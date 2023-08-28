В Орловской области обнаружили упавший беспилотник, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Дрон нашли вчера вечером в поле рядом с деревней Маслово в Сосковском районе. По словам губернатор, беспилотник был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы.

«Место падения оперативно оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимый комплекс мероприятий. Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем. При появлении дополнительной информации буду вас информировать», — написал глава региона в своем телеграм-канале.