Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют «патологическое пренебрежение» к Украине и его политическую близорукость, заявили в МИД Украины. В украинском МИДе считают, что Орбан косвенно «призывает Украину к поражению». В ведомстве утверждают, что это привело бы к «прямой угрозе» для Венгрии со стороны России.

Ранее, 24 декабря, венгерский премьер допустил, что конфликт на Украине может продлиться десятилетия. Премьер Венгрии подчеркнул, что способность Украины вести боевые действия зависит от поддержки со стороны США вооружением и деньгами, и, если в Вашингтоне захотят мира, мирное соглашение будет заключено. При этом он сказал, что сама Украина никогда не откажется от части своих территорий ради мира и безопасности.