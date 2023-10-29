Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 613-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях о будущем украинского контрнаступления, пишет The Times со ссылкой на украинских силовиков.
По мнению Залужного, контрнаступление завершено, Украине нужно удержать территории и подготовиться к операции в следующем году. Иного мнения придерживается Зеленский. Как пишет издание, на его позицию влияет «мнение на Западе, что его война за выживание Украины, похоже, зашла в тупик». Украинский лидер, утверждает The Times, осознает, что «терпение Запада ограничено» в отношении его позиции относительно возвращения всех территорий, присоединенных Россией с 2014 года.
В Ростове-на-Дону обломки сбитого беспилотника повредили кровли шести домов и один автомобиль, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
«Осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе. В результате получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль», — написал Логвиненко в телеграм-канале. Власти работают над устранением последствий инцидента, подчеркнул он.
Глава администрации Ростова добавил, что в результате атаки никто не пострадал.
Подразделения противовоздушной обороны отработали по воздушной цели в Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев. По его словам, жертв и разрушений на земле нет.
«В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор.
Обломки пораженной силами ПВО воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются, добавил он позднее.
Конфискация Западом замороженных российских активов, которые Европа хочет использовать для поддержки Украины, потребует от Москвы симметричного ответа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
По его словам, с 2022 года Евросоюз потратил на поддержку Киева более €85 млрд, что «дорого обошлось обычным европейцам». Володин отметил, что в Европе сильно выросли цены, экономика находится в рецессии, а промышленность в упадке.
В связи с тем, что лидеры ЕС пока не смогли согласовать выделение €50 млрд Украине на следующие четыре года — с 2024 по 2027 год, европейские политики вновь заговорили о «воровстве» замороженных российских средств, подчеркнул Володин.
«Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа.
В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», — предложил политик.
США разработали для Украины гибридные, «советско-американские» системы противовоздушной обороны FrankenSAM, пишет The New York Times. В них используются западные ракеты класса «земля — воздух» и переоборудованные пусковые установки и радары советской эпохи, которые уже есть у Украины.
Так, один вариант системы объединил пусковые установки «Бук» и американские управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Второй сочетает советские радары и ракеты Sidewinder. Систему ПВО с ракетами для американского зенитного комплекса Patriot еще тестируют.
Проект FrankenSAM запустили в конце прошлого года по предложению Киева, пишет NYT. Тогда украинские чиновники попросили союзников поставить им ракеты для примерно 60 советских пусковых установок «Бук» и радаров, которые простаивали в арсенале Киева. Учитывая, что западным странам будет трудно найти советские боеприпасы, в Киеве предложили переоборудовать имеющиеся пусковые установки под ракеты НАТО.
Ночью в Хмельницкой области раздались взрывы, сообщает ТСН со ссылкой на первого заместителя главы областной военной администрации Сергея Тюрина. В регионе работает ПВО.
Перед этим там была объявлена воздушная тревога. Власти попросили жителей находиться в укрытии. Сигналы тревоги также звучали в Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Николаевской и других областях.
Стена склада ядерных отходов Курской АЭС получила некритичные повреждения в результате падения украинского дрона, сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».
«Разрушений стены склада ядерных отходов» не было — были повреждения стены (фасада) здания хранилища отработавшего ядерного топлива. Они не критичны. На работу станции это не повлияло. Станция на момент атаки БПЛА работала и продолжает работать тремя блоками в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационный фон — без изменений, на уровне естественных природных значений», — говорится в сообщении.
МИД России сообщил детали атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС вечером 26 октября.
«Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции. По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», — говорится в сообщении министерства.
Сводка Минобороны России:
- Средства ПВО за сутки сбили Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Дарьевка в Херсонской области и Терновка в Днепропетровской области.
- На Донецком направлении уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также гаубица М119 производства США.
- На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило о перехвате шести украинских дронов самолетного типа. Четыре перехватили над Орловской областью, еще два — над территорией Тульской области.
Главное к 9:00 мск:
- В Одесской и Днепропетровской областях Украины прозвучали взрывы, сообщает издание «Страна». «Зеркало недели» уточняет, что в Днепропетровской области взрывы были слышны в Кривом Роге. В Одесской области взрывы звучали в Измаильском районе. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.
- Власти Харьковской области приступили к принудительной эвакуации семей с детьми из нескольких общин Купянского района, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
- Покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева организовали сотрудники Службы безопасности страны (СБУ), сообщили газета «Украинская правда» и «24 канал» со ссылкой на источники в ведомстве.
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над Курской областью.
Глава назначенной украинскими властями администрации Херсона Роман Мрочко сообщил о мощном взрыве в городе. Он не уточнил, где именно это произошло.
Одним из основных пунктов 12-го пакета санкций Евросоюза против России станет запрет на импорт в Европу российских алмазов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы готовим 12-й пакет санкций [против России]. <...> В частности, мы ищем способ, как лишить Россию оставшихся доходов от экспорта алмазов в Европу», — сказала она.
Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС заморозил российские активы общей стоимостью €211 млрд после начала спецоперации. «Мы скоро представим предложения по использованию доходов от [реинвестирования] этих средств для помощи Украине и поддержки ее восстановления. Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», — добавила она.
Минобороны официально подтвердило назначение генерал-полковника Виктора Афзалова командующим ВКС. Его биография опубликована на странице главкомов видами войск на сайте ведомства.
Неделю назад о назначении Афзалова сообщили ТАСС и «РИА Новости».
Александр Лукашенко заявил, что «наверное неплохо», что о России и Белоруссии стали меньше говорить с связи с ситуацией на Ближнем Востоке. «Но не такой же ценой. Люди гибнут. Что мы, радоваться будем? А американцам не выгодно. У них выборы. На Украине они обкакались. Надо от Украины как-то перейти на другое поле».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что за время военной операции регион 1273 раза подвергался обстрелам со стороны ВСУ. «В результате обстрелов разрушено 37 частных жилых домов, повреждено 617 частных жилых домов и хозяйственных построек, 10 многоквартирных жилых домов, 86 автомобилей, 3 ФАПа, 2 школы, 4 детских сада, 2 сельских дома культуры, 14 магазинов, 33 здания промышленных и сельскохозяйственных объектов, 15 административных зданий различных организаций».
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на Олега Царева.
ФСБ сообщила о том, что в ночь с 26 на 27 октября в Ялте было совершено покушение на Олега Царева. «По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») УК России», - говорится в сообщении, текст которого приводит агентство «РИА Новости».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке страны ЕС продолжат предоставлять финансовую помощь, а также оружие и боеприпасы Украине.