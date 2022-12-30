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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 309-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:19
Власти США рассматривают возможность поставок Украине боевых машин пехоты (БМП) Bradley, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Bradley производит британская BAE Systems. Один из собеседников указал, что окончательное решение пока не принято. 

Бронемашины Bradley способны значительно увеличить боеспособность наземных войск, поскольку это «по сути, легкий танк», заявил Bloomberg сотрудник бывший аналитик оборонного бюджета Белого дома Марк Канчиан. В отличие от уже полученных Киевом бронетранспортеров M113, Bradley вооружены 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW, продолжил он, отметив, что Пентагон обладает большим числом машин, некоторые из которых при этом необходимо модернизировать.
07:11

Все самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, поставляемые Украине Парижем, нуждаются в ремонте, заявил министр обороны Франции Сабастьян Лекорню. По его словам, повреждения САУ являются серьезной проблемой. Из-за высокого темпа огня стволы пушек быстро изнашиваются и приходят в негодность, казенная часть орудия также часто повреждается.

Всего Франция поставила Украине 18 таких установок. Одна из них за время конфликта полностью вышла из строя. Еще часть находятся в мастерских на ремонте.

Вчера 20:57

Минобороны Украины допустило, что одна из ракет украинской ПВО могла попасть на территорию Белоруссии, и заявило о готовности провести расследование инцидента.

"В конце концов, работа противовоздушной обороны так интенсивна, в том числе была и сегодня, что такие вещи возможны. Исключать [попадание ракеты на территорию Белоруссии] нельзя», — заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, такие случаи уже были и «какие-то обломки могут попадать». В то же время он подчеркнул, что все это является следствием «российской агрессии и ракетных атак России».

Игнат добавил, что Киев готов провести расследование инцидента и пригласить для этого экспертов из стран, которые не оказывают поддержку России.

Вчера 20:50

Президент МОК Томас Бах в новогоднем обращении признал, что организации пришлось действовать во вред своей миссии объединять мир, когда она приняла рекомендации об отстранении российских и белорусских спортсменов.

Бах отметил, что из-за спецоперации на Украине спортивные федерации оказались под давлением, в их деятельность начали вмешиваться политики, которые хотели решать, кому из спортсменов разрешать участвовать в турнирах.

«К счастью, за это время прозвучало много обнадеживающих заявлений ряда отдельных мировых лидеров, поддерживающих нашу объединяющую олимпийскую миссию», — сказал он.
 

Вчера 20:18
Десять объектов критической инфраструктуры в десяти украинских областях получили повреждения в результате ракетных обстрелов утром 29 декабря, сообщил пресс-секретарь украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Хорунжий.
Вчера 20:01

Италия готова стать гарантом мирного соглашения на Украине и поддержит любые усилия для достижения мира, сообщила премьер-министр республики Джорджа Мелони.

«Есть трудности, как вы понимаете: страна, развязавшая конфликт, сидит в Совете безопасности ООН. <...> И поэтому я сказала [Владимиру] Зеленскому, что Италия готова выступить гарантом», — заявила Мелони.

Вчера 19:22

Специальная отдельная военная операция «Возмездие», прошедшая в конце октября на Украине, была лишь первым этапом. Вторая часть операции будет «более жестокой», заявил Рамзан Кадыров.

«Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается», — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров впервые рассказал о проведении военной операции «Возмездие» 28 октября. По словам главы республики, с 25 по 27 октября на николаево-криворожском направлении участники этой операции «средствами огневого поражения» уничтожили 657 бойцов, ранили 300. Также было уничтожено 40 единиц специальной военной техники, говорил он.

Вчера 18:57

Сотрудники СБУ провели рейд по храмам Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата не только в Хмельницкой, но и в Днепропетровской  области.

Спецслужба сообщила, что в этом регионе ее сотрудники приходили в Свято-Владимирский мужской монастырь, Свято-Николаевский храм, Спасо-Преображенский собор и епархиальное управление в Кривом Роге. Заявленная цель обысков — «выявление и противодействие подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде» Украины.
 

Вчера 18:51

Под минометный обстрел попали населенные пункты Теткино и Гуево в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

В Теткино пострадали шесть домов, один частично разрушен.

Вчера 18:42
Владимир ️Путин на время проведения специальной военной операции освободил от декларирования доходов и расходов военных и чиновников, которые принимают участие в боевых действиях или работают в новых регионах.
Вчера 18:24

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям и их финансирование и пропаганду.

  • За склонение, вербовку, финансирование или вовлечение в совершение диверсии законом предусмотрено наказание от восьми до 15 лет (от десяти до 20 при использовании служебного положения) или пожизненного лишения свободы.
  • Пособничество диверсиям будет наказываться лишением свободы от десяти до 20 лет. В документе оно определяется как умышленное содействие преступлению «советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий», а также как обещание скрыть преступника.
  • За прохождение обучения для совершения диверсий предусматривается наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет либо пожизненного заключения. Под обучением в законе понимается приобретение знаний «в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами».
Вчера 18:11
МИД Белоруссии вызвал посла Украины после падения украинской ракеты на белорусской территории, ему заявлен протест.
Вчера 18:00

Владимир Путин подписал указ, устанавливающий выплаты в случае ранения или гибели гражданских лиц, командированных в новые регионы страны. 

Согласно закону, в случае смерти командированных в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области их семьи получат единовременную выплату в размере 5 млн руб., при ранении — 3 млн руб. Действие документа распространяется на муниципальных и государственных служащих, представителей органов власти и работников организаций, принимающих участие в восстановлении объектов инфраструктуры, в том числе вооружения, военной и специальной техники.
 

Вчера 17:45

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о том, что в результате утренней ракетной атаки в десяти областях повреждены десять объектов критической инфраструктуры.

Вчера 17:42

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что участвующие в специальной военной операции жители региона являются добровольцами. «Все сотрудники, которые у нас служат, ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение», — цитирует Кадырова агентство «РИА Новости».

Вчера 16:49

Владимир Путин подписал указ о назначении на должности прокуроров в четырех новых регионах России.

  • в ЛНР прокурором назначен Глеб Михайлов;
  • в Запорожской области — Кирилл Осипчук;
  • в Херсонской области — Андрей Петров;
  • в ДНР — Андрей Спивак. Этим же указом ему присвоен классный чин госсоветника юстиции 2-го класса.

Все прокуроры назначены на пятилетний срок.

Вчера 16:28

Агентство БелТА опубликовало видео с места падения обломков украинской ракеты в Брестской области.

Video

Вчера 16:17

СБУ провела обыски в монастыре и соборах Украинской православной церкви Московского патриархата в Хмельницкой области, передает «Укринформ».

Следственные действия, в частности, прошли на следующих объектах:

  • епархиальное управление Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Шепетовка);
  • Рождество-Богородичный мужской монастырь (с. Городище Шепетовского района);
  • женский монастырь Святой праведной Анны (г. Славута);
  • храм Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута);
  • храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (г. Шепетовка);
  • собор иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (г. Нетешин);
  • Свято-Воскресенский храм (ПГТ Виньковцы).
Вчера 16:04
Владимир Путин подписал закон о статусе георгиевской ленты. Теперь она приравнивается к символам воинской славы России и за ее осквернение может грозить штраф до 5 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.
Вчера 16:01

Поводов для волнения в связи с падением украинской ракеты в Белоруссии нет, заявил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов, слова которого приводит БелТА.

«Волноваться жителям абсолютно незачем. Такие случаи, к сожалению, бывают», — отметил он.

По словам Коновалова, происшествие похоже на инцидент с падением украинской ракеты в Польше.

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