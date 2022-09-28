Американское посольство в Москве призвало граждан США немедленно покинуть Россию.

«Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе», — говорится в уведомлении.

Дипломаты связывают это с объявлением мобилизации в России и указывают, что не исключен призыв на военную службу лиц с двумя гражданствами.