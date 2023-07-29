Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 521-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит праздновать Рождество 7 января после решения украинских властей о его переносе на 25 декабря. Накануне Владимир Зеленский подписал закон о праздновании Рождества 25 декабря.
Православная церковь Украины (ПЦУ; РПЦ считает ее раскольнической) минувшей весной объявила, что переходит на новоюлианский календарь. Он предусматривает празднование Рождества 25 декабря.
За прошедшую ночь на Крымском мосту три раза приостанавливали движение. Каждый раз его восстанавливали спустя час с небольшим.
США выделили Тайваню пакет военной помощи на $345 млн, это станет первым траншем в рамках «президентских полномочий по сокращению запасов» — эти же полномочия Байден задействует для отправки вооружений Украине.
Артиллеристы группировки войск «Днепр» плотным огнем накрыла группы украинских диверсантов в районе села Садовое в Херсонской области, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра подразделения Роман Кодрян. «В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», — рассказал он.
Украинская артиллерия применила для ударов по российским позициям боеприпасы, произведенные в Северной Корее, пишет Financial Times. Судя по маркировкам, они были изготовлены в 1980-1990-х годах.
Артиллеристы не прояснили, откуда у Украины северокорейские ракеты. Они лишь рассказали, что боеприпасы были «изъяты» с корабля «дружественным» государством. В украинском Минобороны предположили, что северокорейские ракеты могли быть трофейными, однако не стали утверждать это однозначно.
Украинские военные критикуют северокорейские снаряды из-за их ненадежности.
Условия для мирных переговоров по конфликту на Украине будут только ухудшаться, ситуацию нельзя решить военным путем, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
По словам президента Владимира Путина, российская сторона готова к переговорам, но «мяч на стороне Киева». Он назвал нейтральный статус Украины принципиальным вопросом для России.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram сообщил о попадании ракеты в здание управления СБУ в Днепре.
Официальный представитель МИД России назвала свидетельством недальновидной политики Рима признание голодомора геноцидом украинского народа итальянским сенатом. «Подобные решения итальянских законодателей, не проявивших в данном случае ни глубины анализа исторических событий, ни политической дальновидности и мудрости, безусловно, отдаляют перспективы нормализации российско-итальянских отношений», - говорится в заявлении.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что сегодня под огнем ВСУ оказались Ворошиловский, Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы города. «Один человек погиб. Ранения получили восемь мирных граждан, в том числе один ребенок, девочка 2014 года рождения, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу».
Взрывы прогремели вечером в Днепре и Запорожье. В Днепре уже после этого была объявлена воздушная тревога, сообщает «Страна ua».
Дмитрий Песков заявил, что система ПВО, сбившая две украинские ракеты в Ростовской области, сработала нормально. Что касается самого инцидента, то пресс-секретарь президента считает, что удары по гражданским объектам являются «излюбленной тактикой» Киева еще с 2014 года.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле со стороны ВСУ района площади Дзержинского, где находятся крупная транспортная развязка, конечная остановка трамваев, две больницы, большой торговый центр. На этой же площади находится МВД ДНР.
Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину сообщили о ракетном обстреле Ростовской области.
Спикер МИДа Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаки на Таганрог и Московскую область.
Владимиру Путину пока не доложили о взрыве ракеты в Таганроге, идет саммит Россия — Африка, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В акватории Керченского пролива в Темрюкском районе Краснодарского края запретили проход всех маломерных судов и плавсредств по решению Минобороны России, сообщил оперштаб региона.
Движение судов запрещено в районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Проход разрешен только кораблям ВМФ, пограничных органов и войск нацгвардии.
Минобороны сообщило о второй перехваченной украинской ракете в районе Азова Ростовской области, это произошло около 17:15 мск. Ее обломки упали в безлюдном месте.
В районе падения обломков ракеты в Таганроге введут режим ЧС, сообщил мэр Андрей Фатеев.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Оренбургской области задержали предполагаемого организатора взрыва на территории Куйбышевского НПЗ в Самаре. «По предварительной информации, задержанный является работником КНПЗ. Ранее он переехал в Россию с территории Украины», — написал Хинштейн. Депутат также сообщил, что пострадавших в результате нет, а разрушения незначительные.