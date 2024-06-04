Белорусский автобренд Belgee объявил о выходе на российский рынок
Белорусский автомобильный бренд Belgee объявил об официальном выходе на российский рынок. Как сообщила пресс-служба компании, дилерскую сеть белорусской марки запустят с 1 июля этого года.
На первом этапе модельный ряд Belgee будет представлен популярным городским кроссовером Х50 сегмента B-SUV. Как сообщает производитель, кроссовер построен на базе «востребованного автомобиля, завоевавшего любовь и признание российских покупателей». Судя по характеристикам, Belgee Х50 является копией популярного в России компактного кроссовера Geely Coolray.
Модель предлагается с бензиновым турбомотором рабочим объемом 1,5 л и мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. Переднеприводный кроссовер представлен в трех вариантах исполнения: Active, Style и Prestige.
Стоимость автомобиля в базовом оснащении Active начинается от 2 290 990 руб. Версия Style обойдется в 2 400 990 руб., а кроссовер в комплектации Prestige стоит от 2 500 990 руб.
Автомобиль Geely Coolray, который является «базой» для Belgee Х50, стоит дороже. Цены на машину в базовой версии Comfort начинаются от 2 609 990 руб. Однако китайский автомобиль совсем недавно прошел рестайлинг.
Belgee Х50 — не единственная лицензионная копия кроссовера Geely. Его также с 2020 года производят в Малайзии, где автомобиль носит название Proton X50.
Кроме Belgee Х50, белорусский бренд планирует продавать и другие модели. Так, во второй половине лета ожидается пополнение модельной линейки Belgee семейным кроссовером Х70 сегмента C-SUV с передним или полным приводом.
Автомобили марки Belgee уже продавались в России, однако их представляли официальные дилеры марки Geely.
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