Зарубежная помощь уже составляет почти половину доходной части украинского бюджета, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Украина с начала года получила $25,3 млрд из-за рубежа — это как безвозвратная помощь (ее в основном предоставляют США), так и льготные кредиты (которые в основном выделяет Евросоюз).

За весь 2022 году помощь Украине от зарубежных стран составила $32,3 млрд. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2022 году вырос на $13,4 млрд — до 78,5% ВВП по сравнению с 48,9% в 2021 году.