Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 551-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Российские войска улучшили позиции на в направлении города Красногорвка, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. ВСУ пытаются контратаковать на краснолиманском и купянском направлениях, где российская армия также улучшила свои позиции, также рассказал он.
ФСБ опубликовала кадры задержания и допроса экс-сотрудника генкосульства США во Владивостоке Роберта Шонова.
ФСБ задержала бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, он обвиняется по новой статье Уголовного кодекса — 275.1, «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».
Спецслужба подозревает, что он с октября 2022 года «выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Силлина Джеффри и Бёрнстайна Дэвида по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году».
В Полтавской области повреждения получил промышленный объект, сообщил в телеграм-канале глава военной администрации региона Дмитрий Лунин.
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимали рейсы, 10 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация. Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.
Обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной следующего года, подготовка пилотов и техников уже ведется, заявил в интервью Bild министр обороны Украины Алексей Резников.
Россия осуждает поставки западного вооружения Киеву. МИД назвал планы передать Украине F-16 движением в сторону эскалации.
В Кривом роге на западе Днепропетровской области Украины ночью после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают ТСН и «Зеркало недели».
Российские силы ПВО в районе Люберец уничтожили беспилотник, летевший по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений нет.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае переноса боевых действий на территорию России Киев рискует остаться один.
При этом Украина не признает вступление в состав России Крыма, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что в ответ на удар по Крыму Москва может применить «любое оружие».
Президент Украины Владимир Зеленский предложил на время действия военного положения приравнять коррупцию к госизмене.
«Поддержит ли это законодатель, не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество. Очень важно не закручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый вопиющий случай. Мы должны вводить системные вещи», — сказал он (цитата по «Украинской правде»).
В Орловской области обнаружили упавший беспилотник, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Дрон нашли вчера вечером в поле рядом с деревней Маслово в Сосковском районе. По словам губернатор, беспилотник был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы.
«Место падения оперативно оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимый комплекс мероприятий. Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем. При появлении дополнительной информации буду вас информировать», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Ночью российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки в Киевской области, сообщило Минобороны. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.
Личности всех пассажиров разбившегося в Тверской области самолета установлены, сообщает СК.
«Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — говорится в сообщении.
В списке пассажиров были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин.
Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района, пишет The New York Times.
В Пентагоне считают, что Киеву нужно сконцентрировать максимально возможное количество войск на одном участке линии фронта, а украинское командование разделило силы поровну между югом и востоком.
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попросил ЕС снять с него санкции, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, адвокаты Воложа обратились с такой просьбой в ЕС спустя несколько дней после того, как бизнесмен выступил против военной операции на Украине.
Главное за ночь:
- В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса, сообщил губернатор Роман Старовойт. По предварительным данным, пострадавших нет. «На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса», — рассказал Старовойт.
- Системы ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника над Брянской и Курской областями, сообщает Минобороны.
- Украинские военные активизировались на Днепре в Херсонской области, однако успеха не добились, рассказал врио главы региона Владимир Сальдо.
- В городе Черкассы в Центральной Украине прогремели взрывы, сообщают «РБК-Украина» и «Укринформ». Глава областной администрации Игорь Табурец заявил, что в регионе работает ПВО.
При атаке дрона в селе Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву. Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью», — написал он.
Страны НАТО и G7 осознают, что военный конфликт Москвы и Киева может продлиться долго, но будут поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется, сообщил Bloomberg премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Мы всегда знали, что это будет долгий процесс», — сказал он в ответ на вопрос о ходе украинского контрнаступления. По словам премьера, «судя по разговорам в G7 и НАТО», эти государства готовы к длительным боевым действиям, но помощь Киеву продолжится, «потому что мы не можем и не должны позволить России победить».
ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.
В авиакатастрофе под Житомиром погиб «призрак Киева» — пилот 40-й бригады тактической авиации под позывным Juice («Джус»). Два учебно-боевых самолета Л-39, на одном из которых был «Джус», столкнулись во время учений накануне.
Украинский телеканал ТСН, которому «Джус» дал интервью летом 2022 года, называл его одним из «Призраков Киева». «Призрак Киева» — это медийный образ, который украинские СМИ распространяли в начале военной спецоперации, ВСУ называли его «супергероем-легендой». Однако позднее командование ВСУ уточнило, что прообразом «призрака» стали летчики 40-й бригады. Одним из самых известных участников этой бригады и был «Джус», дававший многочисленные интервью украинским и западным СМИ.
Госбюро расследований Украины из-за авиакатастрофы возбудило уголовное дело, в рамках которого проверят в том числе соблюдались ли пилотами правила полетов.