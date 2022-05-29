Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал перестать «миндальничать» с иноагентами и «навести порядок» с контролем за ними.

«Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций», — написал он в Telegram.

По мнению Медведева, нужно ввести более точную классификацию и более строгую ответственность для иноагентов, а их деятельность необходимо поставить под «жесткий контроль» и сделать «прозрачной для нашего общества».

Медведев отметил, что есть также ряд законодательных инициатив, направленных на противодействие экстремизму и терроризму. Зампред Совбеза считает, что реакция в данном случае должна быть моментальной, а ответ жестким — включая запрет публичной деятельности и уголовное преследование лиц, работающих в интересах иностранного государства.

«Кстати, еще раз про «Адъютанта его превосходительства». Сегодня мы иначе относимся к гражданской войне и противостоянию белых и красных, чем в советский период. Но напомню, что даже в этом фильме капитан Кольцов, как агент враждебной силы, был расстрелян», — пишет Медведев.