Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 189-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал эффективными санкции против России. При этом он признал, что экономика Германии тоже страдает.
«Западные санкции эффективны и правильны. Они являются важным средством усиления давления на Россию с целью окончательного прекращения этой [спецоперации]. Потому что затраты для Москвы значительные», — сказал Шольц.
«Программа визита рассчитана на один день. Они должны за один день посмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе возможно посмотреть. Пока заявлено [как цель визита] — «ознакомиться с работой станции». Для нас это размытое понятие», — сказал он.
В Белгороде сработала система ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию», — написал он.
«Это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания войны», — сказала министр.
Стефанишина по-разному оценила сотрудничество Киева и НАТО на нынешнем этапе. С одной стороны, «Украина уже сближена с альянсом максимально, насколько это возможно без членства», но с другой, взаимодействие больше развивается на двустороннем уровне со странами-членами, сказала министр.
Госдеп предупредил, что Россия может столкнуться с новыми санкциями в случае проведения референдума на занятых российскими силами территориях Украины.
«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры», — заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
Программа миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС рассчитана на один день, сообщил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.
«Программа визита рассчитана на один день. Они должны за один день посмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе возможно посмотреть. Пока заявлено [целью миссии] — «ознакомиться с работой станции». Для нас это размытое понятие», — цитирует слова Балицкого «Интерфакс».
Делегация заедет МАГАТЭ на подконтрольную российским силам территорию через город Васильевка, сразу отправится в Энергодар и вечером того же дня покинет станцию.
Бишкек упрощает въезд ИТ-специалистов из России и ряда других стран постсоветского пространства. Теперь в Киргизии можно будет получить официальный статус «Цифровой кочевник», который позволяет находиться в стране без регистрации по месту пребывания и работать без получения разрешения на трудовую деятельность.
Начальник управления бизнес-среды киргизского Минэкономики Муса Катаганов заметил, что Киргизия за счет некоторых геополитических факторов может стать привлекательной для таких «цифровых кочевников».
Финский государственный железнодорожный оператор VR Group списал весь подвижной состав и детали для скоростных поездов «Аллегро», которые курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки, следует из финансового отчета VR по итогам первого полугодия.
В документе сказано, что списаны были все поезда «Аллегро», связанные с восточным направлением, а также запасные части на общую сумму €45,4 млн. Также группа начала переговоры, в ходе которых намерена продать свои ассоциированные и дочерние компании, связанные с восточными грузовыми перевозками.
Из-за сокращения российских перевозок объемы железнодорожных перевозок VR снизились на 19,7% по сравнению с прошлым годом и составили 14,9 (18,5) млн т, следует из сообщения компании.
Форвард клуба КХЛ «Ак Барс» Александр Радулов обратился к своим подписчикам в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) с просьбой помочь перевезти клюшки из США.
«Дорогие подписчики! Кто в ближайшие дни летит из Америки, желательно из Нью-Йорка в Россию?! Нужно перевезти клюшки. Напишите в direct», — написал хоккеист.
В марте Россия из-за санкций столкнулась с дефицитом и резким повышением цен на хоккейную экипировку. Ее основными поставщиками являются североамериканские бренды Bauer, CCM и Warrior. Bauer объявил о приостановке поставок в Россию, продукции Warrior не было уже в прошлом сезоне, а CCM отказался сотрудничать с российскими звездами НХЛ.
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что в вопросе о визах для россиян нужно различать тех, кто причастен к конфликту на Украине, и рядовых граждан.
«Если первые несут ответственность за конфликт, то вторые — нет, и мы должны сохранить с ними связь. Необходимо проводить это четкое различие», — сказала она.
Эксперты МАГАТЭ, направляющиеся на Запорожскую АЭС, перед отъездом из Киева на станцию провели встречу с Владимиром Зеленским. Всего в миссии, которая оценит безопасность атомной станции в условиях обстрелов, 14 экспертов, ее возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Киев разрабатывает «эвакуационные маршруты для жителей Крыма», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Как он написал в твиттере, маршруты предназначаются для «желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации».
«Пока же просим всех держаться как можно дальше от военных объектов и проверить укрытия», — отметил Подоляк.
Неделю назад Владимир Зеленский заявил о планах вернуть Крым «любыми средствами», которые Украина сочтет правильными, без консультаций с другими странами. Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал планы Зеленского «плохой затеей». А глава региона Сергей Аксенов заявлял, что Украине «Крыма не видать как своих ушей». В Кремле многократно заявляли, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.
Дмитрий Медведев уверен, что в случае запрета на выдачу шенгенских виз россиянам граждане страны «будут меньше отвлекаться» от ситуации на Украине.
Под минометный обстрел со стороны Украины попали два приграничных села в Курской области — Алексеевка и Елизаветовка, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«В Алексеевке противник, судя по всему, вновь пытался уничтожить вышку сотовой связи. В ее окрестностях зафиксировано возгорание растительности, также загорелась скирда соломы на ферме», — написал он в телеграме.
В Елизаветовке получили повреждения шесть честных домов. Жертв нет, однако нанесен ущерб животноводческому комплексу.
«Под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли», — добавил губернатор.
«Газпром» подтвердил, что с 4:00 мск 31 августа по 4:00 мск 3 сентября прокачка газа по «Северному потоку» будет приостановлена в связи с профилактическими работами на компрессорной станции «Портовая». Приостановка значится как запланированная.
После этой новости акции «Газпрома» выросли в моменте на 6%, до ₽201,38 за акцию.
В Новой Каховке в Херсонской области вновь сработали российские системы ПВО, было слышно около 20 выстрелов, звучат сирены воздушной тревоги, сообщает в Telegram военно-гражданская администрация находящегося под контролем российских военных города.
В свою очередь агентство ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента сообщил, что ПВО в пятый раз за день сработали в Херсоне, предположительно было запущено не менее четырех ракет. Агентство при этом подчеркивает, что пока не располагает официальным подтверждением работы ПВО в городе.
Новая Каховка расположена примерно в 80 километрах к востоку от Херсона, выше по течению реки Днепр.
Власти находящегося под контролем российских военных города Новая Каховка (Херсонская область) заявили, что при ударах со стороны ВСУ были повреждены 20 жилых домов. «Был нанесен удар по жилому массиву, жилым домам, где живут мирные люди. По нашим предварительным подсчетам, повреждены более 20 домов. Большая часть этих домов не подлежит восстановлению», — цитирует агентство ТАСС представителя военно-гражданской администрации (ВГА) города Руслан Агаев.
Глава военно-гражданской администрации Каховского района области уточнил, что при ударах погибла 80-летняя женщина и несколько человек были ранены.
Министры обороны стран Евросоюза договорились начать работу по созданию специальной миссии для подготовки украинских военных. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Праге по итогам неформальной встречи глав оборонных ведомств стран ЕС. «Все страны-члены согласны (создать такую миссию. — РБК) и договорились начать работу по определению параметров этой миссии для Украины», — сказал Боррель.
По его словам, министр обороны Украины Алексей Резников, участие которого во встрече было запланировало в онлайн-формате, предоставил европейским коллегам информацию о потребностях национальных вооруженных сил как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.
Боррель уточнил, что в настоящее время речь идет только о начале подготовительной работы по созданию миссии, утвердить ее формат предстоит на официальных встречах Евросоюза.
Евросоюз продолжит оказывать военную помощь Украине настолько долго, насколько это потребуется, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Все члены ЕС готовы продолжать помогать Украине сколько это понадобится», — сказал Боррель на пресс-конференции после неформальной встречи министров обороны ЕС в Праге. Дипломат отметил, что объемы военной помощи Украине не сокращались в течение лета, «поток [поставляемого оружия] даже увеличился».