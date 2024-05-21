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Как выглядят новые автомобили марки «Волга». Фоторепортаж

Кадры с новыми автомобилями марки «Волга»

Автомобили&nbsp;Volga K40,&nbsp;Volga K30 и&nbsp;Volga C40 (слева направо)
Автомобили Volga K40, Volga K30 и Volga C40 (слева направо)
Автомобиль Volga K30
Автомобиль Volga K30
Автомобиль Volga C40
Автомобиль Volga K30
Автомобиль&nbsp;Volga C40
Автомобиль Volga K40
Автомобили&nbsp;Volga K40,&nbsp;Volga K30 и&nbsp;Volga C40 (слева направо)
Автомобили Volga K40, Volga K30 и Volga C40 (слева направо)
Автомобиль Volga K30
Автомобиль Volga K30
Автомобиль Volga C40
Автомобиль Volga K30
Автомобиль&nbsp;Volga C40
Автомобиль Volga K40
Автомобили Volga K40, Volga K30 и Volga C40 (слева направо)
(Фото: пресс-служба бренда Volga)
Автомобили Volga K40, Volga K30 и Volga C40 (слева направо)
(Фото: пресс-служба бренда Volga)
Автомобиль Volga K30
(Фото: пресс-служба бренда Volga)
Автомобиль Volga K30
(Фото: пресс-служба бренда Volga)
Автомобиль Volga C40
(Фото: пресс-служба бренда Volga)
Автомобиль Volga K30
(Фото: пресс-служба бренда Volga)
Автомобиль Volga C40
(Фото: пресс-служба бренда Volga)
Автомобиль Volga K40
(Фото: пресс-служба бренда Volga)

В Нижнем Новгороде на выставке впервые показали новые автомобили бренда Volga. Презентацию провели на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). Автомобили осмотрел премьер-министр Михаил Мишустин.

Известно, что будут выпускать три автомобиля:

Volga C40 — это седан класса D;

Volga К30 — кроссовер класса С;

Volga К40 — кроссовер класса D.

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Теги
Волга автомобильный рынок машина
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