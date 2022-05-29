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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 95-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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09:48
Боевых действий на Украине можно было избежать, если бы президент страны Владимир Зеленский пообещал отказаться от стремления в НАТО или предоставить особый статус республикам Донбасса, заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью The Economist.

«[Можно было избежать эскалации конфликта], если бы Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не вступит в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке. Я понимаю, что это было бы трудно сделать — возможно, американский лидер смог бы это сделать. Но, конечно, [Зеленский] отказался бы», — считает Абэ.
08:45

Европейская комиссия направила правительствам стран ЕС пересмотренное предложение, которое позволит «пощадить» поставки нефти через трубопровод «Дружба» — основной источник импорта сырой нефти в Венгрию, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Вместо этого предлагается постепенно прекратить импорт нефти, поставляемой по морю.

ЕК также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по трубопроводу, в другие государства-члены ЕС или третьи страны. Послы ЕС должны встретиться в воскресенье, чтобы обсудить предложение ЕК.

08:23

За последние девять недель Германия сократила поставки вооружения Украине до минимума, сообщает Welt. По данным издания, с конца марта Берлин не поставил Киеву «хоть сколько-нибудь значительных вооружений». В период с 30 марта по 26 мая на Украину были отправлены всего две партии оружия, и обе содержали только небольшие устройства, пишет газета. В одной, отправленной в середине мая, были противотанковые мины, в другой, ушедшей на Украину месяцем раньше, — части пулеметов, детонаторы, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатка и мины. Газета также сообщила, что обещанные Украине танки «Гепард» задерживаются из-за того, что украинских военных необходимо подготовить к работе с ними.

Власти Украины критикуют Берлин за отсутствие поставок тяжелого вооружения. Посол Украины в Германии Андрей Мельник, в частности, заявлял, что Берлин «просто подводит» Украину в военном отношении.
 

Вчера 22:01
Кадыров заявил, что российские войска взяли под контроль город Северодонецк в Луганской области.
Вчера 20:37

Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви не поддержала постановление о независимости от Московского патриархата. Епархия осталась под покровительством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Нынешний статус УПЦ как «самоуправляемой части Русской православной церкви является оптимальным», добавили в епархии.

Вчера 18:35
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Путин, Шольц и Макрон договорились продолжить переговоры по телефону.
Вчера 17:20

Макрон и Шольц в ходе разговора с Путиным попросили его освободить около 2,5 тыс. бойцов с «Азовстали», попавших в плен к российским военным.

Вчера 17:07
Экс-президенту Украины Петру Порошенко вновь не дали пересечь границу, сообщила депутат Рады от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар. По ее словам, пограничники заявили, что экс-президент предоставил не все необходимые документы, но не уточнили, каких именно не хватает. Порошенко планировал принять участие в Парламентской ассамблее НАТО, которая проходит в Вильнюсе.
Вчера 16:08

Разговор Шольца и Макрона с Путиным продлился 80 минут, его инициировали Берлин и Париж, сообщается на сайте немецкого канцлера. Макрон и Шольц призвали Путина остановить боевые действия, пойти на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и найти дипломатическое решение конфликта.

Вчера 15:22

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главные заявления Кремля:

  • Стороны обсудили продовольственную безопасность. Путин сказал Макрону и Шольцу, что проблемы с поставками стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими санкций.
  • Россия готова наращивать экспорт удобрений и сельхозпродукции при условии снятия санкций. Кроме того, Москва готова способствовать поиску вариантов вывоза украинского зерна из черноморских портов.
  • Москва открыта к возобновлению диалога с Украиной, но переговоры заморожены по инициативе Киева.
  • Путин заявил, что «накачка» Украины оружием опасна и в этой связи предупредил о рисках «дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса».
Вчера 15:18

США предлагали Украине «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» еще за год до того, как Россия начала военную операцию, сообщил президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что не согласился с необходимостью подобных мер, так как они вызвали бы панику в стране и негативно повлияли бы на экономику.

О подобных предложениях со стороны Запада Зеленский рассказывал и ранее. 21 мая он заявил, что в ответ на совет «рыть окопы» сказал, что Украине нужно оружие, а не лопаты.

Вчера 14:06

В апреле россияне заняли первое место по числу открытых иностранцами в Турции компаний. Они зарегистрировали 136 компаний, что на 112% больше, чем месяцем ранее. Следом идут Сирия (52), Германия (42), Азербайджан (35), Пакистан (29), США (25) и Украина (22).

Лидируют россияне и среди иностранных покупателей недвижимости в Турции — за апрель они приобрели в стране 1152 объекта жилой недвижимости, что на 186,6% больше, чем в апреле прошлого года.

По данным Института статистики Турции, всего в 2021 году россияне купили около 5,4 тыс. квартир и домов в Турции, это был рекордный показатель по меньшей мере с 2015-го.

Вчера 13:54

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал перестать «миндальничать» с иноагентами и «навести порядок» с контролем за ними.

«Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций», — написал он в Telegram.

По мнению Медведева, нужно ввести более точную классификацию и более строгую ответственность для иноагентов, а их деятельность необходимо поставить под «жесткий контроль» и сделать «прозрачной для нашего общества».

Медведев отметил, что есть также ряд законодательных инициатив, направленных на противодействие экстремизму и терроризму. Зампред Совбеза считает, что реакция в данном случае должна быть моментальной, а ответ жестким — включая запрет публичной деятельности и уголовное преследование лиц, работающих в интересах иностранного государства.

«Кстати, еще раз про «Адъютанта его превосходительства». Сегодня мы иначе относимся к гражданской войне и противостоянию белых и красных, чем в советский период. Но напомню, что даже в этом фильме капитан Кольцов, как агент враждебной силы, был расстрелян», — пишет Медведев.

Вчера 13:33

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что потребовал от премьера Нидерландов Марка Рютте дать понять, есть ли у Киева шансы вступить в ЕС. В середине марта Рютте заявил, что «никто не вошел в Европейский союз за одну ночь».

«Я ему очень откровенно сказал: если вы думаете, что нам не место в ЕС, то вы должны это сказать четко», — сказал Зеленский (цитата по «Европейской правде»).

По словам Зеленского, в ответ Рютте заявил, что в ЕС есть место для Украины, но для этого необходимо принять определенные меры. Президент Украины признал, что у Киева есть проблемы, но они есть «во многих странах». Он добавил, что понимает необходимость проведения реформ, но на них нужно время.

«Мы тоже не будем членом ЕС завтра. Мы хотели бы стать кандидатом в члены», — сказал Зеленский, отметив, что подобный шаг со стороны ЕС стал бы сигналом для России.

Вчера 13:06

В Европоле опасаются, что после завершения боевых действий на Украине, оружие, которое выдавали в стране, может попасть в руки преступных группировок. По словам главы службы Катрин де Болль, для предотвращения такого развития событий Европол создаст международную рабочую группу, которая будет вырабатывать план действий. Кроме того, в Европоле следят, не посещали ли известные ведомству террористы или экстремисты Украину.

Вчера 12:24

Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для желающих поступить на военную службу по контракту. Ранее в тексте закона говорилось, что контракт вправе заключать россияне в возрасте от 19 до 40 лет и иностранцы от 18 до 30 лет.

Парламент рассмотрел законопроект за один день, при этом Совфед одобрил изменения спустя 10 минут после того, как их закончили рассматривать в Госдуме.

Вчера 11:38

Брифинг Минобороны России:

  • Город Красный Лиман (Лиман) в Донецкой области взят под контроль российскими военными. Накануне о его взятии заявляли в штабе ДНР.
  • В Херсонской и Харьковской областях сбиты два украинских Су-25, в Запорожской области российские ПВО сбили украинский Ми-8, также сбиты 18 беспилотников, включая один Bayraktar TB2.
  • В районе Сватово Донецкой Народной Республики перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У».
  • Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 самолета, 128 вертолетов, 1045 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 3297 танков и других боевых бронированных машин, 444 установки реактивных систем залпового огня, 1714 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3245 единиц специальной военной автомобильной техники.
Вчера 10:56

Пес Патрон, который вместе с украинскими спасателями занимается поиском мин, удостоился кинопремии «Пальмовый пес», сообщила в Telegram государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. На вручении премии питомца не было, потому что «его работа очень нужна дома», пояснили в украинской делегации.

Премия «Пальмовый пес» или «Собачья пальмовая ветвь» — ежегодная награда, вручаемая кинокритиками во время Каннского кинофестиваля за лучшее выступление собаки или группы собак.

Вчера 10:29
Минобороны сообщило об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море. В военном ведомстве заявили, что выпущенная с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» ракета успешно поразила мишень, находившуюся на расстоянии около 1000 км.
Вчера 10:21

В порт Мариуполя зашло первое с начала боевых действий судно, сообщил представитель порта ТАСС. По его словам, это судно МР-3 типа «Славутич», оно загрузит 2,7 тыс. т металла и отправится в Ростов-на-Дону.

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