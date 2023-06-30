Вашингтон близок к решению передать Киеву дальнобойные ракетные системы ATACMS. Одобрение ожидается «на самом высоком уровне», Украина уже получила от США «позитивные сигналы» на этот счет, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских, европейских и украинских чиновников.

Газета отметила, что американские власти пришли к выводу о необходимости поддержать Украину «в ближайшие недели».