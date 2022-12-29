Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 308-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Я просто стоял на коленях, умоляя их начать работать на Украине, и обещал, что мы установим мировой рекорд», — рассказал он. По словам министра, передача Украине терминалов Starlink «спасла тысячи жизней».
Федоров сравнил передачу Space X спутниковых терминалов с поставляемыми США РСЗО с точки зрения значимости для способности Украины организовать оборону.
«Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы» и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — сказал Лавров.
Правительство России продлило до 31 декабря 2023 года сроки действия сертификатов летной годности иностранных самолетов, которые используются российскими авиакомпаниями. «Сроки действия сертификатов летной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Росавиацией, продлеваются до 31 декабря 2023 года в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта до 31 декабря 2022 года», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Минобрнауки рекомендовало вузам включить в программы курс по основам военной подготовки с 1 сентября 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. «Решение о включении модуля в образовательную программу на том или ином курсе обучения вуз принимает самостоятельно, так как модуль представляет собой методический материал, который может быть использован в том числе для включения в программы военной подготовки военных учебных центров. При этом модуль не ограничен возможностью его включения исключительно в программы военной подготовки. Также он может преподаваться в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», — отметили в пресс-службе.
Информация о введении комендантского часа в Крыму, а также других регионах России, в том числе в Москве, в новогоднюю ночь не соответствует действительности, ее распространили украинские спецслужбы, заявил советник главы Крыма Олег Крючков в своем-телеграм-канале. «ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ. — РБК) продолжает ломать сайты Крыма и Севастополя, сегодня под ударом город-герой. Не обращаем внимание, верим только проверенным СМИ и официальным страницам. Включаем критику, комендантский час точно не объявляют на сайтах фондов», — написал он.
Россия должна «освободить» территории ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав страны после сентябрьских референдумов, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на «Первом канале». «Говорю об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с Конституцией нашей страны. Это очевидная вещь», — сказал он в ответ на вопрос, о каких границах идет речь.
По словам министра, приоритет России — освободить эти территории «от угроз нацификации, которым они подвергались долгие годы». «Это требование волеизъявления, которое состоялось во всех этих четырех регионах», — сказал он.
Россия хотела бы «закончить эту ситуацию» вокруг Украины, но при сохранении приоритета в виде жизней мирных жителей и солдат, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. «Хочется как можно раньше закончить эту ситуацию, закончить эту войну, которую Запад готовил и в итоге через Украину против нас развязал, но приоритет для нас — жизни солдат, жизни мирных граждан, которые в зоне боевых действий остаются», — сказал Лавров, выступая на «Первосм канале».
При этом министр отметил, что Россия продолжит укреплять группировку с зоне спецоперации, как численно, так и технологически. «Мы должны укреплять свои возможности как технологические, так и с точки зрения военнослужащих, которые после частичной мобилизации прошли серьезную подготовку. <...> И мы будем продолжать укреплять нашу группировку. Это решение было принято в сентябре, как вы знаете, назначен командующий этой группировкой объединенных сил, и мы занимаемся действиями, которые позволят нам гораздо более эффективно работать на этих территориях в самое ближайшее время», — сказа Лавров.
Контакты между Россией и США по линии оборонных ведомств сохраняются, но постоянного диалога нет, сказал глава российского МИДа Сергей Лавров. «У нас нет канала диалога. Американские военные говорят, что периодически [глава комитета начальников штабов Марк] Милли звонит генералу [главе генштаба Валерию] Герасимову. Остин (глава Пентагона Ллойд Остин. — РБК) общался с Шойгу пару раз за это время. Это хорошо, это полезно. Но все ограничивается тем, что надо быть осторожнее. Вот так, если обобщенно», — сказал министр «Первому каналу».
У России нет желания общаться с Западом, и возможностей для этого осталось мало, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. «С Западом у нас сейчас очень мало возможностей разговаривать. Собственно, и желания особого не возникает, когда читаешь заявления министров иностранных дел, премьеров, президентов о том, что нужно заниматься безопасностью Европы против России. Раньше говорили «без России», теперь уже — «против России», — сказал министр в интервью «Первому каналу».
На Украине заблокировали активы подконтрольной России энергетической компании, которая незаконно ввозила в страну горюче-смазочные материалы, сообщает Служба безопасности Украины в Telegram. По данным службы, компания сбывала на Украине оптовые партии российских моторных масел и других средств техобслуживания автомобилей; продукцию реализовывали под брендами украинского производителя. Ведомство не уточняет название предприятия, но утверждает, что оно входит в структуру «Газпрома». РБК направил запрос представителю «Газпрома».
СБУ сообщила об аресте корпоративных прав, недвижимости и автопарка компании на сумму более 35 млн грн (около $950 тыс.). Ведомство завело дело по статьям «коллаборационная деятельность», и «финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя Украины».
Член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о подрыве пешеходного моста в городе Пологи в западной части региона. В телеграм-канале Рогов написал, что город девять месяцев обстреливали вооруженные силы Украины, и мост был подорван ими же — это случилось около 13.00 по местному времени.
Глава Минцифры Украины Михаил Федоров в интервью Associated Press сообщил, что в стране планируют разработать беспилотники, способные сбивать дроны-камикадзе. По его словам, Киев уже закупил около 1,4 тыс. беспилотников. Пока большая часть из них предназначена для ведения разведки. Однако после насыщения вооруженных сил разведывательными дронами Украина намерена начать разработку собственных ударных беспилотников, в том числе предназначенных для борьбы с российскими дронами. По словам Федорова, украинские беспилотники смогут преодолевать расстояние от 3 до 10 км.
«Я уже могу сказать, что ситуация с беспилотниками кардинально изменится в феврале или марте», — сказал он.
Минцифры выступает против запрета на выезд IT-специалистов за пределы России, заявил глава ведомства Максут Шадаев на вебинаре, передает «Интерфакс». «Мы считаем, что здесь ограничений никаких не нужно. Более того, в этой ситуации они будут вредными. То есть, наоборот, мы хотим сказать, что, ребят, те, кто уехал, возвращайтесь и спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании», — сказал он.
Турецкая DP Eurasia, мастер-франчайзи сети Domino's Pizza в России, Турции, Азербайджане и Грузии, рассматривает перспективы своего российского бизнеса и не исключает его продажу, говорится в сообщении компании. DP Eurasia «оценивает свое присутствие в России, влияние санкций и способность продолжать обслуживать своих клиентов» в стране. Компания сообщила, что ведет работу над возможной продажей активов, но пока «нельзя быть уверенным в ее результате».
В марте, вскоре после начала военной операции на Украине, DP Eurasia отказалась от роялти российских предприятий и ограничила инвестиции в России. Позже компания сообщила, что продолжает сокращать инвестиции и оптимизировать работу, в связи с чем в первой половине года она закрыла несколько заведений. Как передает Reuters, по состоянию на октябрь у DP Eurasia был 171 ресторан в России по сравнению с 192 в 2021 году.
Белоруссия готова предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил замминистра иностранных дел страны Игорь Назарук, сообщает «СБ. Беларусь сегодня». «Минск неоднократно выполнял благородную миссию быть местом для переговоров, для разрешения очень серьезных конфликтных ситуаций. Мы и сейчас предлагаем себя в таком качестве, это недавно подтвердили представители Ватикана», — передает слова Назарука издание.
В Одессе в среду начали демонтировать памятник Екатерине II, который официально называется «памятником основателям Одессы». Монумент, который был восстановлен в 2007 году (впервые его демонтировали еще в 1920 году) по решению горсовета планируется передать в художественный музей.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил в эфире «Первого канала», что в районах населенных пунктов Новолюбовка, Невское и Макеевка украинские подразделения попытались штурмовать российские позиции, но в результате атака была отражена. По его словам, потери украинской стороны составили более 170 человек.