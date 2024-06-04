 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Авто ,  
0 

Белорусский автобренд Belgee объявил о выходе на российский рынок

Белорусский Belgee начнет официально продавать автомобили в России с 1 июля
Кроссоверы Belgee Х50 уже продавались в России в дилерских центрах китайской компании Geely. Теперь белорусский бренд решил развивать собственную сеть автосалонов
Belgee Х50
Belgee Х50 (Фото: Belgee)

Белорусский автомобильный бренд Belgee объявил об официальном выходе на российский рынок. Как сообщила пресс-служба компании, дилерскую сеть белорусской марки запустят с 1 июля этого года.

На первом этапе модельный ряд Belgee будет представлен популярным городским кроссовером Х50 сегмента B-SUV. Как сообщает производитель, кроссовер построен на базе «востребованного автомобиля, завоевавшего любовь и признание российских покупателей». Судя по характеристикам, Belgee Х50 является копией популярного в России компактного кроссовера Geely Coolray.

Belgee Х50
Belgee Х50
(Фото: Belgee)

Модель предлагается с бензиновым турбомотором рабочим объемом 1,5 л и мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. Переднеприводный кроссовер представлен в трех вариантах исполнения: Active, Style и Prestige.

Стоимость автомобиля в базовом оснащении Active начинается от 2 290 990 руб. Версия Style обойдется в 2 400 990 руб., а кроссовер в комплектации Prestige стоит от 2 500 990 руб.

Belgee Х50
Belgee Х50
(Фото: Belgee)

Автомобиль Geely Coolray, который является «базой» для Belgee Х50, стоит дороже. Цены на машину в базовой версии Comfort начинаются от 2 609 990 руб. Однако китайский автомобиль совсем недавно прошел рестайлинг.

Belgee Х50 — не единственная лицензионная копия кроссовера Geely. Его также с 2020 года производят в Малайзии, где автомобиль носит название Proton X50.

Belgee Х50
Belgee Х50
(Фото: Belgee)

Кроме Belgee Х50, белорусский бренд планирует продавать и другие модели. Так, во второй половине лета ожидается пополнение модельной линейки Belgee семейным кроссовером Х70 сегмента C-SUV с передним или полным приводом.

Автомобили марки Belgee уже продавались в России, однако их представляли официальные дилеры марки Geely.

Belgee Х50
Belgee Х50
(Фото: Belgee)

- В России начались продажи белорусского кроссовера Belgee X50

- Chery, Haval и Changan попали в список доступных кроссоверов с автоматом

- Geely занял четвертое место по продажам в России

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Авторы
Теги
Михаил Переходько
авторынок
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 03 июн, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 03 июн, 16:36
World Athletics создала новый турнир с рекордным призовым фондом Спорт, 11:44
В кабмине Италии предложили Макрону надеть каску и поехать на Украину Политика, 11:44
Раненый военный рассказал о требовании командира вернуться в Луганск Политика, 11:44
Эксперты по автострахованию назвали ключевую проблему в области ОСАГО Отрасли, 11:43
СК потребовал арестовать белорусского гребца по делу о наемничестве Политика, 11:42
МИД сообщил, что России не нравится отношение талибов к женщинам Политика, 11:41
Три вида доходов, с которых нерезиденту придется заплатить налог 30% Pro, 11:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Подольске выявили более 200 нелегальных мигрантов на стройке Общество, 11:18
7 июня пройдет сессия РБК на площадке «Территория инноваций» ПМЭФ РБК Events, 11:17
Белорусский автобренд Belgee объявил о выходе на российский рынок Авто, 11:17
Шольц оценил угрозу эскалации при ударах по России немецким оружием Политика, 11:12
Аудиоколонку с марихуаной обнаружили во Внуково в посылке из Калифорнии Общество, 11:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:10
Аналитики назвали районы Москвы с максимальным ростом цен на новостройки Недвижимость, 11:10