Путин ответил на вопрос о том, поедет ли он в Турцию в августе и остается ли на повестке дня тема газового хаба. По поводу хаба президент сказал, что остается на повестке, но речь о создании электронной торговой площадки, «мы не собираемся газ хранить там». Мы хотели поговорить с Эрдоганом, но он предложил не очень удобное время, мы договорились о переговорах на среду, посмотрим.

Про визит президент высказался следующим образом: Или он к нам приедет, или я к нему съезжу. Визиты за недели до выборов можно было бы рассматривать как попытку оказать влияние на внутриполитический процесс, мы решили встречу перенести.