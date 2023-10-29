США разработали для Украины гибридные, «советско-американские» системы противовоздушной обороны FrankenSAM, пишет The New York Times. В них используются западные ракеты класса «земля — воздух» и переоборудованные пусковые установки и радары советской эпохи, которые уже есть у Украины.

Так, один вариант системы объединил пусковые установки «Бук» и американские управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Второй сочетает советские радары и ракеты Sidewinder. Систему ПВО с ракетами для американского зенитного комплекса Patriot еще тестируют.

Проект FrankenSAM запустили в конце прошлого года по предложению Киева, пишет NYT. Тогда украинские чиновники попросили союзников поставить им ракеты для примерно 60 советских пусковых установок «Бук» и радаров, которые простаивали в арсенале Киева. Учитывая, что западным странам будет трудно найти советские боеприпасы, в Киеве предложили переоборудовать имеющиеся пусковые установки под ракеты НАТО.