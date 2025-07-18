Стали известны цены на комплектации LADA Iskra

Автомобиль предлагается в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno

Фото: пресс-служба АвтоВАЗ Фото: пресс-служба АвтоВАЗ Фото: пресс-служба АвтоВАЗ Фото: пресс-служба АвтоВАЗ Фото: пресс-служба АвтоВАЗ Фото: пресс-служба АвтоВАЗ Фото: пресс-служба АвтоВАЗ Фото: пресс-служба АвтоВАЗ

Новинка компактного автомобиля B-сегмента LADA Iskra — в модельном ряду займет место между Granta и Vesta — в базовой комплектации Comfort будет стоить от 1 249 000 рублей, сообщили РБК в пресс-службе АвтоВАЗа.

В версии Life — от 1 319 000 рублей. В этой модели дополнительно появляется кондиционер, обогрев передних сидений и зеркал.

Комплектация Enjoy — от 1 439 000 рублей — оснащена обогревом форсунок омывателя, охранной сигнализацией, круиз-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, регулировкой руля по вылету, а также мультимедийной системой нового поколения LADA Enjoy Evo с онлайн-сервисами.

Топ-версия LADA Iskra — Techno, будет стоить от 1 579 000 рублей. Здесь — есть подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворота.

В апреле в АвтоВАЗе сообщили о планах по старту продаж Lada Iskra с 20 июля — в день рождения автопроизводителя. Как уточнил глава концерна Максим Соколов, цена будет начинаться от 1,2 млн руб. По его словам, ценовая политика формировалась с учетом позиции автомобиля в модельной линейке. Соколов отметил, что объем выпуска Iskra будет зависеть от рыночного спроса.

«Автозавод Санкт-Петербург» займется сборкой Lada Iskra.Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) 19 июня.