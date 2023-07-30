Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 521-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать 25 беспилотниками самолетного типа объекты в Крыму. 16 БПЛА уничтожены ПВО, 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. По данным Минобороны, пострадавших и разрушений нет.
На южнодонецком направлении российские войска отразили атаки ВСУ в направлении Урожайного и Старомайорского, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
На купянском направлении российские войска сорвали попытку ВСУ перебросить резервы, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. «В районе населенного пункта Новоселовское артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки... В ходе наступательных действий на Куземовском направлении штурмовые группы мотострелкового полка Балтийского флота овладели двумя опорными пунктами, двумя наблюдательными постами и тремя блиндажами противника в районе населенного пункта Новоселовское», — сообщил он.
В ночь на 30 июля произошла новая попытка атаки дронов на Москву. Два дрона упали в «Москва-Сити». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что повреждения получили фасады двух офисных башен, никто не пострадал. Минобороны заявило, что дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и упали на территории «Москва-Сити». Ещё один дрон уничтожили средства ПВО над Одинцовским районом Подмосковья.
Путин заявил, что польские элиты не покидают планы отторгнуть западную Украину, ввод польско-литовских подразделений будет началом раздела Украины, это маловероятно, но в Польше эта идея живет.
Украине скоро будет некем воевать, все мобилизованы, считает президент России.
Путин в связи с зерновой сделкой процитировал «утром деньги, вечером стулья». Он заявил, что на зерновой сделке «наварили трейдеры», которые покупали со скидкой, продавали в благополучные страны.
Путин об отказе от поездки в ЮАР: я в контакте со всеми коллегами, я не думаю, что мое пребывание на саммите на саммите БРИКС важнее, чем мое пребываение сейчас в России.
Путин ответил на вопрос о том, поедет ли он в Турцию в августе и остается ли на повестке дня тема газового хаба. По поводу хаба президент сказал, что остается на повестке, но речь о создании электронной торговой площадки, «мы не собираемся газ хранить там». Мы хотели поговорить с Эрдоганом, но он предложил не очень удобное время, мы договорились о переговорах на среду, посмотрим.
Про визит президент высказался следующим образом: Или он к нам приедет, или я к нему съезжу. Визиты за недели до выборов можно было бы рассматривать как попытку оказать влияние на внутриполитический процесс, мы решили встречу перенести.
Путин заявил о зерновой сделке, что сначала должны быть исполнены требования России, после этого Москва в нее вернется. Он также сказал, что мировые цены после выхода России из сделки по зерну выросли, значит Россия получит больше доходов, частью доходов Москва готова поделиться с беднейшими странами. Бесплатные поставки зерна начнутся «не прямо завтра», а через 3-4 месяца.
Серьезных изменений оперативной обстановки на Украине нет, говорит Путин, противник отвел штурмовые подразделения длв восстановления. Путин заявил, что потери танков ВСУ возрасли, большинство из них западного производства.
Путин заявил, что пункт мирной инициативы стран Африки о прекращении огня пока мелореализуем, так как ВСУ наступают, «мы не можем прекратить огонь, когда на нас наступают».
В Сумах повреждено здание, сообщается в телеграм-канале областной военной администрации. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Россия не раз заявляла, что наносит удары только по военным целям и связанным с ними объектам инфраструктуры. В сводке от 29 июля российское Минобороны заявило об ударе по пункту управления ВСУ в Днепре. Цель удара достигнута, объект поражен, отмечали в министерстве.
Саудовская Аравия в начале августа проведет переговоры по урегулированию на Украине, в которых будут участвовать государства Запада, развивающиеся страны, такие как Бразилия и Индия, и сама Украина, пишет Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники, обсуждающие этот вопрос. В статье это мероприятие называется мирными переговорами, но газета пишет, что Россию на них приглашать не собираются.
Переговоры намечены на 5-6 августа и пройдут во втором по величине городе страны — Джидде. Они пройдут на фоне того, как и Россия, и Западные страны пытаются переманить на свою сторону крупные развивающиеся страны, которые до сих пор занимали нейтральную позицию по Украине, говорится в материале газеты.
Украинские и западные чиновники надеются, что эта встреча может помочь привести к «саммиту мира» позднее в этом году, на котором лидеры стран подписали бы документ о принципах окончания конфликта. Эти принципы они надеются положить в основу мирных переговоров уже между Москвой и Киевом, пишет газета.
Путин прошлой ночью заявил лидерам стран Африки, что Россия к переговорам готова, мяч на стороне Киева. Российская сторона до этого подчеркивала, что любые переговоры должны учитывать территориальные реалии и озабоченности Москвы.
Между Россией и африканскими странами на форуме «Россия-Африка» прошла откровенная дискуссия, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Сассу-Нгессо в ответной речи рассказал, что для прибытия в Петербург его делегации пришлось преодолеть некоторые сложности, как и другим участникам форума. Например, западные компании не хотели страховать арендованный для перелета самолет, кроме того, влияние оказали запрет на пролеты над некоторыми странами.
Илон Маск ограничивает украинских военных в применении Starlink, пишет The New York Times. В материале говорится, что в прошлом году бизнесмен отказался предоставить ВСУ доступ к Starlink вблизи Крыма для отправки дрона со взрывчаткой, который должен был атаковать российские корабли в Черном море.
В феврале этого года Маск в своем Twitter подчеркнул, что не позволяет Украине использовать Starlink для дальних ударов беспилотниками.
Миллиардер (состояние $240 млрд по версии Forbes) также частично отключал на Украине Starlink за неуплату, рассказали источники NYT. В конце прошлого года в стране перестали работать 1,3 тыс. терминалов Starlink, поскольку правительство страны не выплатило положенные ежемесячно $2,5 тыс. за каждый (то есть общая сумма — $3,25 млн).
В Курской области под обстрел снова попал поселок Тёткино. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что зафиксировано 11 попаданий, поврежден один дом, повреждена линия электропередачи.
Пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведен в режим «холодного останова».Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Холодный останов — прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении в течение длительного времени для проведения периодического осмотра. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения.
Решение о переводе пятого энергоблока ЗАЭС в режим «холодного останова» приняли, так как на нем требуется провести ремонтные работы, уточнили в агентстве
ВСУ обстреляли село Чуровичи Брянской области, сообщил губернатор Богомаз. Оно расположено на небольшом расстоянии от границ с Украиной и Белоруссией.
Пострадавших нет, повреждены четыре частных дома, заявил губернатор.
Более сотни бойцов ЧВК «Вагнер» в Белорусссии переместились в сторону Сувалкского коридора, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Сувалкский коридор — небольшой отрезок польско-литовской границы, расположенной между Калининградской областью России и Белоруссией.
Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности на прошлой неделе утверждал, что руководство Польши, вероятно, надеется «под натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы потом «оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину».
Минобороны в сводке также сообщило:
- ВСУ продолжили попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении российские войска отразили пять атак. Украина потеряла за сутки более 120 военных, три бронированные машины, гаубицу «Мста-Б», говорится в сводке. На втором направлении отражены две атаки. В Москве заявили, что потери ВСУ составили до 70 человек, один танк, одна БМП, два пикапа.
- В Запорожской области нанесен удар по складу боеприпаснов артбригады ВСУ. Еще один склад боеприпасов ВСУ уничтожен в Харьковской области. У города Запорожье удар был нанесен по складу топлива для украинских войск.
- Также у Орехова в Запорожской области был нанесен удар по пункту управления 47-й механизированной бригады ВСУ.
- На Купянском направлении российские войска продолжали наступление у Куземовки (ЛНР) и «заняли более выгодные позиции».