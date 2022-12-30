Минобороны Украины допустило, что одна из ракет украинской ПВО могла попасть на территорию Белоруссии, и заявило о готовности провести расследование инцидента.

"В конце концов, работа противовоздушной обороны так интенсивна, в том числе была и сегодня, что такие вещи возможны. Исключать [попадание ракеты на территорию Белоруссии] нельзя», — заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, такие случаи уже были и «какие-то обломки могут попадать». В то же время он подчеркнул, что все это является следствием «российской агрессии и ракетных атак России».

Игнат добавил, что Киев готов провести расследование инцидента и пригласить для этого экспертов из стран, которые не оказывают поддержку России.