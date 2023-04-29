Нынешнее контрнаступление ВСУ не будет последней битвой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК Украина». «Последняя битва — это та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно будет сделать только в конце битвы, а не в начале. А те, кто делает вывод, является ли это решающим сражением, в самом начале искажают картину наших усилий», — сказал он.

Днем 28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы страны «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы перейти в контрнаступление: «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров — мы это сделаем».