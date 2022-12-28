Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 308-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Ситуация не простая и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не являются плановыми, а в большей степени экстренными. В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать», — сказал он, отметив, что не все зависит от энергетиков.
Пантелеев добавил, что в праздничные дни коммунальные службы и энергетики будут работать круглосуточно, как и в будние дни.
На Украине поражено более 700 объектов критической инфраструктуры, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
«В целом по Украине по состоянию на данный момент имеем информацию о более чем 35 тыс. разрушенных объектов в результате российских атак; из почти 30 тыс. зафиксированных обстрелов <...> поражено 702 объекта критической инфраструктуры — речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и прочем», — сказал Енин.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила Владимиру Зеленскому, что итальянские власти обсуждают предоставление систем противовоздушной обороны Киеву.
«Приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных €10 млн помощи. Джорджа Мелони сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили формулу мира», — написал Зеленский.
Меркель сказала, что этот конфликт «когда-нибудь» закончится переговорами. При этом она отметила: «Есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытой и дружеской беседой».
Экс-канцлер также подтвердила свою позицию по минским договоренностям, ранее озвученную в интервью Zeit. «Мы все знали, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это дало Украине драгоценное время», — сказала она.
На Украине с начала специальной военной операции погибли 6884 и получили ранения 10 947 мирных жителей, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Среди погибших 429 детей, среди пострадавших — 800.
С 1 по 26 декабря погибли 165 гражданских, ранены 516.
«Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения — результат применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения: обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха», — говорится в сообщении управления.
Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют «патологическое пренебрежение» к Украине и его политическую близорукость, заявили в МИД Украины. В украинском МИДе считают, что Орбан косвенно «призывает Украину к поражению». В ведомстве утверждают, что это привело бы к «прямой угрозе» для Венгрии со стороны России.
Ранее, 24 декабря, венгерский премьер допустил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия. Премьер Венгрии подчеркнул, что способность Украины вести боевые действия зависит от поддержки со стороны США вооружением и деньгами, и, если в Вашингтоне захотят мира, мирное соглашение будет заключено. При этом он сказал, что сама Украина никогда не откажется от части своих территорий ради мира и безопасности.
CША передали Украине две дополнительные батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS и ракеты к ним, сообщают издания УНИАН и «Украина Online».
NASAMS — ЗРК для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия. В зависимости от ракет может поразить цели на расстоянии от 20 до 180 км и на высоте до 21 км с максимальной скоростью 1 тыс. м/c. Их используют 12 стран, в том числе США, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Литва, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия и еще одна неназванная страна.
Центральный банк России счел маловероятным возврат заблокированных за рубежом активов российских банков. Доклад опубликован на сайте регулятора. «Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы», — отметили в ЦБ.
Банк России объяснил отсутствие в регулировании особых подходов в отношении заблокированных активов тем, что «эта проблема в подобных масштабах является новой для банков».
Украинское Министерство культуры создало межведомственную правительственную комиссию по изучению вопроса об использовании имущества на территории Киево-Печерской лавры. Об этом заявил министр Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона. «Была создана межведомственная правительственная комиссия по изучению вопроса использования имущества лавры. Учитывая, что на Верхней лавре соглашение заканчивается, по состоянию до того момента, пока проверка не будет завершена, такое использование делается невозможным», — сказал Ткаченко.
Проверка будет идти по вопросу правомерности использования имущества Верхней лавры представителями Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), так как она находится в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Ткаченко добавил, что по другому имуществу есть соглашения, которые еще действуют и будут продолжать исполняться до завершения проверки.
В Белоруссии создали новый отряд спецназначения внутренних войск МВД, он получил название «Рысь». Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.
«Основными задачами нового отряда спецназа «Рысь» являются борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами», — говорится в сообщении. Отряд сформирован в составе воинской части 3214.
Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров при федеральных вузах.
Они должны быть открыты при госуниверситетах в следующих регионах:
- Астраханская область;
- Кировская область;
- Амурская область;
- Ижевская область;
- Липецкая область;
- Новгородская область;
- Орловская область;
- Псковская область;
- Сахалинская область;
- Смоленская область;
- Тюменская область;
- Вологодская область;
- Ярославская область;
- Мордовия;
- Чечня;
- Марий Эл.
Власти Одесской области не будут отменять комендантский час в новогоднюю ночь, он будет действовать с 23:00 до 5:00. Об этом сообщил глава региональной администрации Максим Марченко.
Ранее сообщалось, что отменять комендантский час не будут и в Киеве.
Европейские страны не смогут поддерживать нормальные отношения с сегодняшней Россией. Об этом в интервью румынскому изданию Digi24 заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
«Мы должны четко понимать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим мирной и демократической России, не представляющей угрозы для своих соседей. Но мы не питаем иллюзий — мы сейчас живем в другой реальности», — заявила Бербок.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,86%, достигнув $85,48 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:31 мск. На таких уровнях Brent в последний раз торговалась 5 декабря текущего года.
Нефтяные котировки начали расти после новости о том, что Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть.
Шведский языковой институт Isof (Institutet för språk och folkminnen, Институт языков и фольклора) опубликовал список из 35 слов, вошедших в обиход жителей страны в 2022 году. Об этом сообщается на сайте института.
В списке есть слово Putinpris — «цена Путина», то есть стоимость чего-то, что подорожало после начала боевых действий на Украине. Несколько слов и словосочетаний связаны со сферой энергетики: energifattigdom и energikrig, что означает «энергетическую бедность» и «энергетическую войну» соответственно. В список попало kamikazedrönare — дрон-камикадзе, беспилотник, начиненный взрывчаткой.
В 2022 году Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму более 30 млн манатов ($17,6 млн), заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов.
Министр сообщил, что в этом году Азербайджан оказывал гуманитарную помощь Ираку, Бразилии, Уганде, Эфиопии, Афганистану и Пакистану. Украине направили самый большой объем поддержки.
После начала военной операции России президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что Баку поддерживает территориальную целостность Украины. Азербайджан неоднократно оказывал Киеву гуманитарную помощь — в частности, отправлял медикаменты, продукты, трансформаторы и генераторы. Кроме того, Азербайджан принял на медицинскую и психологическую реабилитацию 90 украинских детей.
Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.
- Указом запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным получателям, если в контактах прямо или косвенно прописан потолок цен.
- При этом специальным решением президент может давать разрешение на такие поставки.
- Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать полгода. Дату, с которой будет применяться запрет на поставки нефтепродуктов, определит правительство.
Конституционный суд Украины обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название и указывать свою принадлежность к России, сообщает УНИАН.
В Совет по правам человека не поступали жалобы о давлении на осужденных с целью отправки их в зону боевых действий, рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев.
«По принуждению — ни одного сигнала, что кого-то в колониях принуждают брать в руки автомат, они идут добровольно», — сказал Фадеев.
О давлении на заключенных, отказывающихся отправиться в зону военных действий, сообщал проект Gulagu.net. По его данным, это происходило в Калужской области. Омбудсмен в Калужской области Юрий Зельников посетил исправительную колонию строгого режима ИК-4 и заявил, что информация о пытках из-за отказа ехать в зону спецоперации «оказалась фейком».
Правительство запланировало проверки использования бюджетных средств, которые выделялись на спецоперацию. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.
«Правительством запланированы проверки тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружений, военной специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов», — сказал Мишустин. По его словам, позднее власти проверят и другие направления расходования средств, выделенных на нужды специальной военной операции.