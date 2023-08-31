Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 554-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Над Брянском сбили три беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.
По словам Богомаза, о дронах в экстренные службы сообщили местные жители. Сотрудники Росгвардии сбили беспилотники с помощью антидронового ружья и специального карабина.
Из-за ограничений работы Домодедово, Внуково и Жуковского на запасные аэропорты ушли 45 самолетов, сообщила Росавиация. Сейчас режим ограничений снят.
Аэропорт Нижнего Новгорода принял утром 12 рейсов в качестве запасного аэродрома, рассказали РБК в его пресс-службе. Часть из них уже вылетела в пункт назначения.
Ограничения в столичных аэропортах вводили в связи с попыткой атаки беспилотника. Дрон, летевший к Москве, сбили в Воскресенском районе Подмосковья.
В Брянской области уничтожили диверсионную группу из сотрудников Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций, сообщили в ФСБ. Группа готовила теракты в регионе на объектах военной и энергетической инфраструктуры.
Двоих украинских военных убили. Пятерых задержали, трое из них ранены.
По информации ФСБ, у диверсантов были автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, гранаты, патроны натовского образца и приборы ночного видения.
На фоне очередной попытки атаки дроном в столичных аэропортах задержаны десятки рейсов на вылет и прилет. Ограничения коснулись Внуково и Домодедово.
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 5:21 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта «Внуково».
В Подмосковье сбит беспилотник, летевший к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — написал мэр.
В российском Минобороны заявили, что попытку атаки по объектам в России попыталась осуществить украинская сторона. Дрон самолетного типа уничтожили дежурные средства ПВО.
С 24 февраля 2022 года власти регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников 511 раз. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года. Какие регионы чаще всего подвергались атакам беспилотников — в материале РБК.
В подконтрольном украинским властям городе Запорожье прогремели взрывы. По информации «Укринформ», взрыв прогремел в Запорожском районе (на северо-западе города).
В Брянской области также сработала ПВО. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что была «пресечена атака украинских террористов»: сбиты два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.
ПВО сбила на востоке Крыма крылатую ракету, сообщил Сергей Аксенов. Деталей он не привел.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Украине на 2024-2027 годы с объемом выделяемой поддержки около €5 млрд ежегодно. Боррель отметил, что предлагаемая сумма должна быть пределом выделяемых средств, а не целевым показателем. Он выразил надежду, что это предложение будет согласовано до конца текущего года.
Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта.
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в ходе военных действий на Украине.
Такое поручение он дал во время поездки на предприятие концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в Тульской области, где он проверил выполнение государственного оборонного заказа. Шойгу потребовал от руководства компании организовать круглосуточную работу завода.
На Украине проверят все решения военно-врачебных комиссий о признании непригодными к службе, которые были приняты с начала боевых действий. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
«Провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители», — написал Зеленский в телеграм-канале.
МИД назвал «оптимальную рабочую альтернативу черноморской сделке», которую рассматривает Москва.
Она заключается в инициативе Владимира Путина поставить в Турцию 1 млн т зерна по льготной цене «при финансовом обеспечении» Катара, говорится в сообщении МИДа по поводу предстоящих переговоров министров иностранных дел России и Турции. Пшеницу затем переработают на турецких предприятиях, а оттуда отправят в наиболее нуждающиеся страны.
В середине августа Bild сообщила, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки. Москва приостановила участие в ней 18 июля.
США впервые с начала военной операции на Украине приняли меры против индийских компаний, заморозив $26 млн за предполагаемую связь с российской АЛРОСА, сообщил Reuters.
По словам его источников, Индия попросила США высвободить деньги, принадлежащие как минимум двум индийским алмазодобывающим компаниям. Средства заморозили, когда подразделения фирм в ОАЭ пытались перевести деньги на покупку алмазного сырья.
АЛРОСА находится под американскими санкциями с весны 2022 года.
Межгосударственный авиационный комитет не расследует обстоятельства крушения самолета Евгения Пригожина и не комментирует обстоятельства произошедшего, сообщила его пресс-служба.
Аэропорт Пскова, который ночью подвергся атаке беспилотников, с завтрашнего дня возобновит работу в обычном режиме, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник назначен «послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима». Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Для бывшего иеромонаха Иоанна Курмоярова запросили семь лет общего режима и запрет на администрирование страниц в интернете на два года по делу о фейках об армии.
Прокурор попросил суд учесть смягчающее обстоятельство: Курмояров полностью признал вину и раскаялся. Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
Курмоярова задержали в Петербурге 7 июня 2022 года, а потом арестовали. По данным телеграм-канала Baza, дело против бывшего монаха возбудили за опубликованное в марте видео «Кто будет в аду, а кто в раю?», в котором говорилось о военной операции на Украине.
Группа депутатов Верховной рады Украины во главе со спикером Дмитрием Разумковым внесла законопроект, который предлагает приравнять некоторые коррупционные преступления во время действия военного положения в стране к государственной измене, следует из базы данных украинского парламента. Текст документа и пояснительная записка к нему в законодательной базе пока не опубликованы.
По словам Разумкова, документ предлагает дополнить Уголовный кодекс страны соответствующей статьей. «Законопроект предусматривает [в качестве наказания за коррупцию] от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества», — сказал Разумков изданию «Страна».
С идеей приравнять коррупцию к госизмене 27 августа выступил президент Украины Владимир Зеленский.