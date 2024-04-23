Haval привезет в Россию новый внедорожник H5. Первые фото
Haval привезет в Россию большой рамный внедорожник H5, передает корреспондент Autonews.ru из Китая. Эта модель продается в Поднебесной с 2023 года и стоит от 122 800 до 157 800 юаней (1,58 млн юаней — 2,03 млн руб.), говорится в местном издании Autohome.
Что это за автомобиль?
Haval H5 по габаритам напоминает Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser 300. Он унифицирован с пикапом Great Wall KingKong Poer, который официально продается в России. У них единая рама, подвеска, передняя часть кузова и даже передняя панель салона, а также одинаковая колесная база — 3140 мм. Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 5190, 1905 и 1835 мм соответственно. Но, несмотря на габариты, салон у новинки только пятиместный.
Что по технике?
Новый Haval H5 оснащен двигателем 2.0T мощностью 218 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, автомобиль доступен с 2-литровым турбодизельным двигателем мощностью 166 л.с.
Что в салоне?
Дизайн интерьера H5 прост и функционален, есть цифровая панель приборов и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, под которым установлены физические кнопки для большего удобства управления системами. На обратной стороне рулевого колеса есть лепестки переключения передач, а сам рычаг АКП имеет классическую форму Tank 300.
У новинки довольно крупный багажник. Его глубина достигает 1965 мм, а максимальный объем — 2116 литров.
Напомним, что ранее китайские дилеры начали получать новый Haval H9. Сообщается, что автопроизводитель объявит более подробную информацию о нем, в том числе официальную дату выпуска и цену, на автосалоне в Пекине, который откроется 25 апреля.
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