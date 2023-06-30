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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 492-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:19

В Бердянске были слышны взрывы, по предварительным данным, сработала ПВО, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

06:51

В Белом доме активизировались обсуждения о возможности поставок Украине кассетных боеприпасов, пишет Politico со ссылкой на источники в администрации. По данным издания, сейчас Вашингтон ближе к принятию соответствующего решения чем когда-либо с начала конфликта на Украине.

06:15

Лидеры стран Евросоюза договорились оказывать военную помощь Украине при условии, что это не должно угрожать безопасности и обороноспособности отдельных стран-членов Союза, говорится в их заявлении по итогам переговоров.

03:24

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если страны альянса «не проявят мужества», сказал заместитель руководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква, упомянув украинскую заявку на вступление в НАТО.

01:26

Главнокомандующий ВКС, замкомандующего объединенной группировкой войск на Украине Сергей Суровикин не содержится ни в одном из следственных изоляторов столицы, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Спрашивают: «Правда ли, что Суровикин в СИЗО? <...> Отвечаю: ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет», — написал Мельников.

01:14

Россия распространила в Совете Безопасности ООН и Генеральной ассамблее письмо об отсутствии у нее намерений взорвать Запорожскую АЭС, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
 

00:53

У Киева практически не осталось своего собственного вооружения, мобилизационный резерв Украины подходит к концу. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя. По словам Небензи, сейчас Украина ведет бои только при помощи оружия, поставляемого Западом.

Вчера 22:30

В Луганске задержали гражданку Украины по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК).

По данным ФСБ, она собирала и передавала Украине данные о передвижении и местах дислокации подразделений Народной милиции ЛНР (существовала до присоединения республики к России) и Вооруженных сил России по заданию человека, «действовавшего в интересах» Главного управления разведки Минобороны Украины.

Вчера 22:29

Вашингтон близок к решению передать Киеву дальнобойные ракетные системы ATACMS. Одобрение ожидается «на самом высоком уровне», Украина уже получила от США «позитивные сигналы» на этот счет, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских, европейских и украинских чиновников.

Газета отметила, что американские власти пришли к выводу о необходимости поддержать Украину «в ближайшие недели».

Вчера 22:28

Патриарх Кирилл провел встречу с посланником папы римского, архиепископом Болоньи и президентом Конференции итальянских епископов Маттео Дзуппи в Даниловом монастыре в Москве.

«Церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости», — заявил глава РПЦ на встрече. Дзуппи отметил, что понтифик Франциск очень хотел узнать мнение патриарха о ситуации и возможной встрече.

Вчера 20:50

ЕС обсуждает свои «будущие обязательства по обеспечению безопасности» Украины, в том числе речь может идти об отправке туда военных миссий, пишет The Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения. Это может случиться в случае согласовании этой меры всеми членами союза. В числе других возможных обязательств стран союза — продолжение финансирования поставок вооружений Украине через Европейский фонд мира (EPF) и расширение возможностей по обучению украинских военных.

Вчера 20:34

Издание Klymenko Time сообщило о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Вчера 20:05

В большинстве областей восточной и центральной Украины объявлена воздушная тревога.

Вчера 19:22

Помимо Греты Тунберг в Киеве побывал и Майкл Пенс, который был вице-президентом у Дональда Трампа.

Вчера 18:41

В Киев приехала шведская экоактивистка Грета Тунберг. Ее приняли в офисе президента Украины.

Вчера 18:11

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ хутора Панков. «Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены забор одного частного домовладения и два автомобиля», - написал он в Telegram.

Вчера 17:19

Военные прокуроры несколько дней допрашивали генерала армии Сергея Суровикина о его связях с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, «осведомленный в этом вопросе». Собеседник агентства попросил не называть его имени, так как информация является конфиденциальной.

Источник уточнил, что генерала содержат «в одном месте», но он не находится в тюрьме.

Вчера 17:02

Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что Швейцария не может быть посредником в украинском конфликте, сообщают «РИА Новости». Он объяснил это тем, что Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям.

Вчера 16:29

Правительство Чехии 28 июня согласилось с предложением Министерства образования, молодежи и спорта запретить участие российских спортсменов и команд в соревнованиях на территории страны, сообщается на сайте кабмина. Как пишет Sport.cz, аналогичный запрет касается выступления чешских спортсменов на турнирах в России.

Вчера 15:42

В СБУ заявили, что с начала конфликта 190 человек были обвинены за съемку работы украинской ПВО и распространение информации о военных объектах. Им грозит до 12 лет тюремного заключения, сообщает Klymenko Time.

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