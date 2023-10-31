Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 615-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Минобороны сообщило об уничтожении в 16:00 над Брянской областью украинского беспилотника самолетного типа.
Жители Украины меньше стали доверять президенту страны, однако уровень доверия по-прежнему высокий, следует из опроса КМИС, результаты которого приводит Klymenko Time. Если в мае прошлого года он составлял 91%, то в октябре 76%. Уровень доверия к ВСУ также остался высоким (94% вместо 98%). А вот уровень доверия к Верховной раде с 58% снизился до 21%, а к телемарафону с 69% до 48%.
Западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, будут делать это на условиях, которые выдвинет правительственная комиссия, сообщил Дмитрий Песков.
«Свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует», — сказал пресс-секретарь президента.
Песков отметил, что «Россия - по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций». «Может быть, кто-то скажет, что сейчас это заучит несколько противоречиво. Нет, вовсе нет. Многие ниши, которые освобождаются здесь после ухода одних компаний, занимаются другими компаниями. Если уходят компании одних стран, то компании других стран проявляют повышенный интерес», — заявил он.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка Трубчевского района.
«Пострадавших нет. В результате обстрела, по предварительной информации, частично повреждены несколько гаражей», — написал Богомаз в своей телеграм-канале.
Брянская область попала под обстрел со стороны Украины в третий раз за день. Ранее были обстреляны село Олейниково, где оказалось нарушено энергоснабжение, а также район села Сушаны.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 900 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе восемь танков (в том числе два Leopard), две артиллерийские системы М777, САУ Krab. пять САУ «Гвоздика», САУ «Акация». Средствами ПВО в течение суток сбиты самолеты МиГ-29, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
По данным военного ведомства за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены пять атак ВСУ в районе Синьковки;
- на Краснолиманском направлении отражены три атаки в районах Червоной Дибровы и Ямполовки;
- на Донецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Клещеевки и Курдюмовки;
- на Южно-Донецком направлении нанесен удар по позициям двух бригад ВСУ в районах Угледара и Старомайорского;
- на Запорожском направлении отражена одна атака в районе Работино.
Минобороны сообщило о том, что в районе населенного пункта Малодолинское (Одесская область) поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ окраины города Шебекино. «Пострадавших нет. Снаряды легли на территорию промзоны, осколками неустановленного боеприпаса повреждено здание автотранспортного предприятия», - написал он в Telegram.
Второй за день украинский беспилотник в 13:00 был уничтожен дежурными средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны.
Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Ялте местного жителя, который по заданию украинских спецслужб координировал покушение на Олега Царева. Он организовал слежку за Царевым, а теперь задержан и дал признательные показания, передает агентство ТАСС.
УФСБ по Тверской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении жителя региона, который воевал на стороне ВСУ и был взят в плен в ЛНР, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Дело возбуждено по ст. 275 УК России (государственная измена в форме перехода на сторону противника).
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Сушаны Климовского района. «Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание двух нежилых домов, которое в настоящее время локализовано», - написал он в Telegram.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины села Дарьино Суджанского района. «Пострадавших нет. На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены ёмкости для хранения удобрений».
Минобороны России сообщило о том, что около 11:30 дежурными силами ПВО над территорией Белгородской области был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.
Издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Кривом Роге и обстрелах подконтрольного украинской армии Херсона. Ранее воздушная тревога была объявлена в северных и южных регионах Украины.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины села Троицкого в Кореневском районе. Пострадавших нет, повреждена водонапорная башня.
Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что в районе Серебрянского лесничества уничтожены семь опорных пунктов ВСУ, нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам. Вскрыто и подавлено около 25 расчетов артиллерии противника.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле региона за последние сутки. В большинстве случаев пострадавших и разрушений нет. В Новой Таволжанке (Шебекинский городской округ) в результате минометного обстрела снаряд пробил крышу частного жилого дома.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Алейниково в Стародубском муниципальном округе. «Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены три административных здания, два легковых автомобиля, два жилых дома и хозяйственные постройки. Нарушено энергоснабжение».
В Полтавской, Николаевской и Хмельницкой областях Украины этой ночью звучали взрывы. К 6:30 мск тревога была объявлена в Винницкой, Житомирской, Харьковской и Николаевской областях, а также в отдельных районах Днепропетровской области. Этой ночью ее сигналы также звучали в Сумской, Черниговской и Черкасской областях.