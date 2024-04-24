Аналитики назвали стоимость владения китайским аналогом Volkswagen Tiguan
Стоимость владения китайским компактным кроссовером Changan CS35 Plus составит 1,52 млн руб. за пять лет. Такие данные Autonews.ru предоставило маркетинговое агентство НАПИ.
Под стоимостью владения автомобилем понимается сумма расходов, связанных с его эксплуатацией и владением, и потери автомобиля в цене за указанный период.
По данным НАПИ, стоимость владения Changan CS35 Plus за 1 км составляет 20,29 руб., в месяц — около 25,4 тыс. руб. За год, таким образом, набегает 304,3 тыс. руб., за пять лет — 1,54 млн руб. Стоимость автомобиля Changan CS35 Plus в исследуемой комплектации Advance составляет 2 339 900 руб.
При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге 15 тыс. км в год. Общая стоимость владения складывается из расходов на страховку (ОСАГО и каско); покупку резины и ее замену; топливо при среднем расходе, заявленном производителем; техническое обслуживание и текущий ремонт; а также оплаты налогов и сборов.
Changan CS35 Plus впервые представили на автосалоне в Чэнду в 2018 году, продажи начались в октябре того же года.
В январе 2021 года автомобиль Changan CS35 Plus прошел рестайлинг. Мощность двигателя была увеличена до 128 л.с. Теперь двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической или же полуавтоматической шестиступенчатой трансмиссией.
Changan CS35 Plus называют альтернативой Volkswagen Tiguan. После ухода «немцев» на российском рынке эта модель играет на одном поле с CheryTiggo 4 Pro и Geely Coolray.
Changan имеет в России официальное представительство и продает в стране 14 моделей. CS35 Plus занимает второе место по продажам среди автомобилей марки. В 2023-м его выбрали 9289 покупателей, сообщал «Автостат». А сам бренд по итогам года вошел в топ-5 марок по продажам новых легковых автомобилей в России — было продано 47 765 машин против 2550 в 2022-м.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас