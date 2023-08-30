Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что в городе проходят учения.

«Если увидите машины скорой помощи, пожарные расчеты и т.д., не пугайтесь. Предупреждаю, так как в нынешней обстановке наши враги могут и учения использовать, чтобы вызвать панику у людей», — написал он.

По словам Развожаева, единые учения по отработке действий при чрезвычайных и других ситуациях проходят в эти дни по всей стране.