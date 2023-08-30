Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 553-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что в городе проходят учения.
«Если увидите машины скорой помощи, пожарные расчеты и т.д., не пугайтесь. Предупреждаю, так как в нынешней обстановке наши враги могут и учения использовать, чтобы вызвать панику у людей», — написал он.
По словам Развожаева, единые учения по отработке действий при чрезвычайных и других ситуациях проходят в эти дни по всей стране.
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, никто не пострадал.
Осколки снарядов повредили линию электропередачи, без света остались Муром и частично Новая Таволжанка. Аварийные бригады начнут работу после согласования с Минобороны, написал Гладков.
В результате уничтожения беспилотника над Брянском в здании местного управления Следственного комитета выбило стекла, сообщили в мэрии. Всего за ночь и утро над городом было сбито шесть беспилотников.
Из московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также подмосковного аэропорта Жуковский на фоне атак беспилотников перенаправили 11 пассажирских рейсов, сообщили РБК в Росавиации.
Сейчас аэропорты работают в обычном режиме. Пассажиров перенаправленных рейсов обещали доставить в аэропорты назначения.
Два дрона попытались атаковать телебашню в Брянске, атака пресечена силами ПВО, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО сбиты два беспилотника. Информации о повреждениях и пострадавших нет, заявил глава региона.
Минобороны сообщает о ночных атаках.
Около 02.00 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области.
Около 00.00 мск самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.
Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над Орловской областью.
В Брянске прозвучал взрыв, сообщают очевидцы в социальных сетях. «Подслушано Брянск» публикует кадры из города, на которых видно зарево и слышен громкий взрыв.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
Псковский аэропорт был атакован дронами, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«Минобороны в псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. <...> По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется», — написал он.
Четыре самолета Ил-76 получили повреждения на военном аэродроме в Пскове, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
В Новой Каховке в жилом доме, где находится региональное отделение партии «Единая Россия», произошел взрыв, сообщается в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.
Взрыв произошел около 21:00, людей в помещении не было, жертв и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются, добавили в администрации.
Представитель оперштаба администрации Новой Каховки сообщил «РИА Новости», что удар по зданию был нанесен украинским беспилотником.
Украина в среднем теряет в сутки по 40–45 разведывательных дронов, сообщил глава службы специальной связи и защиты информации (занимается закупкой дронов для ВСУ) Украины Юрий Щиголь.
Речь, по его словам, идет о наиболее простых моделях беспилотников Mavic, Matrice и больших профессиональных дронах украинского и иностранного производства, передает «Интерфакс-Украина».
В настоящее время Киев законтрактовал более 22 тыс. ударных дронов, около 15 тыс. переданы ВСУ. На эти цели уже потрачено 25 млрд гривен (около $680 млн) из выделенных правительством Украины 40 млрд гривен (около $1,08 млрд), отметил он.
В сводке за 29 августа Минобороны России сообщило об уничтожении 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего по состоянию на этот день с начала военных действий, по данным российского военного ведомства, было уничтожено 6206 БПЛА украинской стороны.
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $250 млн. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В пакет помощи вошли средства для разминирования, ракеты для систем противовоздушной обороны, боеприпасы для HIMARS, а также свыше 3 млн патронов для стрелкового оружия.
Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что российские военные в ответ на обстрел поселка Климово нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ.
Евгения Пригожина похоронили рядом с отцом, сообщил РБК сотрудник Пороховского кладбища в Петербурге.
Похороны проходили в закрытом формате по просьбе родственников, «то есть они сами просили это дело не афишировать», отметил собеседник.
«Сейчас мы оцеплены милицией, ОМОНом, Росгвардией, сейчас никого не пускают», — рассказал он и добавил, что в другие дни с Пригожиным смогут проститься все желающие.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил информацию о погибших при обстреле поселка Климово: погиб молодой человек 2003 года и девушка 1994 года рождения. Данные о смерти ребенка не подтвердились.
Один мужчина получил легкое ранение, добавил Богомаз.
В Курской области со стороны Украины обстреляли село Троицкое, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт. По его словам, было два прилета, никто из местного населения не пострадал.
Дома и хозяйственные постройки целы, но повреждена линия электропередачи. «Специалисты приступят к ее восстановлению, как только появится возможность провести работы», — написал Старовойт.
Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба бизнесмена. Прощание прошло в закрытом формате.
Климовский район Брянской области попал под обстрел, сообщила администрация во «ВКонтакте». Как пишет Baza, в поселке Климово была слышна сирена, пострадали здания школы и МЧС. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что по Климову ВСУ нанесли удар из РСЗО.
«По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», — написал он.
Кроме того, как сообщает Минобороны, над Брянской областью около 16:00 силами ПВО был уничтожен украинский дрон.
Украинский беспилотник самолетного типа перехватили в районе Черного моря, сообщило Минобороны. Это произошло около 13:00 мск, дрон упал в море.