Стоимость нефти марки Brent вновь обновила максимум с июня 2015 года

Стоимость фьючерса североморской марки нефти Brent с поставкой в январе 2018 года составила $64,03 за баррель и в третий раз за 6 ноября обновила максимум с июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Сегодня, 6 ноября, стоимость нефти марки Brent также впервые с июня 2015 года превысила $63 за баррель. По данным на 19:29 мск, стоимость одного барреля на бирже ICE составляла $63,65 (на 2,4% выше уровня закрытия торгов 3 ноября). В июне 2015 года стоимость одного барреля Brent оценивалась в $63,59.

Кроме того, днем 6 ноября стоимость барреля Brent впервые с июня 2015 года составила $62,87 (на 1,3% выше уровня закрытия торгов 3 ноября).

По данным аналитиков Bloomberg, рост цен на североморскую нефть связан с арестом членов королевской семьи Саудовской Аравии, а также десятков чиновников и бизнесменов. Всего, по неподтвержденным данным, были задержаны около 40 человек.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника королевства сообщало, что задержанных обвиняют в отмывании денег, злоупотреблении властью, получении взяток и растрате бюджетных средств.

Арестован также экс-министр финансов Саудовской Аравии и член правления национальной нефтекомпании Saudi Aramco Ибрагим аль-Ассаф. Его обвиняют в растрате при расширении Великой мечети Мекки. Также аль-Ассаф подозревается в использовании служебного положения и конфиденциальных данных при осуществлении земельных сделок.