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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 431-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
11:07
Конфликт с Россией подобен пирогу, который нельзя съесть целиком, — «рот порвешь», — а надо «разделить на кусочки», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
10:42

Ангела Меркель, комментируя в интервью Die Zeit боевые действия на Украине, заявила, что всеми средствами пыталась предотвратить военный конфликт Москвы и Киева, когда была у власти.

«Я пыталась предотвратить эту ситуацию, используя все, что было в моем распоряжении. То, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», — сказала она.

Она выступила в защиту своей политики в отношении России и назвала правильными усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса. Экс-канцлер добавила, что «очень сильно беспокоится» об Украине. С ее слов, хотя Германия и Франция и предприняли попытки по урегулированию конфликта, «было довольно много тех, кто не был [в этом] так заинтересован».

10:16
В переговорах о возможных поставках Украине истребителей F-16 есть прогресс, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. «У нас есть четкие сигналы от некоторых стран о том, что они готовы начать подготовку украинских пилотов на F-16», — сказал он. О каких государствах идет речь, Кулеба не уточнил, но ранее такую готовность выразила Польша. В Минобороны США говорили, что пока не видят в этом смысла.
09:55
Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол в Германии Андрей Мельник считает, что Китай может выступать посредником в урегулировании конфликта. Замглавы МИД отметил, что Китай преследует свои интересы, но экс-посол полагает, что «справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это масштабное, нескончаемое землетрясение для всего мирового порядка».
09:40

CNN назвал три фактора, мешающие контрнаступлению Украины. Это укрепления, прорваться через которые станет «огромным испытанием» для ВСУ, отсутствие фактора внезапности и преимущество России в воздухе.

08:51

Ключевые развивающиеся страны стремятся дистанцироваться от растущего противостояния между США с одной стороны и России и Китая с другой, а в некоторых случаях «используют это соперничество в своих целях», сообщает The Washingtin Post со ссылкой на утечку секретных документов американской разведки.

Джо Байден сталкивается с препятствиями, пытаясь получить глобальную поддержку своих усилий «по борьбе с распространением авторитаризма, сдерживанию воинственности России и противодействию растущему влиянию Китая», пишет газета. По ее данным, такие страны как Индия, Бразилия, Пакистан и Египет, хотят остаться в стороне.

08:45
Украинские силы обстреляли поселок Суземка на юго-востоке Брянской области, в результате погибли два мирных жителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Вчера 21:02
Украина не будет дожидаться поставок истребителей F-16 от западных стран и начнет контрнаступление без них, заявил президент Владимир Зеленский. «Мы будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16 или что-нибудь еще», –сказал он.
Вчера 20:58
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что носит при себе пистолет и умеет стрелять. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову. «Представляешь себе, президент Украины — в плену у россиян? Это позор!» — отметил Зеленский. На уточняющий вопрос журналиста он ответил, что речь идет о том, чтобы в случае чего «отстреливаться».
Вчера 20:12
В Госдуме обсуждают внесение поправок в законодательство, позволяющих проводить выборы на территориях с действующим военным положением. 
Вчера 19:10

Правительство Украины запретило использовать в индивидуальных номерных знаках для автомобилей буквы V и Z в случаях, когда присутствует намек на связанную с Россией символику, сообщило Министерства внутренних дел страны.

В частности, запрет касается случаев, когда V и Z используются для замены букв З, С, В и Ф. Он также распространяется на символику, «которая ассоциируется» с российской военной операцией, и эмблемы органов власти России и ее вооруженных сил.

Вчера 18:10

Американские эксперты указали на сложности при наступлении Украины. В Пентагоне считают, что не следует недооценивать военный потенциал России, а «ставки, связанные с ошибкой, слишком высоки».

Вчера 15:19

Пожар на нефтебазе в Севастополе ликвидирован. Только один из беспилотников, атаковавших город, смог долететь до нефтебазы, еще один был сбит силами флота из стрелкового оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Вчера 14:19

Украинская армия может начать наступать не только форсируя Днепр, но и ударив в Запорожской области, нацелившись на перерезание путей снабжения российских войск в Херсонской области, пишет France24 со ссылкой на экспертов.

Вчера 12:30
В небе над Крымом во время атаки на нефтебазу в Севастополе обезвредили два беспилотника, сообщил глава Крымы Сергей Аксенов. «Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ», — сообщил Аксенов.
Вчера 11:49
Заявления руководства Украины о планах вернуть Крым под свой контроль нельзя недооценивать, они намерения становятся публичными для консолидации элиты, получения новой поддержки и поддержания боевого духа войск, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его мнению, ответить на это необходимо «массовое уничтожением личного состава и военной техники», задействованными ВСУ в рамках планируемого контрнаступления; «полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима» на Украине с полной демилатаризацией; осуществление «актов возмездия в отношении ключевых фигур» украинского руководства независимо от их местонахождения и срока давности.
Вчера 10:13

Четыре цистерны повреждены в результате атаки беспилотников на топливный склад в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Повреждены четыре цистерны, остальные изолированы. Развожаев отметил, что пожар не окажет влияние на снабжение города топливом.

Вчера 08:41
В Казачьей бухте в Севастополе загорелся резервуар с топливом, возгорание по предварительным данным началось после удара беспилотника, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.Пострадавших и погибших нет, но пожару присвоили наивысший, четвертый уровень сложности.
28.04 22:01

Нынешнее контрнаступление ВСУ не будет последней битвой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК Украина». «Последняя битва — это та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно будет сделать только в конце битвы, а не в начале. А те, кто делает вывод, является ли это решающим сражением, в самом начале искажают картину наших усилий», — сказал он.

Днем 28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы страны «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы перейти в контрнаступление: «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров — мы это сделаем».

28.04 21:52

Ответственность за неисполнение российской части зерновой сделки несут США и Великобритания, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в интервью TRT Haber. «Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской части зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании», — сказал он (цитата по ТАСС).

Хотя эти страны и утверждают, что действие санкций не распространяется на операции по зерновой сделке, американские и британские банки отказываются проводить транзакции для оплаты поставок российской сельхозпродукции, пояснил министр. Анкара хотела бы получить гарантии, что турецкие банки не попадут под вторичные санкции, если станут посредниками в этом вопросе, добавил он.

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