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В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» номеров для машин

Депутат Лантратова предложила легализовать продажу красивых номеров для машин
Депутат Лантратова уверена, что, если продавать «красивые» номера на официальных аукционах, только за первый год доходы федерального бюджета «могут составить порядка 35 млрд руб.»
Фото: aautonomera777 / VK
Фото: aautonomera777 / VK

Депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила, что направила вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко обращение, в котором предложила ввести официальную продажу «красивых» автомобильных номеров.

По ее мнению, легализация продажи номеров позволит пополнить федеральный бюджет, а также ликвидировать черный рынок по их продаже.

Она отметила, что объем этого нелегального рынка «до сих пор не получил должной оценки специалистов». Но стоить такие номера могут сотни тысяч и даже миллионы рублей. В качестве примера депутат привела номера с буквами СВО, которые после начала боевых действий на Украине стали выставлять на продажу по цене от 150 тыс. до 5 млн руб.

Лантратова допустила, что если продавать «красивые» номера на официальных аукционах, только за первый год доходы федерального бюджета «могут составить порядка 35 млрд руб.».

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Вопрос обеления рынка «красивых» автомобильных номеров поднимается не впервые. В ноябре 2019 года Минэкономразвития и МВД пришли к соглашению об их официальной продаже. Ведомства подготовили соответствующие поправки и направили их в правительство.

Предлагалось, что самостоятельно выбрать будущий номер или получить «красивые» номера можно будет только через портал государственных услуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля. Помимо стандартной процедуры получения номерного знака, сгенерированного системой, планировали сделать новую функцию «выбрать номер», за которую владелец должен был заплатить повышенную пошлину.

Изменения должны были вступить в силу с 1 января 2022 года, но этого так и не произошло.

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Фото:Autonews.ru

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Михаил Переходько
автомобильные номера красивые номера Госдума
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