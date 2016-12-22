СМИ сообщили о гибели 16 силовиков при перестрелке с боевиками в Египте

Правоохранительные органы Египта провели рейд на территории Западной пустыни Египта, где, по информации силовиков, скрывались боевики движения «Хасм». Завязалась перестрелка, боевики пытались бежать. Власти вызвали подкрепление, но по подкреплению также открыли огонь. В результате по меньшей мере 16 силовиков были убиты, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности.
Египетские власти считают «Хасм» крылом «Братьев-мусульман», запрещенной в России террористической организации. По данным агентства, «Братья-мусульмане» отвергают связи с движением «Хасм».
По данным собеседников агентства, во время перестрелки с полицией боевики также применили взрывные устройства.
Два источника заявили, что пострадали восемь силовиков, другой источник заявил, что только четверо были полицейскими, а остальные — боевики.
Агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах о 14 погибших полицейских. По этим данным, перестрелка произошла в губернаторстве Гиза. AP передает, что ни одна группировка пока не взяла не себя ответственность за произошедшее.