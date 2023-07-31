Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 523-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Ночью беспилотник ВСУ атаковал здание районного УВД в Трубчевском районе на юге Брянской области, сообщил губернатор Богомаз. Пострадавших нет.
Власти Великобритании утилизировали 43 танка Challenger 2, сочтя, что они не подлежат «какому-либо экономическому восстановлению», сообщает The Times. Утилизация прошла в период с 2010 по 2014 год, затраты британского Минобороны составили £4,3 млн. Газета отмечает, что британское правительство планирует сократить численность армии до 73 тыс. человек, что является наименьшим показателем со времен войны с Наполеоном.
Губернатор Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области под Таганрогом упал беспилотник.
«В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано. Принадлежность БПЛА устанавливается. На месте работают специалисты Минобороны», — написал губернатор.
Украина готовит новую встречу по реализации «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским, она должна пройти в Саудовской Аравии. Об этом сообщил руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак. На саммите соберутся советники глав ряда государств.
Первая встреча состоялась в июне в Копенгагене, напомнил он. Тогда в ней участвовали политические советники и советники по вопросам национальной безопасности ряда стран, включая Бразилию, Великобританию, страны ЕС, Индию, Канаду, ЮАР, Саудовскую Аравию, США, Турцию и Японию, они обсуждали ключевые принципы достижения мира на Украине, сообщал Ермак. Украинская делегация вновь представила там свою «формулу мира», а также предложила площадки для проведения глобального саммита мира — в частности, саму Украину.
«В ходе встречи, над подготовкой которой мы работаем, мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах «формулы мира», реализация которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире», — сказал Ермак.
Зарубежная помощь уже составляет почти половину доходной части украинского бюджета, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Украина с начала года получила $25,3 млрд из-за рубежа — это как безвозвратная помощь (ее в основном предоставляют США), так и льготные кредиты (которые в основном выделяет Евросоюз).
За весь 2022 году помощь Украине от зарубежных стран составила $32,3 млрд. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2022 году вырос на $13,4 млрд — до 78,5% ВВП по сравнению с 48,9% в 2021 году.
Британские военные готовят элитный отряд украинских коммандос (спецподразделения, предназначенные для проведения десантных, разведывательных и диверсионных операций) для операций в Крыму, пишет Sunday Express со ссылкой на источники.
Более 2 тыс. солдат прибыли в лагерь в местности Дартмур (в графстве Девон на юго-западе Англии) для подготовки. Их готовят коммандос Королевской морской пехоты.
Папа римский Франциск во время своей проповеди на площади Святого Петра в Ватикане обратился к России и призвал Москву возобновить участие в зерновой сделке.
«Я обращаюсь к моим братьям, властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива могла быть возобновлена и зерно могло быть безопасно транспортировано», — сказал понтифик.
Российские военные уничтожили центр обслуживания беспилотников в районе населенного пункта Могилевка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
Ранее, в ночь на 30 июля, Москва и Подмосковье подверглись новой атаке беспилотников. В частности, в результате удара были повреждены башни делового центра «Москва-Сити».
Российские военные за сутки суммарно отразили 11 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях, сообщили в пресс-службе Минобороны. Семь попыток атак украинские силы совершили в ДНР, в том числе под селом Клещеевка.
«На донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражено семь атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в районе Дзержинска (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны, а потери ВСУ на направлении составили до 190 человек.
На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 250 украинских военнослужащих.
На краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ в районе населенного пункта Ковалевка (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих.
Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать 25 беспилотниками самолетного типа объекты в Крыму. 16 БПЛА уничтожены ПВО, 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. По данным Минобороны, пострадавших и разрушений нет.
На южнодонецком направлении российские войска отразили атаки ВСУ в направлении Урожайного и Старомайорского, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
На купянском направлении российские войска сорвали попытку ВСУ перебросить резервы, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. «В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки... В ходе наступательных действий на Куземовском направлении штурмовые группы мотострелкового полка Балтийского флота овладели двумя опорными пунктами, двумя наблюдательными постами и тремя блиндажами противника в районе населенного пункта Новоселовское», — сообщил он.
В ночь на 30 июля произошла новая попытка атаки дронов на Москву. Два дрона упали в «Москва-Сити». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что повреждения получили фасады двух офисных башен, никто не пострадал. Минобороны заявило, что дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и упали на территории «Москва-Сити». Ещё один дрон уничтожили средства ПВО над Одинцовским районом Подмосковья.
Путин заявил, что польские элиты не покидают планы отторгнуть западную Украину, ввод польско-литовских подразделений будет началом раздела Украины, это маловероятно, но в Польше эта идея живет.
Украине скоро будет некем воевать, все мобилизованы, считает президент России.
Путин в связи с зерновой сделкой процитировал «утром деньги, вечером стулья». Он заявил, что на зерновой сделке «наварили трейдеры», которые покупали со скидкой, продавали в благополучные страны.
Путин об отказе от поездки в ЮАР: я в контакте со всеми коллегами, я не думаю, что мое пребывание на саммите на саммите БРИКС важнее, чем мое пребываение сейчас в России.
Путин ответил на вопрос о том, поедет ли он в Турцию в августе и остается ли на повестке дня тема газового хаба. По поводу хаба президент сказал, что остается на повестке, но речь о создании электронной торговой площадки, «мы не собираемся газ хранить там». Мы хотели поговорить с Эрдоганом, но он предложил не очень удобное время, мы договорились о переговорах на среду, посмотрим.
Про визит президент высказался следующим образом: Или он к нам приедет, или я к нему съезжу. Визиты за недели до выборов можно было бы рассматривать как попытку оказать влияние на внутриполитический процесс, мы решили встречу перенести.
Путин заявил о зерновой сделке, что сначала должны быть исполнены требования России, после этого Москва в нее вернется. Он также сказал, что мировые цены после выхода России из сделки по зерну выросли, значит Россия получит больше доходов, частью доходов Москва готова поделиться с беднейшими странами. Бесплатные поставки зерна начнутся «не прямо завтра», а через 3-4 месяца.
Серьезных изменений оперативной обстановки на Украине нет, говорит Путин, противник отвел штурмовые подразделения длв восстановления. Путин заявил, что потери танков ВСУ возрасли, большинство из них западного производства.
Путин заявил, что пункт мирной инициативы стран Африки о прекращении огня пока мелореализуем, так как ВСУ наступают, «мы не можем прекратить огонь, когда на нас наступают».