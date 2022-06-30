Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что авиасообщение с полуостровом, вероятно, будет приостановлено до конца спецоперации на Украине. По его мнению, в этом году турпоток в Крым составит около 6,5 млн человек, что позволит заработать подавляющему большинству игроков рынка, сообщает ТАСС. При этом Константинов указал, что если в Крым приедут 10 миллионов, то возникнут вопросы с размещением и уровнем сервиса.