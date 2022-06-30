Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 126-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Кроме того, военные заняли территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, а также зачистили промзону и окружающие застройки близ Лисичанского завода резинотехнических изделий.
Рамзан Кадыров сообщил, что передовые группы российских войск вошли в Лисичанск. «Город скоро будет освобожден от украинских оккупантов. Особого времени это не займёт», — написал глава Чечни в своем Telegram канале.
В Минобороны обвинили украинские националистические подразделения и отряды иностранных наемников в том, что в Авдеевке они используют тактику «выжженной земли», стремясь стереть город с лица Земли. К такому выводу в военном ведомстве пришли на основе перехватов радиопереговоров.
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что авиасообщение с полуостровом, вероятно, будет приостановлено до конца спецоперации на Украине. По его мнению, в этом году турпоток в Крым составит около 6,5 млн человек, что позволит заработать подавляющему большинству игроков рынка, сообщает ТАСС. При этом Константинов указал, что если в Крым приедут 10 миллионов, то возникнут вопросы с размещением и уровнем сервиса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила в клевете министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. «Британский министр Уоллес, если вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю вас в клевете и распространении фейков», - написала она.
В мире заблокированы российские активы на сумму около $330 млрд, из которых $300 млрд — это активы Центробанка, сообщили в министерстве финансов США.
Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил обмен пленными с украинской стороной. По его словам, домой вернутся 144 бойца ДНР и России. «Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них - рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями», - объяснил он. При этом Пушилин добавил, что «у врага оказались очень ценные военнослужащие».
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила в эфире телеканала «Россия 24», что Москва заменит дипломатов, которые высылаются по решению правительства Кирила Петкова. По ее словам, это займет определенное время, что усложнит работу посольства и консульств.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о произведенном обмене пленным с российской стороной. Утверждается, что на Украину вернулись 144 человек, в том числе задержанные на «Азовстали» в Мариуполе. В Киеве заявили, что речь идет в том числе о 43 членах батальона «Азов» (организации, атрибутика которой запрещена в России).
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, освобождающий всех граждан Донецкой и Луганской народных республик, проживающих на их территории или ранее переехавших в Россию, от уплаты госпошлины за получение российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС. В настоящее время за предоставление российского гражданства взимается пошлина в размере 3,5 тыс. руб.
В ЛНР сообщили о выходе из Лисичанска 500 военных украинских сил и 74 «наемников». Как написал в Telegram помощник главы МВД республики Виталий Киселев, украинские формирования вышли в сторону Северска, который расположен западнее. Сейчас Лисичанск с трех сторон (кроме западной) окружен силами ЛНР и российскими военными. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее утверждал, что военные России и ЛНР взяли под контроль одну из шахт и завод.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал силами блока обеспечить перевооружение Украины на стандарты НАТО с советского оружия. На саммите в Мадриде он также пообещал оказывать военную и финансовую помощь Киеву настолько долго, насколько это будет необходимо.
Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций Евросоюза. Они «включают эмбарго на сырую нефть и определенные виды нефтяных продуктов российского происхождения». В Берне при этом указали, что нефтяное эмбарго будет вводиться постепенно, до начала 2023 года.
Банк России установил новые курсы валют:
$1 = 51,15
€1 = ₽53,85
В новой стратегии НАТО нашлось место и Китаю. Указывается, что КНР бросает вызов интересам и ценностям Альянса, наносит вред безопасности. Указывается, что углубление сотрудничества Пекина и Москвы направлено на подрыв нынешнего миропорядка.
Страны НАТО в ходе саммита в Мадриде одобрили новую стратегию альянса до 2030 года. Самой значительной угрозой безопасности в ней названа Россия.