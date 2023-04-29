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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 429-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:41
В Казачьей бухте в Севастополе загорелся резервуар с топливом, возгорание по предварительным данным началось после удара беспилотника, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.Пострадавших и погибших нет, но пожару присвоили наивысший, четвертый уровень сложности.
Вчера 22:01

Нынешнее контрнаступление ВСУ не будет последней битвой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК Украина». «Последняя битва — это та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно будет сделать только в конце битвы, а не в начале. А те, кто делает вывод, является ли это решающим сражением, в самом начале искажают картину наших усилий», — сказал он.

Днем 28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы страны «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы перейти в контрнаступление: «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров — мы это сделаем».

Вчера 21:52

Ответственность за неисполнение российской части зерновой сделки несут США и Великобритания, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в интервью TRT Haber. «Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской части зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании», — сказал он (цитата по ТАСС).

Хотя эти страны и утверждают, что действие санкций не распространяется на операции по зерновой сделке, американские и британские банки отказываются проводить транзакции для оплаты поставок российской сельхозпродукции, пояснил министр. Анкара хотела бы получить гарантии, что турецкие банки не попадут под вторичные санкции, если станут посредниками в этом вопросе, добавил он.

Вчера 21:43

Правительство России приостановило публикацию статистических данных по добыче нефти и газа в стране до 1 апреля следующего года, говорится в опубликованном на портале правовой информации распоряжении. Запрет на публикацию данных также касается добычи нефтяного газа и газового конденсата, а также такой продукции, как нефтегазоводяная смесь, нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, конденсат газовый нестабильный.

В конце февраля президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству скрывать любую официальную статистику.

Вчера 21:17

В Грайворонском округе Белгородской области нашли неразорвавшийся боеприпас, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. «На территории Грайворонского округа был найден неразорвавшийся взрывоопасный предмет. Сейчас на месте работает следственная группа, принято решение временно отселить жителей близлежащей улицы», — написал губернатор.

Специалисты вернутся к работе по обезвреживанию боеприпаса утром 29 апреля, уточнил он.

Вчера 21:02

Еврокомиссия заключила соглашение с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией относительно агропродукции из Украины, сообщил в Twitter исполнительный вице-президент комиссии по экономике и комиссар по торговле Валдис Домбровскис. «Мы приняли меры для решения проблем как фермеров в соседних странах ЕС, так и на Украине», — сообщил он.

Соглашение подразумевает:

  • снятие односторонних мер, введенных указанными странами в отношении украинской продукции;
  • исключительные защитные меры для пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника;
  • поддержку в размере €100 млн для пострадавших фермеров в перечисленных странах.
Вчера 20:25

Словакия безосновательно не выдала визы российским экспертам учебного курса подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) по инспекции на месте. Об этом говорится в заявлении российского МИДа, которое опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Принять участие в мероприятии должны были четыре российских специалиста. Они своевременно обратились в консульские учреждения Словакии в соседних с ней странах, подчеркнули в российском МИДе.

Вчера 19:44

Двое жителей Белгородской области, погибших в селе Журавлевка, подорвались на мине. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, погибшие 26 апреля отправились на рыбалку. «Их не остановило то, что в населенном пункте уже больше года действует режим ЧС (введен 23 марта 2022 года), их не остановили таблички с указанием минной опасности, их в принципе не останавливали взрывы, потому что данное село почти ежедневно подвергается обстрелам», — отметил он.

Спустя сутки мужчин начали искать родственники. 28 апреля члены добровольной народной дружины нашли их тела возле автомобиля. Гладков подчеркнул, что сообщения о четырех погибших не соответствуют действительности: «Мужчина и женщина, которых все искали вместе с двумя погибшими, оказались дома».

Вчера 18:46

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что по уточненным данным в результате обстрела украинскими военными центра города погибли девять мирных жителей, в том числе восьмилетняя девочка.

Вчера 18:28
Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в свое решение от 27 декабря 2022 года запретить поставки нефти любым иностранным компаниям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма потолка. Теперь действие декабрьского указа не распространяется на нефтяные контракты со странами, которые не входят в список недружественных.
Вчера 18:12
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Одессе заявил, что предстоящее контрнаступление ВСУ не стоит считать последней битвой. По его словам, вывод о том, является ли битва последней, стоит делать в конце, а не в начале.
Вчера 18:02

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается самоизолироваться, а будет расширять отношения с дружественными странами. «В тех же Штатах, кстати говоря, у нас много людей, которые думают с нами одинаково, в Европе. Элиты ведут себя по-другому. Но мы с вами знаем, что далеко не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную на интересы своих собственных народов», -цитирует президента агентство ТАСС.

Вчера 17:44

Президент Чехии Петр Павел в ходе визита в Киев заявил о том, что его страна совместно с Украиной намерена заняться производством боеприпасов, учебных самолетов, а также ремонтом танков.

Вчера 17:08
МВД Украины сообщает, что число погибших в Умани достигло 20.
Вчера 16:25
Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе под обстрел ВСУ попал и поселок Красное. «Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы», - написал он в Telegram.
Вчера 16:16
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал элементом информационной войны информацию о том, что украинские военные в регионе закрепились на левом берегу Днепра. По его словам, подразделения ВСУ на правом берегу Днепра «не столь многочисленны, как хочет продемонстрировать пропаганда преступного киевского режима». Сальдо добавил, что форсировать реку чрезвычайно трудно. «Большая часть тех, кто попытается это сделать, пойдут на дно Днепра, остальных добьют на левом берегу», — сказал он. Сальдо напомнил, что мостов через реку практически нет, поскольку Антоновский мост был разрушен, а плотина Каховской ГЭС контролируется российскими военными.
Вчера 15:56

В России будет запрещена торговля акциями оборонных компаний из «недружественных» стран, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров банка. «Предполагается, что торговля ими не будет происходить, видимо, это повлечет делистинг, и конечно, один из вопросов, которые требуется в связи с этим решить, как те люди, которые купили эти бумаги, потому что были разрешения, смогут из них выходить», — сказала она.

Вчера 15:53

Два жителя Белгородской области погибли в селе Журавлевка после того, как въехали в «запрещенную зону». Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. «По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается», — написал он.

Вчера 15:42

ФСБ задержала «сторонника неонацизма», который готовил диверсию в Калужской области. Об этом сообщил центр общественный связей спецслужбы, передает «РИА Новости».

Задержанный — гражданин России 2006 года рождения. Он собирался поджечь электроподстанцию, где именно — не уточняется. В оборудованном им схроне нашли три самодельных зажигательных устройства и средства связи с инструкциями по изготовлению таких приспособлений. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, чт. 1 ст. 281 УК (приготовление к диверсии).

На распространенном ФСБ видео подросток признается, что его куратором был представитель «Русского добровольческого корпуса» (РДК, входит в «Интернациональный легион» в составе украинской теробороны), пишет агентство. Эта организация взяла на себя ответственность за атаку диверсантов в Брянской области в марте. Тогда погибли два человека, президент Владимир Путин назвал случившееся терактом.

Вчера 15:39

Шебекинский городской округ Белгородской области попал под «массовый обстрел с беспилотников», сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, значительных разрушений нет, но повреждена линия электропередачи.

В селе Муром Шебекинского округа на частный жилой дом с парашюта упал снаряд. Там тоже нет пострадавших, место происшествия оцепили.

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