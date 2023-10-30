Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 613-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Издание «Страна ua» со ссылкой на Одесскую обладминистрацию сообщило о том, что в результате удара повреждено административное здание судоремонтного завода под Одессой, пострадали два человека.
Издание «Страна ua» сообщило, что ночью и утром взрывы и работа ПВО были зафиксированы в Одессе, Николаевской, Хмельницкой, Днепропетровской областях.
Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы «отмыться от позора и принять участие в специальной военной операции либо в составе добровольческих подразделений, либо заключить контракт с Вооруженными силами. При этом он пообещал, что специальных мер не будет с отправкой в зону конфликта не будет.
Главное за ночь:
- В Днепре и пригороде спустя полтора часа с момента объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Зеркало Недели» и «Суспильне».
- Силы Черноморского флота, по предварительным данным, отражали атаку беспилотников на внешнем рейде Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — написал губернатор.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, не достигнув при этом никаких значимых успехов на поле боя, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.
- Россия готова к политическим дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом, сообщил Шойгу.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях о будущем украинского контрнаступления, пишет The Times со ссылкой на украинских силовиков.
По мнению Залужного, контрнаступление завершено, Украине нужно удержать территории и подготовиться к операции в следующем году. Иного мнения придерживается Зеленский. Как пишет издание, на его позицию влияет «мнение на Западе, что его война за выживание Украины, похоже, зашла в тупик». Украинский лидер, утверждает The Times, осознает, что «терпение Запада ограничено» в отношении его позиции относительно возвращения всех территорий, присоединенных Россией с 2014 года.
В Ростове-на-Дону обломки сбитого беспилотника повредили кровли шести домов и один автомобиль, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
«Осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе. В результате получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль», — написал Логвиненко в телеграм-канале. Власти работают над устранением последствий инцидента, подчеркнул он.
Глава администрации Ростова добавил, что в результате атаки никто не пострадал.
Подразделения противовоздушной обороны отработали по воздушной цели в Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев. По его словам, жертв и разрушений на земле нет.
«В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор.
Обломки пораженной силами ПВО воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются, добавил он позднее.
Конфискация Западом замороженных российских активов, которые Европа хочет использовать для поддержки Украины, потребует от Москвы симметричного ответа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
По его словам, с 2022 года Евросоюз потратил на поддержку Киева более €85 млрд, что «дорого обошлось обычным европейцам». Володин отметил, что в Европе сильно выросли цены, экономика находится в рецессии, а промышленность в упадке.
В связи с тем, что лидеры ЕС пока не смогли согласовать выделение €50 млрд Украине на следующие четыре года — с 2024 по 2027 год, европейские политики вновь заговорили о «воровстве» замороженных российских средств, подчеркнул Володин.
«Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа.
В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», — предложил политик.
США разработали для Украины гибридные, «советско-американские» системы противовоздушной обороны FrankenSAM, пишет The New York Times. В них используются западные ракеты класса «земля — воздух» и переоборудованные пусковые установки и радары советской эпохи, которые уже есть у Украины.
Так, один вариант системы объединил пусковые установки «Бук» и американские управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Второй сочетает советские радары и ракеты Sidewinder. Систему ПВО с ракетами для американского зенитного комплекса Patriot еще тестируют.
Проект FrankenSAM запустили в конце прошлого года по предложению Киева, пишет NYT. Тогда украинские чиновники попросили союзников поставить им ракеты для примерно 60 советских пусковых установок «Бук» и радаров, которые простаивали в арсенале Киева. Учитывая, что западным странам будет трудно найти советские боеприпасы, в Киеве предложили переоборудовать имеющиеся пусковые установки под ракеты НАТО.
Ночью в Хмельницкой области раздались взрывы, сообщает ТСН со ссылкой на первого заместителя главы областной военной администрации Сергея Тюрина. В регионе работает ПВО.
Перед этим там была объявлена воздушная тревога. Власти попросили жителей находиться в укрытии. Сигналы тревоги также звучали в Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Николаевской и других областях.
Стена склада ядерных отходов Курской АЭС получила некритичные повреждения в результате падения украинского дрона, сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».
«Разрушений стены склада ядерных отходов» не было — были повреждения стены (фасада) здания хранилища отработавшего ядерного топлива. Они не критичны. На работу станции это не повлияло. Станция на момент атаки БПЛА работала и продолжает работать тремя блоками в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон — без изменений, на уровне естественных природных значений», — говорится в сообщении.
МИД России сообщил детали атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС вечером 26 октября.
«Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции. По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», — говорится в сообщении министерства.
Сводка Минобороны России:
- Средства ПВО за сутки сбили Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Дарьевка в Херсонской области и Терновка в Днепропетровской области.
- На Донецком направлении уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также гаубица М119 производства США.
- На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило о перехвате шести украинских дронов самолетного типа. Четыре перехватили над Орловской областью, еще два — над территорией Тульской области.
Главное к 9:00 мск:
- В Одесской и Днепропетровской областях Украины прозвучали взрывы, сообщает издание «Страна». «Зеркало недели» уточняет, что в Днепропетровской области взрывы были слышны в Кривом Роге. В Одесской области взрывы звучали в Измаильском районе. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.
- Власти Харьковской области приступили к принудительной эвакуации семей с детьми из нескольких общин Купянского района, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
- Покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева организовали сотрудники Службы безопасности страны (СБУ), сообщили газета «Украинская правда» и «24 канал» со ссылкой на источники в ведомстве.
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над Курской областью.
Глава назначенной украинскими властями администрации Херсона Роман Мрочко сообщил о мощном взрыве в городе. Он не уточнил, где именно это произошло.
Одним из основных пунктов 12-го пакета санкций Евросоюза против России станет запрет на импорт в Европу российских алмазов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы готовим 12-й пакет санкций [против России]. <...> В частности, мы ищем способ, как лишить Россию оставшихся доходов от экспорта алмазов в Европу», — сказала она.
Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС заморозил российские активы общей стоимостью €211 млрд после начала спецоперации. «Мы скоро представим предложения по использованию доходов от [реинвестирования] этих средств для помощи Украине и поддержки ее восстановления. Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», — добавила она.
Минобороны официально подтвердило назначение генерал-полковника Виктора Афзалова командующим ВКС. Его биография опубликована на странице главкомов видами войск на сайте ведомства.
Неделю назад о назначении Афзалова сообщили ТАСС и «РИА Новости».
Александр Лукашенко заявил, что «наверное неплохо», что о России и Белоруссии стали меньше говорить с связи с ситуацией на Ближнем Востоке. «Но не такой же ценой. Люди гибнут. Что мы, радоваться будем? А американцам не выгодно. У них выборы. На Украине они обкакались. Надо от Украины как-то перейти на другое поле».