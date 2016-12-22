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Бальзамировщик Дали рассказал о «ничуть не изменившихся» усах художника
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Бальзамировщик Дали рассказал о «ничуть не изменившихся» усах художника
Общество, 11:53
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Бальзамировщик Дали рассказал о «ничуть не изменившихся» усах художника
Сальвадор Дали (Фото: Robert Kradin / AP)

Тело испанского художника Сальвадора Дали, эксгумированное по решению мадридского суда для экспертизы ДНК, хорошо сохранилось, сообщил Нарцис Бардалет, бальзамировавший художника. Об этом пишет LaVanguardia.

Он рассказал, что усы Дали ничуть не изменились, «как этого и хотел художник». «Это просто чудо», — отметил Бардалет.

В конце июня суд в Мадриде принял решение эксгумировать останки художника, чтобы провести ДНК экспертизу. Причиной послужило обращение Марии Пилар Абель Мартинес, которая с 2007 года пытается доказать, что она внебрачная дочь Дали. Если родство будет доказано, она сможет претендовать на права на работы художника, а также взять его фамилию.

В ночь на 21 июля в театре-музее Дали в Фигерасе была проведена эксгумация останков художника. В Высоком суде Каталонии сообщили, что биологические останки Дали были успешно удалены из склепа. Планировалось, что для экспертизы возьмут четыре зуба и костный мозг длинной кости. Директор фонда Гала-Сальвадор Дали Луис Пенюэлас, как сообщают «РИА Новости», рассказал, что для экспертизы «взяли образцы двух больших костей, волосы и ногти».

Нарцис Бардалет отметил, что попытки извлечь ДНК будут успешными, несмотря на бальзамирование. При этом он не исключил трудностей, так как раствор мог повредить ядро белка в клетках художника.

​Образцы ДНК художника отправили в судебно-медицинскую лабораторию Мадрида, где их будут исследовать две недели.

Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года на 85-м году жизни. Тело художника забальзамировали и, согласно его воле, замуровали в пол одной из комнат театра-музея Дали в Фигерасе.

Теги: экспертиза ДНК , эксгумация , Сальвадор Дали
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