Канцлер Германии Олаф Шольц назвал эффективными санкции против России. При этом он признал, что экономика Германии тоже страдает.

«Западные санкции эффективны и правильны. Они являются важным средством усиления давления на Россию с целью окончательного прекращения этой [спецоперации]. Потому что затраты для Москвы значительные», — сказал Шольц.