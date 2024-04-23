Haval привезет в Россию новый внедорожник H5. Первые фото

Haval H5 прошлого поколения в 2020 году производился в России и был относительно популярен в нашей стране. В 2023 году Haval представил новое поколение рамного внедорожника

Haval H5 (Фото: Алина Распопова / Autonews.ru)

Haval привезет в Россию большой рамный внедорожник H5, передает корреспондент Autonews.ru из Китая. Эта модель продается в Поднебесной с 2023 года и стоит от 122 800 до 157 800 юаней (1,58 млн юаней — 2,03 млн руб.), говорится в местном издании Autohome.

Что это за автомобиль?

Haval H5 (Фото: Алина Распопова / Autonews.ru)

Haval H5 по габаритам напоминает Nissan Patrol или Toyota Land Cruiser 300. Он унифицирован с пикапом Great Wall KingKong Poer, который официально продается в России. У них единая рама, подвеска, передняя часть кузова и даже передняя панель салона, а также одинаковая колесная база — 3140 мм. Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 5190, 1905 и 1835 мм соответственно. Но, несмотря на габариты, салон у новинки только пятиместный.

Haval H5 (Фото: Алина Распопова / Autonews.ru)

Что по технике?

Новый Haval H5 оснащен двигателем 2.0T мощностью 218 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, автомобиль доступен с 2-литровым турбодизельным двигателем мощностью 166 л.с.

Haval H5 (Фото: Алина Распопова / Autonews.ru)

Что в салоне?

Дизайн интерьера H5 прост и функционален, есть цифровая панель приборов и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, под которым установлены физические кнопки для большего удобства управления системами. На обратной стороне рулевого колеса есть лепестки переключения передач, а сам рычаг АКП имеет классическую форму Tank 300.

Haval H5 (Фото: Алина Распопова / Autonews.ru)

У новинки довольно крупный багажник. Его глубина достигает 1965 мм, а максимальный объем — 2116 литров.

Haval H5 (Фото: Алина Распопова / Autonews.ru)

Напомним, что ранее китайские дилеры начали получать новый Haval H9. Сообщается, что автопроизводитель объявит более подробную информацию о нем, в том числе официальную дату выпуска и цену, на автосалоне в Пекине, который откроется 25 апреля.

- Китайские дилеры начали получать новый Haval H9. Он похож на Dargo

- Стоимость владения «бестселлером» Haval Jolion оценили в ₽298 тыс. в год

- Haval показал фото салона нового H6. Его планируют привезти в Россию

- Назван топ-5 самых продаваемых автомобилей в России. Сколько они стоят