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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 523-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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08:03

Ночью беспилотник ВСУ атаковал здание районного УВД в Трубчевском районе на юге Брянской области, сообщил губернатор Богомаз. Пострадавших нет.

07:20

Власти Великобритании утилизировали 43 танка Challenger 2, сочтя, что они не подлежат «какому-либо экономическому восстановлению», сообщает The Times. Утилизация прошла в период с 2010 по 2014 год, затраты британского Минобороны составили £4,3 млн. Газета отмечает, что британское правительство планирует сократить численность армии до 73 тыс. человек, что является наименьшим показателем со времен войны с Наполеоном.

Вчера 22:04

Губернатор Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области под Таганрогом упал беспилотник.

«В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано. Принадлежность БПЛА устанавливается. На месте работают специалисты Минобороны», — написал губернатор.

Вчера 20:30

Украина готовит новую встречу по реализации «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским, она должна пройти в Саудовской Аравии. Об этом сообщил руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак. На саммите соберутся советники глав ряда государств.

Первая встреча состоялась в июне в Копенгагене, напомнил он. Тогда в ней участвовали политические советники и советники по вопросам национальной безопасности ряда стран, включая Бразилию, Великобританию, страны ЕС, Индию, Канаду, ЮАР, Саудовскую Аравию, США, Турцию и Японию, они обсуждали ключевые принципы достижения мира на Украине, сообщал Ермак. Украинская делегация вновь представила там свою «формулу мира», а также предложила площадки для проведения глобального саммита мира — в частности, саму Украину.

«В ходе встречи, над подготовкой которой мы работаем, мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах «формулы мира», реализация которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире», — сказал Ермак. 

Вчера 20:24

Зарубежная помощь уже составляет почти половину доходной части украинского бюджета, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Украина с начала года получила $25,3 млрд из-за рубежа — это как безвозвратная помощь (ее в основном предоставляют США), так и льготные кредиты (которые в основном выделяет Евросоюз).

За весь 2022 году помощь Украине от зарубежных стран составила $32,3 млрд. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2022 году вырос на $13,4 млрд — до 78,5% ВВП по сравнению с 48,9% в 2021 году.

Вчера 16:35

Британские военные готовят элитный отряд украинских коммандос (спецподразделения, предназначенные для проведения десантных, разведывательных и диверсионных операций) для операций в Крыму, пишет Sunday Express со ссылкой на источники.

Более 2 тыс. солдат прибыли в лагерь в местности Дартмур (в графстве Девон на юго-западе Англии) для подготовки. Их готовят коммандос Королевской морской пехоты.

Вчера 14:25

Папа римский Франциск во время своей проповеди на площади Святого Петра в Ватикане обратился к России и призвал Москву возобновить участие в зерновой сделке.

«Я обращаюсь к моим братьям, властям Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива могла быть возобновлена и зерно могло быть безопасно транспортировано», — сказал понтифик.

Вчера 10:55

Российские военные уничтожили центр обслуживания беспилотников в районе населенного пункта Могилевка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны в ежедневной сводке. 

Ранее, в ночь на 30 июля, Москва и Подмосковье подверглись новой атаке беспилотников. В частности, в результате удара были повреждены башни делового центра «Москва-Сити».

Вчера 10:46

Российские военные за сутки суммарно отразили 11 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях, сообщили в пресс-службе Минобороны. Семь попыток атак украинские силы совершили в ДНР, в том числе под селом Клещеевка. 

«На донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражено семь атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в районе Дзержинска (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны, а потери ВСУ на направлении составили до 190 человек.

На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 250 украинских военнослужащих.

На краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ в районе населенного пункта Ковалевка (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих. 

Вчера 07:18

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать 25 беспилотниками самолетного типа объекты в Крыму. 16 БПЛА уничтожены ПВО, 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. По данным Минобороны, пострадавших и разрушений нет.

Вчера 06:06

На южнодонецком направлении российские войска отразили атаки ВСУ в направлении Урожайного и Старомайорского, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

На купянском направлении российские войска сорвали попытку ВСУ перебросить резервы, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. «В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки... В ходе наступательных действий на Куземовском направлении штурмовые группы мотострелкового полка Балтийского флота овладели двумя опорными пунктами, двумя наблюдательными постами и тремя блиндажами противника в районе населенного пункта Новоселовское», — сообщил он.

 

Вчера 05:53

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В ночь на 30 июля произошла новая попытка атаки дронов на Москву. Два дрона упали в «Москва-Сити». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что повреждения получили фасады двух офисных башен, никто не пострадал. Минобороны заявило, что дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и упали на территории «Москва-Сити». Ещё один дрон уничтожили средства ПВО над Одинцовским районом Подмосковья.

29.07 23:34

Путин заявил, что польские элиты не покидают планы отторгнуть западную Украину, ввод польско-литовских подразделений будет началом раздела Украины, это маловероятно, но в Польше эта идея живет.

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29.07 23:30

Украине скоро будет некем воевать, все мобилизованы, считает президент России.

29.07 23:28

Путин в связи с зерновой сделкой процитировал «утром деньги, вечером стулья». Он заявил, что на зерновой сделке «наварили трейдеры», которые покупали со скидкой, продавали в благополучные страны.

29.07 23:16

Путин об отказе от поездки в ЮАР: я в контакте со всеми коллегами, я не думаю, что мое пребывание на саммите на саммите БРИКС важнее, чем мое пребываение сейчас в России.

29.07 23:10

Путин ответил на вопрос о том, поедет ли он в Турцию в августе и остается ли на повестке дня тема газового хаба. По поводу хаба президент сказал, что остается на повестке, но речь о создании электронной торговой площадки, «мы не собираемся газ хранить там». Мы хотели поговорить с Эрдоганом, но он предложил не очень удобное время, мы договорились о переговорах на среду, посмотрим.

Про визит президент высказался следующим образом: Или он к нам приедет, или я к нему съезжу. Визиты за недели до выборов можно было бы рассматривать как попытку оказать влияние на внутриполитический процесс, мы решили встречу перенести.

29.07 23:04

Путин заявил о зерновой сделке, что сначала должны быть исполнены требования России, после этого Москва в нее вернется. Он также сказал, что мировые цены после выхода России из сделки по зерну выросли, значит Россия получит больше доходов, частью доходов Москва готова поделиться с беднейшими странами. Бесплатные поставки зерна начнутся «не прямо завтра», а через 3-4 месяца.

29.07 22:59

Серьезных изменений оперативной обстановки на Украине нет, говорит Путин, противник отвел штурмовые подразделения длв восстановления. Путин заявил, что потери танков ВСУ возрасли, большинство из них западного производства.

29.07 22:51

Путин заявил, что пункт мирной инициативы стран Африки о прекращении огня пока мелореализуем, так как ВСУ наступают, «мы не можем прекратить огонь, когда на нас наступают».

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