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Минтранс разработал рекомендации по сокращению парковок

Минтранс разработал рекомендации по организации парковок и «сдерживанию автомобилизации»
Собеседник «Коммерсанта» в одном из региональных ведомств назвал рекомендации Минтранса сигналом «для сдерживания роста автомобилизации»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

Министерство транспорта опубликовало рекомендации для регионов по организации парковок. Они, в частности, предусматривают подход по сокращению парковочных мест внутри кварталов и вдоль дорог, в том числе для местных жителей, за счет создания внеуличных автостоянок и гаражей. На документ обратил внимание «Коммерсант».

В рекомендациях говорится, что парковка вдоль улиц должна рассматриваться как временная мера, которая применяется только в случае, когда это позволяет пропускная способность. Плату за парковочные места предлагается вводить, когда заняты более 85% предусмотренных для этого мест, за исключением тех, которые расположены у социальных учреждений, в том числе поликлиник и больниц.

Рубеж в 85% уже используется при организации платных парковок в Москве. Так, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов недавно указывал, что в зонах с таким уровнем загруженности и выше парковка дорожает, но при этом его максимальная стоимость не будет превышать 450 рублей.

В документе Минтранса также рекомендуется мотивировать автовладельцев оставлять машины на перехватывающих парковках. Одновременно с этим предлагается увеличивать скорость и сокращать интервалы движения общественного транспорта, регулировать стоимость проезда в нем, а также, на самых перегруженных улицах, вводить выделенные полосы, в том числе, в «ущерб соблюдению нормативных значений по количеству парковочных мест».

У зданий с разным «функциональным значением» министерство рекомендует использовать общую парковку и руководствоваться принципом, когда днем, например, ее используют посетители административного здания, а вечером — театра.

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В подмосковном Минтрансе «Коммерсанту» сообщили, что уже используют положения федеральных рекомендаций, в других регионах, в том числе в Липецкой и Курской областях, а также в Крыму заявили о готовности их применять.

Неназванный чиновник в одном из региональных ведомств в разговоре с изданием назвал рекомендации Минтранса сигналом «об ужесточении парковочной политики для сдерживания роста автомобилизации». Он указал, что в крупных агломерациях многоэтажная застройка привела к значительному росту автопарка, а дорожно-транспортная инфраструктура его все время «догоняет». «Однако пересадить с личного на общественный транспорт людей, которые уже привыкли к определенному уровню комфорта, будет непросто», — отметил собеседник газеты.

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