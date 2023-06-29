Американской оборонной компании Raytheon после начала военной операции на Украине пришлось вызвать на работу ушедших на пенсию сотрудников, чтобы обучить более молодых создавать ракеты для комплексов Stinger, которые поставляются Киеву, сообщает Defence One.

«Stinger не производили 20 лет, и внезапно в первые 48 часов [с начала боевых действий] они стали звездами шоу, и все хотят больше», — сказал глава подразделения Raytheon Missiles & Defense Уэс Кремер. По его словам, на работу вызвали сотрудников, которым сейчас за 70 лет, а со складов достали испытательное оборудование и «сняли с него паутину».

В США Stinger были приняты на вооружение в 1981 году. Производственная линия комплексов была закрыта в 2020 году, Raytheon делала их для иностранных заказов в малом количестве. Пентагон не заказывал Stinger 18 лет, отмечал Reuters.