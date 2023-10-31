Западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, будут делать это на условиях, которые выдвинет правительственная комиссия, сообщил Дмитрий Песков.

«Свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что «Россия - по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций». «Может быть, кто-то скажет, что сейчас это заучит несколько противоречиво. Нет, вовсе нет. Многие ниши, которые освобождаются здесь после ухода одних компаний, занимаются другими компаниями. Если уходят компании одних стран, то компании других стран проявляют повышенный интерес», — заявил он.