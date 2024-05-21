Как выглядят новые автомобили марки «Волга». Фоторепортаж
В Нижнем Новгороде на выставке впервые показали новые автомобили бренда Volga. Презентацию провели на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). Автомобили осмотрел премьер-министр Михаил Мишустин.
Известно, что будут выпускать три автомобиля:
Volga C40 — это седан класса D;
Volga К30 — кроссовер класса С;
Volga К40 — кроссовер класса D.
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