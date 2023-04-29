Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 429-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Нынешнее контрнаступление ВСУ не будет последней битвой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК Украина». «Последняя битва — это та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно будет сделать только в конце битвы, а не в начале. А те, кто делает вывод, является ли это решающим сражением, в самом начале искажают картину наших усилий», — сказал он.
Днем 28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы страны «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы перейти в контрнаступление: «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров — мы это сделаем».
Ответственность за неисполнение российской части зерновой сделки несут США и Великобритания, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в интервью TRT Haber. «Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской части зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании», — сказал он (цитата по ТАСС).
Хотя эти страны и утверждают, что действие санкций не распространяется на операции по зерновой сделке, американские и британские банки отказываются проводить транзакции для оплаты поставок российской сельхозпродукции, пояснил министр. Анкара хотела бы получить гарантии, что турецкие банки не попадут под вторичные санкции, если станут посредниками в этом вопросе, добавил он.
Правительство России приостановило публикацию статистических данных по добыче нефти и газа в стране до 1 апреля следующего года, говорится в опубликованном на портале правовой информации распоряжении. Запрет на публикацию данных также касается добычи нефтяного газа и газового конденсата, а также такой продукции, как нефтегазоводяная смесь, нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, конденсат газовый нестабильный.
В конце февраля президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству скрывать любую официальную статистику.
В Грайворонском округе Белгородской области нашли неразорвавшийся боеприпас, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. «На территории Грайворонского округа был найден неразорвавшийся взрывоопасный предмет. Сейчас на месте работает следственная группа, принято решение временно отселить жителей близлежащей улицы», — написал губернатор.
Специалисты вернутся к работе по обезвреживанию боеприпаса утром 29 апреля, уточнил он.
Еврокомиссия заключила соглашение с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией относительно агропродукции из Украины, сообщил в Twitter исполнительный вице-президент комиссии по экономике и комиссар по торговле Валдис Домбровскис. «Мы приняли меры для решения проблем как фермеров в соседних странах ЕС, так и на Украине», — сообщил он.
Соглашение подразумевает:
- снятие односторонних мер, введенных указанными странами в отношении украинской продукции;
- исключительные защитные меры для пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника;
- поддержку в размере €100 млн для пострадавших фермеров в перечисленных странах.
Словакия безосновательно не выдала визы российским экспертам учебного курса подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) по инспекции на месте. Об этом говорится в заявлении российского МИДа, которое опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Принять участие в мероприятии должны были четыре российских специалиста. Они своевременно обратились в консульские учреждения Словакии в соседних с ней странах, подчеркнули в российском МИДе.
Двое жителей Белгородской области, погибших в селе Журавлевка, подорвались на мине. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, погибшие 26 апреля отправились на рыбалку. «Их не остановило то, что в населенном пункте уже больше года действует режим ЧС (введен 23 марта 2022 года), их не остановили таблички с указанием минной опасности, их в принципе не останавливали взрывы, потому что данное село почти ежедневно подвергается обстрелам», — отметил он.
Спустя сутки мужчин начали искать родственники. 28 апреля члены добровольной народной дружины нашли их тела возле автомобиля. Гладков подчеркнул, что сообщения о четырех погибших не соответствуют действительности: «Мужчина и женщина, которых все искали вместе с двумя погибшими, оказались дома».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что по уточненным данным в результате обстрела украинскими военными центра города погибли девять мирных жителей, в том числе восьмилетняя девочка.
Владимир Путин заявил, что Россия не собирается самоизолироваться, а будет расширять отношения с дружественными странами. «В тех же Штатах, кстати говоря, у нас много людей, которые думают с нами одинаково, в Европе. Элиты ведут себя по-другому. Но мы с вами знаем, что далеко не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную на интересы своих собственных народов», -цитирует президента агентство ТАСС.
Президент Чехии Петр Павел в ходе визита в Киев заявил о том, что его страна совместно с Украиной намерена заняться производством боеприпасов, учебных самолетов, а также ремонтом танков.
В России будет запрещена торговля акциями оборонных компаний из «недружественных» стран, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров банка. «Предполагается, что торговля ими не будет происходить, видимо, это повлечет делистинг, и конечно, один из вопросов, которые требуется в связи с этим решить, как те люди, которые купили эти бумаги, потому что были разрешения, смогут из них выходить», — сказала она.
Два жителя Белгородской области погибли в селе Журавлевка после того, как въехали в «запрещенную зону». Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. «По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается», — написал он.
ФСБ задержала «сторонника неонацизма», который готовил диверсию в Калужской области. Об этом сообщил центр общественный связей спецслужбы, передает «РИА Новости».
Задержанный — гражданин России 2006 года рождения. Он собирался поджечь электроподстанцию, где именно — не уточняется. В оборудованном им схроне нашли три самодельных зажигательных устройства и средства связи с инструкциями по изготовлению таких приспособлений. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, чт. 1 ст. 281 УК (приготовление к диверсии).
На распространенном ФСБ видео подросток признается, что его куратором был представитель «Русского добровольческого корпуса» (РДК, входит в «Интернациональный легион» в составе украинской теробороны), пишет агентство. Эта организация взяла на себя ответственность за атаку диверсантов в Брянской области в марте. Тогда погибли два человека, президент Владимир Путин назвал случившееся терактом.
Шебекинский городской округ Белгородской области попал под «массовый обстрел с беспилотников», сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, значительных разрушений нет, но повреждена линия электропередачи.
В селе Муром Шебекинского округа на частный жилой дом с парашюта упал снаряд. Там тоже нет пострадавших, место происшествия оцепили.