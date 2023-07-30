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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 521-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:18

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать 25 беспилотниками самолетного типа объекты в Крыму. 16 БПЛА уничтожены ПВО, 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. По данным Минобороны, пострадавших и разрушений нет.

06:06

На южнодонецком направлении российские войска отразили атаки ВСУ в направлении Урожайного и Старомайорского, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

На купянском направлении российские войска сорвали попытку ВСУ перебросить резервы, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. «В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки... В ходе наступательных действий на Куземовском направлении штурмовые группы мотострелкового полка Балтийского флота овладели двумя опорными пунктами, двумя наблюдательными постами и тремя блиндажами противника в районе населенного пункта Новоселовское», — сообщил он.

 

05:53

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В ночь на 30 июля произошла новая попытка атаки дронов на Москву. Два дрона упали в «Москва-Сити». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что повреждения получили фасады двух офисных башен, никто не пострадал. Минобороны заявило, что дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и упали на территории «Москва-Сити». Ещё один дрон уничтожили средства ПВО над Одинцовским районом Подмосковья.

Вчера 23:34

Путин заявил, что польские элиты не покидают планы отторгнуть западную Украину, ввод польско-литовских подразделений будет началом раздела Украины, это маловероятно, но в Польше эта идея живет.

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Вчера 23:30

Украине скоро будет некем воевать, все мобилизованы, считает президент России.

Вчера 23:28

Путин в связи с зерновой сделкой процитировал «утром деньги, вечером стулья». Он заявил, что на зерновой сделке «наварили трейдеры», которые покупали со скидкой, продавали в благополучные страны.

Вчера 23:16

Путин об отказе от поездки в ЮАР: я в контакте со всеми коллегами, я не думаю, что мое пребывание на саммите на саммите БРИКС важнее, чем мое пребываение сейчас в России.

Вчера 23:10

Путин ответил на вопрос о том, поедет ли он в Турцию в августе и остается ли на повестке дня тема газового хаба. По поводу хаба президент сказал, что остается на повестке, но речь о создании электронной торговой площадки, «мы не собираемся газ хранить там». Мы хотели поговорить с Эрдоганом, но он предложил не очень удобное время, мы договорились о переговорах на среду, посмотрим.

Про визит президент высказался следующим образом: Или он к нам приедет, или я к нему съезжу. Визиты за недели до выборов можно было бы рассматривать как попытку оказать влияние на внутриполитический процесс, мы решили встречу перенести.

Вчера 23:04

Путин заявил о зерновой сделке, что сначала должны быть исполнены требования России, после этого Москва в нее вернется. Он также сказал, что мировые цены после выхода России из сделки по зерну выросли, значит Россия получит больше доходов, частью доходов Москва готова поделиться с беднейшими странами. Бесплатные поставки зерна начнутся «не прямо завтра», а через 3-4 месяца.

Вчера 22:59

Серьезных изменений оперативной обстановки на Украине нет, говорит Путин, противник отвел штурмовые подразделения длв восстановления. Путин заявил, что потери танков ВСУ возрасли, большинство из них западного производства.

Вчера 22:51

Путин заявил, что пункт мирной инициативы стран Африки о прекращении огня пока мелореализуем, так как ВСУ наступают, «мы не можем прекратить огонь, когда на нас наступают».

Вчера 22:17

В Сумах повреждено здание, сообщается в телеграм-канале областной военной администрации. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

Россия не раз заявляла, что наносит удары только по военным целям и связанным с ними объектам инфраструктуры. В сводке от 29 июля российское Минобороны заявило об ударе по пункту управления ВСУ в Днепре. Цель удара достигнута, объект поражен, отмечали в министерстве.

Вчера 21:10

Саудовская Аравия в начале августа проведет переговоры по урегулированию на Украине, в которых будут участвовать государства Запада, развивающиеся страны, такие как Бразилия и Индия, и сама Украина, пишет Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники, обсуждающие этот вопрос. В статье это мероприятие называется мирными переговорами, но газета пишет, что Россию на них приглашать не собираются.

Переговоры намечены на 5-6 августа и пройдут во втором по величине городе страны — Джидде. Они пройдут на фоне того, как и Россия, и Западные страны пытаются переманить на свою сторону крупные развивающиеся страны, которые до сих пор занимали нейтральную позицию по Украине, говорится в материале газеты.

Украинские и западные чиновники надеются, что эта встреча может помочь привести к «саммиту мира» позднее в этом году, на котором лидеры стран подписали бы документ о принципах окончания конфликта. Эти принципы они надеются положить в основу мирных переговоров уже между Москвой и Киевом, пишет газета.

Путин прошлой ночью заявил лидерам стран Африки, что Россия к переговорам готова, мяч на стороне Киева. Российская сторона до этого подчеркивала, что любые переговоры должны учитывать территориальные реалии и озабоченности Москвы.

Вчера 19:51

Между Россией и африканскими странами на форуме «Россия-Африка» прошла откровенная дискуссия, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо. 

Сассу-Нгессо в ответной речи рассказал, что для прибытия в Петербург его делегации пришлось преодолеть некоторые сложности, как и другим участникам форума. Например, западные компании не хотели страховать арендованный для перелета самолет, кроме того, влияние оказали запрет на пролеты над некоторыми странами.

Вчера 19:17

Илон Маск ограничивает украинских военных в применении Starlink, пишет The New York Times. В материале говорится, что в прошлом году бизнесмен отказался предоставить ВСУ доступ к Starlink вблизи Крыма для отправки дрона со взрывчаткой, который должен был атаковать российские корабли в Черном море.

В феврале этого года Маск в своем Twitter подчеркнул, что не позволяет Украине использовать Starlink для дальних ударов беспилотниками.

Миллиардер (состояние $240 млрд по версии Forbes) также частично отключал на Украине Starlink за неуплату, рассказали источники NYT. В конце прошлого года в стране перестали работать 1,3 тыс. терминалов Starlink, поскольку правительство страны не выплатило положенные ежемесячно $2,5 тыс. за каждый (то есть общая сумма — $3,25 млн).

Вчера 18:51

В Курской области под обстрел снова попал поселок Тёткино. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что зафиксировано 11 попаданий, поврежден один дом, повреждена линия электропередачи.

Вчера 17:50

Пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведен в режим «холодного останова».Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. 

Холодный останов — прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении в течение длительного времени для проведения периодического осмотра. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения.

Решение о переводе пятого энергоблока ЗАЭС в режим «холодного останова» приняли, так как на нем требуется провести ремонтные работы, уточнили в агентстве

Вчера 16:24

ВСУ обстреляли село Чуровичи Брянской области, сообщил губернатор Богомаз. Оно расположено на небольшом расстоянии от границ с Украиной и Белоруссией.

Пострадавших нет, повреждены четыре частных дома, заявил губернатор.

Вчера 15:24

Более сотни бойцов ЧВК «Вагнер» в Белорусссии переместились в сторону Сувалкского коридора, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Сувалкский коридор — небольшой отрезок польско-литовской границы, расположенной между Калининградской областью России и Белоруссией. 

Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности на прошлой неделе утверждал, что руководство Польши, вероятно, надеется «под натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы потом «оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину».

Вчера 14:39

Минобороны в сводке также сообщило:

  • ВСУ продолжили попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении российские войска отразили пять атак. Украина потеряла за сутки более 120 военных, три бронированные машины, гаубицу «Мста-Б», говорится в сводке. На втором направлении отражены две атаки. В Москве заявили, что потери ВСУ составили до 70 человек, один танк, одна БМП, два пикапа.
  • В Запорожской области нанесен удар по складу боеприпаснов артбригады ВСУ. Еще один склад боеприпасов ВСУ уничтожен в Харьковской области. У города Запорожье удар был нанесен по складу топлива для украинских войск.
  • Также у Орехова в Запорожской области был нанесен удар по пункту управления 47-й механизированной бригады ВСУ.
  • На Купянском направлении российские войска продолжали наступление у Куземовки (ЛНР) и «заняли более выгодные позиции».
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