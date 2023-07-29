Украинская артиллерия применила для ударов по российским позициям боеприпасы, произведенные в Северной Корее, пишет Financial Times. Судя по маркировкам, они были изготовлены в 1980-1990-х годах.

Артиллеристы не прояснили, откуда у Украины северокорейские ракеты. Они лишь рассказали, что боеприпасы были «изъяты» с корабля «дружественным» государством. В украинском Минобороны предположили, что северокорейские ракеты могли быть трофейными, однако не стали утверждать это однозначно.

Украинские военные критикуют северокорейские снаряды из-за их ненадежности.