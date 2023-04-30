Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 431-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Ангела Меркель, комментируя в интервью Die Zeit боевые действия на Украине, заявила, что всеми средствами пыталась предотвратить военный конфликт Москвы и Киева, когда была у власти.
«Я пыталась предотвратить эту ситуацию, используя все, что было в моем распоряжении. То, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», — сказала она.
Она выступила в защиту своей политики в отношении России и назвала правильными усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса. Экс-канцлер добавила, что «очень сильно беспокоится» об Украине. С ее слов, хотя Германия и Франция и предприняли попытки по урегулированию конфликта, «было довольно много тех, кто не был [в этом] так заинтересован».
CNN назвал три фактора, мешающие контрнаступлению Украины. Это укрепления, прорваться через которые станет «огромным испытанием» для ВСУ, отсутствие фактора внезапности и преимущество России в воздухе.
Ключевые развивающиеся страны стремятся дистанцироваться от растущего противостояния между США с одной стороны и России и Китая с другой, а в некоторых случаях «используют это соперничество в своих целях», сообщает The Washingtin Post со ссылкой на утечку секретных документов американской разведки.
Джо Байден сталкивается с препятствиями, пытаясь получить глобальную поддержку своих усилий «по борьбе с распространением авторитаризма, сдерживанию воинственности России и противодействию растущему влиянию Китая», пишет газета. По ее данным, такие страны как Индия, Бразилия, Пакистан и Египет, хотят остаться в стороне.
Правительство Украины запретило использовать в индивидуальных номерных знаках для автомобилей буквы V и Z в случаях, когда присутствует намек на связанную с Россией символику, сообщило Министерства внутренних дел страны.
В частности, запрет касается случаев, когда V и Z используются для замены букв З, С, В и Ф. Он также распространяется на символику, «которая ассоциируется» с российской военной операцией, и эмблемы органов власти России и ее вооруженных сил.
Американские эксперты указали на сложности при наступлении Украины. В Пентагоне считают, что не следует недооценивать военный потенциал России, а «ставки, связанные с ошибкой, слишком высоки».
Пожар на нефтебазе в Севастополе ликвидирован. Только один из беспилотников, атаковавших город, смог долететь до нефтебазы, еще один был сбит силами флота из стрелкового оружия, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Украинская армия может начать наступать не только форсируя Днепр, но и ударив в Запорожской области, нацелившись на перерезание путей снабжения российских войск в Херсонской области, пишет France24 со ссылкой на экспертов.
Четыре цистерны повреждены в результате атаки беспилотников на топливный склад в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Повреждены четыре цистерны, остальные изолированы. Развожаев отметил, что пожар не окажет влияние на снабжение города топливом.
Нынешнее контрнаступление ВСУ не будет последней битвой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК Украина». «Последняя битва — это та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно будет сделать только в конце битвы, а не в начале. А те, кто делает вывод, является ли это решающим сражением, в самом начале искажают картину наших усилий», — сказал он.
Днем 28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы страны «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы перейти в контрнаступление: «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров — мы это сделаем».
Ответственность за неисполнение российской части зерновой сделки несут США и Великобритания, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в интервью TRT Haber. «Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской части зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании», — сказал он (цитата по ТАСС).
Хотя эти страны и утверждают, что действие санкций не распространяется на операции по зерновой сделке, американские и британские банки отказываются проводить транзакции для оплаты поставок российской сельхозпродукции, пояснил министр. Анкара хотела бы получить гарантии, что турецкие банки не попадут под вторичные санкции, если станут посредниками в этом вопросе, добавил он.