Продажи автомобилей в России показали двузначный рост впервые с 2014 года

В мае продажи автомобилей в России показали рост почти на 15%. Его обеспечили массовые бренды, премиальный сегмент остался в «минусе»

В мае продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 15 тыс 991 шт, или на 14,7%, по сравнению с маем 2016 года и составили 124 тыс 990 машин, следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (есть у РБК). Двузначный рост продажи автомобилей в России демонстрируют впервые с 2014 года.

Продажи новых легковых автомобилей снижаются с 2014 года. По итогам всего 2016 года в России был продан 1 425 791 автомобиль, что на 11%, меньше, чем годом ранее. Перелом на российском авторынке начался уже в феврале, когда продажи снизились всего на 4,1% против январского падения на 5%. Резкий рост продаж в марте (+9,4%) обеспечил прирост на 1% за первый квартал (по отношению к первому кварталу 2016 года). В апреле рынок замедлился, прирост составил всего 6,9%. В числе причин аналитики и автодилеры называли начало второго квартала, когда активность дилеров и импортеров традиционно ниже, и майские праздники.

Несмотря на более слабый апрель по сравнению с мартовским ростом, по итогам первых пяти месяцев года российский авторынок вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За этот период было продано 577 тыс 449 автомобилей.

«По отношению к прошлому году российский автомобильный рынок в мае в третий раз подряд продемонстрировал солидный рост, выраженный двузначной цифрой впервые за много лет», приводятся слова председателя комитета АЕБ Йорга​ Шрайбера в отчете. По его словам, положительная динамика наблюдается для большинства игроков на рынке, что является важным фактором для того, чтобы процесс восстановления рынка получил дальнейшее развитие.

В тройку лидеров по итогам пяти месяцев вошли Lada (+10%), KIA (+20%), Hyundai (+7%). В числе аутсайдеров остались Geely (-67%), Brilliance (-86%), SsangYong (-94%). Премиальные бренды, хорошо продававшиеся в кризис, не смогли по итогам пяти месяцев показать рост. Продажи Mercedes сократились на 8%, Lexus (-9%), Porsche (-21%), Audi (-23%).

8 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева сообщил, с июля заработают новые программы поддержки автопрома — «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Русский фермер» и «Свое дело». Об этом Минпромторг объявил 7 июня на совещании с участниками рынка. Объем финансирования - 7,5 млрд руб. Ранее, 11 мая​, была продлена и расширена программа льготного автокредитования на 2017 год. Общий объем финансирования программы — 10 млрд руб.