонних диалогов между представителями разных государств;

пленарные заседания с участием глав государств и высших должностных лиц.

Постоянные тематические площадки форума — «Потенциал страны», «Территория инноваций», «ВиноГрад», «Гостиная губернаторов», «Росконгресс Урбан Хаб» (платформа для обсуждений в области урбанистики), Roscongress Club (закрытый бизнес-клуб) и «ВЭФ. Юниор» (площадка для подростков).

Кто участвует в ВЭФ

На форуме собираются высокопоставленные лица, предприниматели, эксперты и журналисты из России и зарубежных стран.

Синдзо Абэ, Нарендра Моди, Владимир Путин, Халтмаагийн Баттулга и Махатхир Мохамад (слева направо) во время пленарного заседания в рамках V Восточного экономического форума, 2019 год

В период с 2016 по 2019 годы постоянным участником ВЭФ был японский премьер-министр Синдзо Абэ. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга присутствовал на трех последних форумах подряд (в 2017–2019 годы). Южнокорейские президенты Пак Кын Хе и Мун Чжэ Ин посетили форум дважды — в 2016 и 2017 годах соответственно. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад приезжал в 2019-м, сменивший его на посту Анвар Ибрагим посетил форум спустя пять лет, в 2024 году.

Отдельные визиты совершили:

председатель КНР Си Цзиньпин (2018);

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (2019);

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (2022);

премьер-министр Мьянмы генерал Мин Аун Хлайн (2022 году).

Российский лидер Владимир Путин присутствовал на всех девяти форумах.

Значимые результаты прошлых форумов

Максимальное количество посетителей зарегистрировали в 2019 году — 8,5 тыс. человек. Рекордным по числу заключенных соглашений стал 2021 год — тогда подписали 380 документов. Наибольший совокупный объем контрактов зафиксирован в 2024 году: общую сумму сделок оценили почти в 5,5 трлн руб. Тогда же было представлено наибольшее число стран — 75. Самым крупным соглашением стал контракт «Газпрома» в 2015 году о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода стоимостью порядка 948 млрд руб.

В 2024 году на площадке форума собрались свыше 7 тыс. делегатов из 75 государств и территорий, включая Германию, Францию, Швейцарию и США. Было заключено 313 соглашений общей суммой более 5,5 трлн руб. Наиболее масштабные проекты (более млрд руб.):

химическое предприятие в Воркуте (инвестиции составляют до 200 млрд руб.),

освоение никелево-медного месторождения Кун-Манье в Амурской области (116,8 млрд руб.),

расширение мощностей рудника Березовское в Забайкальском крае (13 млрд руб.),

создание логистического центра «Союз» на границе с Китаем для хранения нефти и газа (106 млрд руб.).

В 2023 году мероприятие привлекло свыше 7 тыс. участников из 62 государств и территорий. Общее число контрактов достигло отметки в 373 соглашения на общую сумму свыше 3,8 трлн руб. Самыми крупными сделками (более млрд руб.) стали:

реализация ряда инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа (суммарно — чуть больше 1 трлн руб.),

проект строительства угольного порта «Порт Эльга» (136 млрд руб.),

программа модернизации рыболовецкого флота, включающая постройку нескольких плавсредств и покупку лицензий на вылов (124 млрд руб.).

В 2022 году, когда число участников превысило 7 тыс. человек из 67 стран и территорий, было подписано 296 контрактов общим объемом около 3,3 трлн руб. Самым крупным стал договор о возведении крупного угольного морского терминала — 136 млрд руб.

Как поучаствовать в ВЭФ

Бейдж участника обойдется в 420 тыс. руб. С 1 августа заплатить за участие придется 500 тыс. руб. Подать заявку нужно на сайте.

Желающим стать модератором или спикером следует направить запрос на programme@roscongress.org и предоставить следующие данные: