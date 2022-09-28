Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 217-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Всех мобилизованных вооружат и обеспечат бронежилетами «по нормам обеспечения действующих военнослужащих», сообщили РБК на горячей линии по вопросам о частичной мобилизации.
«Все мобилизованные будут вооружены и обеспечены средствами индивидуальной бронезащиты в соответствии с нормами обеспечения действующих военнослужащих Российской Федерации».
Минобороны России заявило о провале украинского наступления на Краснолиманском направлении.
По данным ведомства, потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.
Американское посольство в Москве призвало граждан США немедленно покинуть Россию.
«Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе», — говорится в уведомлении.
Дипломаты связывают это с объявлением мобилизации в России и указывают, что не исключен призыв на военную службу лиц с двумя гражданствами.
Вячеслав Володин предложил обсудить передачу машин, брошенных на границе гражданами, покинувшими страну из-за мобилизации, семьям участников боевых действий на Украине.
Спикер Госдумы отметил, что с 21 сентября на границе составляются списки тех, кто покидает страну.
«Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», — сказал спикер (цитата по ТАСС).
В Кремле ответили на вопрос, будет ли военная операция после присоединения новых регионов переформатирована в контртеррористическую.
«Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны», — сказал Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»).
В Якутске 25 человек задержали во время несанкционированной акции в виде национального хоровода «Осуохай», прошедшей 25 сентября, сообщили РБК в администрации города. Всего в акции приняли участие 300 человек. Мероприятие не было согласовано с властями Якутска.
«Во время проведения осуохая несколько женщин и мужчин вытащили плакаты с провокационными лозунгами. Сотрудниками полиции за административные нарушения были задержаны 25 человек», — рассказали в администрации.
Дмитрий Песков назвал цель-минимум российской спецоперации на Украине: это занятие всей территории ДНР в пределах прежних административных границ региона.
«Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, вы знаете, что не все территории Донецкой народной республики еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики», — объяснил он.
Глава ВГА Херсконской области Владимир Сальдо сообщил, что скоро тоже обратится к Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России.
«Жители Херсонщины проголосовали за вхождение в Россию. И по результатам этого голосования я обязательно обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, чтобы юридическое оформление вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации было произведено как можно быстрее. И уверен, что это будет сделано», — сказал Сальдо.
Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России.
«Мы осознаем историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом Российской Федерации. Знаем, что Донбасс — часть России, и уже восемь лет воюем за нашу мечту — вернуться в родную гавань <...> С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации», — сказано в обращении Пасечника.
Донецкая народная республика после референдума о присоединении к России перейдет к новому этапу болевых действий, заявил глава республики Денис Пушилин, которого цитирует Донецкое агентство новостей.
«Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», — сказал Пушилин.
Он также сообщил, что выезжает в Москву для завершения юридической части процедуры вхождения ДНР в состав России.
Бивалютная зона на контролируемых российскими военными территориях Запорожской области прекратит функционировать в ближайшее время, единственным платежным средством в регионе станет российский рубль. Об этом «РИА Новости» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.
В настоящее время в регионе используется и украинская гривна, и российский рубль.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник выехал в Москву для завершения юридической части процедуры вхождения республики в состав России, передают ТАСС и «РИА Новости».
На состоявшемся 23-27 сентября референдуме, а вхождение в состав России в ЛНР проголосовали 98,42% избирателей.
Канада введет новые санкции против России из-за референдумов в частично признанных ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Украины. Как заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, Канада никогда не признает результаты «фиктивных референдумов» или попытку незаконного включения украинских территорий в состав России.
Российская команда «КАМАЗ-мастер» не примет участия в ралли «Дакар», поскольку считает невозможным выступать в соревнованиях на условиях международной федерации (FIA), которая потребовала осудить спецоперацию на Украине. «Участие российских спортсменов в ралли «Дакар» обусловлено необходимостью подписания анкеты Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающей российскую спецоперацию в Украине. По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях», — говорится в заявлении команды.