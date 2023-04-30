Ангела Меркель, комментируя в интервью Die Zeit боевые действия на Украине, заявила, что всеми средствами пыталась предотвратить военный конфликт Москвы и Киева, когда была у власти.

«Я пыталась предотвратить эту ситуацию, используя все, что было в моем распоряжении. То, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», — сказала она.

Она выступила в защиту своей политики в отношении России и назвала правильными усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса. Экс-канцлер добавила, что «очень сильно беспокоится» об Украине. С ее слов, хотя Германия и Франция и предприняли попытки по урегулированию конфликта, «было довольно много тех, кто не был [в этом] так заинтересован».