Россия хотела бы «закончить эту ситуацию» вокруг Украины, но при сохранении приоритета в виде жизней мирных жителей и солдат, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. «Хочется как можно раньше закончить эту ситуацию, закончить эту войну, которую Запад готовил и в итоге через Украину против нас развязал, но приоритет для нас — жизни солдат, жизни мирных граждан, которые в зоне боевых действий остаются», — сказал Лавров, выступая на «Первосм канале».

При этом министр отметил, что Россия продолжит укреплять группировку с зоне спецоперации, как численно, так и технологически. «Мы должны укреплять свои возможности как технологические, так и с точки зрения военнослужащих, которые после частичной мобилизации прошли серьезную подготовку. <...> И мы будем продолжать укреплять нашу группировку. Это решение было принято в сентябре, как вы знаете, назначен командующий этой группировкой объединенных сил, и мы занимаемся действиями, которые позволят нам гораздо более эффективно работать на этих территориях в самое ближайшее время», — сказа Лавров.