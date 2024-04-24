Аналитики назвали стоимость владения китайским аналогом Volkswagen Tiguan

Changan CS35 Plus называют альтернативой Volkswagen Tiguan. После ухода «немцев» на российском рынке эта модель играет на одном поле с CheryTiggo 4 Pro и Geely Coolray

Changan CS35 Plus (Фото: Changan)

Стоимость владения китайским компактным кроссовером Changan CS35 Plus составит 1,52 млн руб. за пять лет. Такие данные Autonews.ru предоставило маркетинговое агентство НАПИ.

Под стоимостью владения автомобилем понимается сумма расходов, связанных с его эксплуатацией и владением, и потери автомобиля в цене за указанный период.

По данным НАПИ, стоимость владения Changan CS35 Plus за 1 км составляет 20,29 руб., в месяц — около 25,4 тыс. руб. За год, таким образом, набегает 304,3 тыс. руб., за пять лет — 1,54 млн руб. Стоимость автомобиля Changan CS35 Plus в исследуемой комплектации Advance составляет 2 339 900 руб.

Changan CS35 Plus (Фото: Changan)

При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге 15 тыс. км в год. Общая стоимость владения складывается из расходов на страховку (ОСАГО и каско); покупку резины и ее замену; топливо при среднем расходе, заявленном производителем; техническое обслуживание и текущий ремонт; а также оплаты налогов и сборов.

Changan CS35 Plus впервые представили на автосалоне в Чэнду в 2018 году, продажи начались в октябре того же года.

Changan CS35 Plus (Фото: Changan)

В январе 2021 года автомобиль Changan CS35 Plus прошел рестайлинг. Мощность двигателя была увеличена до 128 л.с. Теперь двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической или же полуавтоматической шестиступенчатой трансмиссией.

Changan CS35 Plus называют альтернативой Volkswagen Tiguan. После ухода «немцев» на российском рынке эта модель играет на одном поле с CheryTiggo 4 Pro и Geely Coolray.

Changan имеет в России официальное представительство и продает в стране 14 моделей. CS35 Plus занимает второе место по продажам среди автомобилей марки. В 2023-м его выбрали 9289 покупателей, сообщал «Автостат». А сам бренд по итогам года вошел в топ-5 марок по продажам новых легковых автомобилей в России — было продано 47 765 машин против 2550 в 2022-м.