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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 126-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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07:50
Войска России и Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль все важные транспортные артерии Лисичанска, дорога Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram.

Кроме того, военные заняли территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, а также зачистили промзону и окружающие застройки близ Лисичанского завода резинотехнических изделий.
Вчера 22:50
Решения об исключении какой-либо страны из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез, заявила на брифинге официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак. Так она прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из Генассамблеи ООН.
Вчера 21:48

Рамзан Кадыров сообщил, что передовые группы российских войск вошли в Лисичанск. «Город скоро будет освобожден от украинских оккупантов. Особого времени это не займёт», — написал глава Чечни в своем Telegram канале.

Вчера 21:42

В Минобороны обвинили украинские националистические подразделения и отряды иностранных наемников в том, что в Авдеевке они используют тактику «выжженной земли», стремясь стереть город с лица Земли. К такому выводу в военном ведомстве пришли на основе перехватов радиопереговоров.

Вчера 20:41

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что авиасообщение с полуостровом, вероятно, будет приостановлено до конца спецоперации на Украине. По его мнению, в этом году турпоток в Крым составит около 6,5 млн человек, что позволит заработать подавляющему большинству игроков рынка, сообщает ТАСС. При этом Константинов указал, что если в Крым приедут 10 миллионов, то возникнут вопросы с размещением и уровнем сервиса.

Вчера 20:15

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила в клевете министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. «Британский министр Уоллес, если вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю вас в клевете и распространении фейков», - написала она.

Вчера 19:17

В мире заблокированы российские активы на сумму около $330 млрд, из которых $300 млрд — это активы Центробанка, сообщили в министерстве финансов США.

Вчера 18:47
Поставки грузов через Литву в Калининград могут нормализоваться в течение ближайших дней, сообщили агентству Reuters два источника. По их данным, европейские чиновники близки к компромиссному решению с балтийскими государствами по этому вопросу. Речь идет об исключении Калининградской области из действующего санкционного режима. Соглашение может быть достигнуто в начале июля, если условия будут приняты Литвой.
Вчера 18:29

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил обмен пленными с украинской стороной. По его словам, домой вернутся 144 бойца ДНР и России. «Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них - рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями», - объяснил он. При этом Пушилин добавил, что «у врага оказались очень ценные военнослужащие».

Вчера 18:21

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила в эфире телеканала «Россия 24», что Москва заменит дипломатов, которые высылаются по решению правительства Кирила Петкова. По ее словам, это займет определенное время, что усложнит работу посольства и консульств.

Вчера 17:53

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о произведенном обмене пленным с российской стороной. Утверждается, что на Украину вернулись 144 человек, в том числе задержанные на «Азовстали» в Мариуполе. В Киеве заявили, что речь идет в том числе о 43 членах батальона «Азов» (организации, атрибутика которой запрещена в России).

Вчера 17:38

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, освобождающий всех граждан Донецкой и Луганской народных республик, проживающих на их территории или ранее переехавших в Россию, от уплаты госпошлины за получение российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС. В настоящее время за предоставление российского гражданства взимается пошлина в размере 3,5 тыс. руб.

Вчера 17:26

В ЛНР сообщили о выходе из Лисичанска 500 военных украинских сил и 74 «наемников». Как написал в Telegram помощник главы МВД республики Виталий Киселев, украинские формирования вышли в сторону Северска, который расположен западнее. Сейчас Лисичанск с трех сторон (кроме западной) окружен силами ЛНР и российскими военными. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее утверждал, что военные России и ЛНР взяли под контроль одну из шахт и завод.

Вчера 17:19

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал силами блока обеспечить перевооружение Украины на стандарты НАТО с советского оружия. На саммите в Мадриде он также пообещал оказывать военную и финансовую помощь Киеву настолько долго, насколько это будет необходимо.

Вчера 16:34

Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций Евросоюза. Они «включают эмбарго на сырую нефть и определенные виды нефтяных продуктов российского происхождения». В Берне при этом указали, что нефтяное эмбарго будет вводиться постепенно, до начала 2023 года.

Вчера 16:23

Банк России установил новые курсы валют:

$1 = 51,15

€1 = ₽53,85

Вчера 16:16
Сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в МИД сообщило о том, что в Дамаске приняли решение признать независимость ДНР и ЛНР.
Вчера 15:55

В новой стратегии НАТО нашлось место и Китаю. Указывается, что КНР бросает вызов интересам и ценностям Альянса, наносит вред безопасности. Указывается, что углубление сотрудничества Пекина и Москвы направлено на подрыв нынешнего миропорядка.

Вчера 15:40
В новой стратегии НАТО указывается, что Альянс не представляет угрозы для России. В НАТО также указали, что намерены сохранить каналы связи с Москвой для предотвращения эскалации.
Вчера 15:37

Страны НАТО в ходе саммита в Мадриде одобрили новую стратегию альянса до 2030 года. Самой значительной угрозой безопасности в ней названа Россия.

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