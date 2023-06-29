Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 491-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Американской оборонной компании Raytheon после начала военной операции на Украине пришлось вызвать на работу ушедших на пенсию сотрудников, чтобы обучить более молодых создавать ракеты для комплексов Stinger, которые поставляются Киеву, сообщает Defence One.
«Stinger не производили 20 лет, и внезапно в первые 48 часов [с начала боевых действий] они стали звездами шоу, и все хотят больше», — сказал глава подразделения Raytheon Missiles & Defense Уэс Кремер. По его словам, на работу вызвали сотрудников, которым сейчас за 70 лет, а со складов достали испытательное оборудование и «сняли с него паутину».
В США Stinger были приняты на вооружение в 1981 году. Производственная линия комплексов была закрыта в 2020 году, Raytheon делала их для иностранных заказов в малом количестве. Пентагон не заказывал Stinger 18 лет, отмечал Reuters.
Колумбия выразит протест России из-за раненных при ударе по Краматорску трех колумбийцев, заявил президент республики Густаво Петро в Twitter. Посольство России в Колумбии выразило сожаление в связи с ранением колумбийских граждан, однако назвало их поездку «безрассудной»
Украинские власти сообщили об ударе по Краматорску 27 июня. Глава областной администрации Павел Кириленко рассказывал, что среди пострадавших — трое иностранцев. По последним данным МВД Украины, погибли 11 человек, пострадали 56. Российское Минобороны отчиталось о поражении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. В Кремле заявили, что Россия не наносит удары по гражданской инфраструктуре.
Помощник президента России Юрий Ушаков встретился с посланником папы римского Франциска по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи и обсудил вопросы, связанные с беженцами. Об этом сообщил ТАСС председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци.
«Главной составляющей [переговоров] был гуманитарный вопрос, связанный с беженцами, в том числе с несовершеннолетними», — рассказал Пецци.
Российский президент Владимир Путин в начале февраля 2022-го оценивал украинскую армию как очень сильную, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Bild. Визит Орбана в Москву состоялся 1 февраля прошлого года.
«По Украине он сказал, что украинская армия очень сильна и очень хорошо оснащена Западом. Солдаты очень хорошо обучены. Так что если и будет конфликт, то это будет очень, очень сложный конфликт. Впечатление, которое он произвел на меня, заключалось в том, что, несмотря на этот факт, он считает, что время на стороне России», — сказал венгерский премьер.
Российские власти после событий 24 июня с участием ЧВК «Вагнер», которые президент Владимир Путин назвал вооруженным мятежом, намерены взять под полный контроль «глобальную империю», созданную предпринимателем Евгением Пригожиным, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов и другие источники.
После событий на юге России произошел всплеск дипломатической активности Москвы с целью заверить партнеров в Африке и на Ближнем Востоке, что операции ЧВК «Вагнер» будут проводиться без перерывов, но под контролем нового руководства, сообщает газета.
Спецслужбы ФРГ не знали о подготовке мятежа Евгения Пригожина и не получали информации об этом заранее от своих союзников, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу Das Erste.
Служба собственной безопасности УМВД по Ростовской области проверит обвинения в адрес сотрудников местного ГИБДД за взяточничество в ночь на 25 июня после мятежа Евгения Пригожина.
О взяточничестве на посту ГИБДД под Морозовском в ночь после мятежа рассказали волонтеры из Омска, которые ехали в Артемовск (Бахмут) с гуманитарным грузом.
По их словам, за проезд трех машин УАЗ инспекторы попросили 2 тыс. руб., объяснив это тем, что трасса перекрыта. «Мы им объяснили, что это гуманитарная помощь, собранная всеми людьми Омской области — а им все равно. Либо ехать в объезд 1,5 тыс. км. Пришлось деньги отдать», — рассказал один из волонтеров.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в третий раз пять дней поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов армии США генералом Марком Милли.
Владимир Путин заявил, что туризм в России активно развивается. «Конечно, сыграли свою роль внешние факторы - разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия», - сказал российский президент.
Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что власти страны будут укреплять границу с Белоруссией в связи с прибытием туда ЧВК «Вагнер».
Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела украинскими военными города Пологи пожар возник на территории локомотивного депо. «Возгорание уже устранено. Жертв нет», - сообщил он.
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова наградили Орденом Почета. С получением ордена его поздравил в Telegram Михаил Миненков — мэр города Невинномысска в Ставропольском крае, где ранее работал Гладков.
Награду губернатору вручил замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о прощании с российскими военными, которые погибли при атаке украинских диверсантов на Белгородскую область в начале июня. По его словам погибли по меньшей мере 14 военных — уроженцев разных районов Псковской области.
Помимо этого, не менее 10 человек попали тогда в плен. Власти сделали все возможное, чтобы ускорить переговоры об обмене пленных, и троих уже обменяли, сообщил Ведерников.
В порту Щецин на Балтийском море разгрузили первую партию танков Abrams, которые должны поступить на вооружение польской армии. Речь идет о машинах, которые раньше стояли на вооружении морской пехоты США. В первую партию вошли 14 машин - состав одной роты.
Литва пообещала приобрести для Украины два комплекса ПВО норвежского производства NASAMS. Ожидается, что они будут доставлены Киеву в течение ближайших трех месяцев.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе беседы с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас заявил, что для начала дискуссии о вступлении Украины в Альянс она сначала должна победить в конфликте с Россией.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на территории региона работают 122 промышленных предприятия.
Минобороны также рассказало о ситуации на других направлениях. Сообщается, что нанесены удары по украинским позициям в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Тимковка (Харьковская область), Новоселовское, Кузьмино, Червоная Диброва, Невское (ЛНР), Григоровка, Ямполовка, Терны (ДНР). Среди уничтоженной техники ВСУ в сводке упомянуты в том числе РСЗО «Град», САУ «Акация».
В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении умелыми действиями российских войск и огнем артиллерии уничтожено диверсионно-разведывательное подразделение противника при попытке высадки и закрепления на северной части острова Антоновский.
В военном ведомстве сообщили о попытках ВСУ наступать на трех направлениях. На Донецком направлении пять атак отражены в районах населенных пунктов Артемовск, Первомайское, Петровское и Веселое. Там была в том числе уничтожена САУ Krab. В районе Времевского выступа отражены две атаки в направлении населенного пункта Старомайорское. На Запорожском направлении удары наносились по украинским позициям в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое. Там ВСУ потеряли в том числе два танка.