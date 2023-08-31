Из-за ограничений работы Домодедово, Внуково и Жуковского на запасные аэропорты ушли 45 самолетов, сообщила Росавиация. Сейчас режим ограничений снят.

Аэропорт Нижнего Новгорода принял утром 12 рейсов в качестве запасного аэродрома, рассказали РБК в его пресс-службе. Часть из них уже вылетела в пункт назначения.

Ограничения в столичных аэропортах вводили в связи с попыткой атаки беспилотника. Дрон, летевший к Москве, сбили в Воскресенском районе Подмосковья.