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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 186-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
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09:37

Российские средства ПВО отразили несколько ракетных ударов ВСУ по Мелитополю, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Мелитополе громко», — написал он.

09:09

Власти подконтрольной России части Запорожской области проработали план эвакуации населения на случай происшествий на ЗАЭС, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что сейчас атомная электростанция работает в обычном режиме, уровень радиации в норме, но ВГА подготовилась «к любому развитию ситуации». По словам Балицкого, Запорожская АЭС с 18 июля почти каждый день подвергается обстрелам ВСУ с правого берега Днепра — из населенных пунктов Марганец и Никополье.

09:01

Глава Чечни Рамзан Кадыров исключил уход в отпуска силовиков, пока идет военная операция на Украине. Кадыров отметил, что ни один военнослужащий, независимо от звания, «не имеет морального права» думать об отдыхе, «когда тысячи наших бойцов, рискуя своими жизнями, идут на передовую ради общего дела».

Вчера 20:10
Франция и Германия намерены выступить за то, чтобы продолжить выдавать визы стран ЕС россиянам, об этом они заявят во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге, которая пройдет на следующей неделе, пишет Bloomberg, ссылаясь на документ, который подготовили страны ко встрече.
В нем Париж и Берлин выражают уверенность в том, что ЕС должен продолжить выдавать визы россиянам, «не аффилированным с правительством», в частности студентам, людям искусства, ученым и специалистам.

 
Вчера 17:58
Сотрудники ЗАГС в Мариуполе провели первую после начала спецоперации регистрацию брака, сообщило Министерство юстиции ДНР.
Вчера 15:59

Власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны, которое было закрыто с 24 февраля из-за проведения военной операции на Украине. Это позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи, который продолжает работать, а также в аэропорты Турции.

Вчера 15:38

Путин подписал указ о соцвыплатах гражданам, вынужденно покинувшим ДНР, ЛНР и Украину. Ежемесячная выплата беженцам, в том числе пенсия, составит 10 тыс. руб., выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5 тыс. руб. Единовременная выплата беременным женщинам составит 10 тыс. руб., а при рождении ребенка — 20 тыс. руб.

Вчера 14:33

Электроэнергия с пятого и шестого энергоблоков Запорожской АЭС поставляется и на подконтрольные России, и на подконтрольные Украине территории, заявил  член Главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Пятый и шестой энергоблоки в работе. Работают не на полную мощность. Электроэнергия поставляется по обе стороны Днепра», — сказал он.

Вчера 12:58

Брифинг Минобороны России:

ВКС России сбили украинский Миг-29 в районе Малиновки в ДНР

ПВО РФ сбила семь украинских БПЛА, перехватила ракету «Точка-У» и восемнадцать снарядов РСЗО HIMARS производства США

ВСУ трижды обстреляли Запорожскую АЭС за прошедшие сутки. Четыре снаряда ВСУ попали по крыше спецкорпуса №1 ЗАЭС, где хранятся элементы с американским ядерным топливом. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме

Более 130 боевиков уничтожены при попытке форсировать реку Ингулец в районе Лозового в Херсонской области

Вчера 12:51
Великобритания передаст Вооруженным силам Украины шесть беспилотных аппаратов для поиска мин в целях разминирования береговой линии. 
Вчера 12:14
Европа не переживет кризис на Украине, если спецоперация России в этой стране продлится еще год, заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации. «Будет отменен рынок, исчезнет все. Если русские вот так потихоньку и медленно будут вести войну, и это будет продолжаться год и больше, то в следующем году не будет никого, кто бы пережил это в Европе, включая нас. Этот год еще как-нибудь, следующий год, следующую зиму — пиши пропало», — сказал Вучич.
Вчера 10:53

Вооруженные силы Украины с ночи ведут артиллерийский обстрел Энергодара на подконтрольной России части Запорожской области, есть попадания на территории АЭС, сообщили в городской администрации.

«В настоящее время зафиксировано девять артиллерийских ударов со стороны вооруженных формирований ВСУ по окраине города Энергодар вблизи ЗАЭС», — указано в сообщении.

Вчера 09:10
Украинские военные попытались прорваться на Николаевско-Криворожском направлении, удар нанесли мотопехотные подразделения при поддержке боевых машин пехоты (БМП), их остановили российские Воздушно-десантные войска (ВДВ), сообщили в Минобороны.

«Ударами артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов ВСУ были остановлены», — сказано в сообщении российского ведомства. По данным Минобороны, погибли 20 украинских военных, более пяти единиц техники ВСУ было уничтожено.

 
Вчера 09:04
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram двухминутный видеоролик, на котором, по его словам, запечатлены украинские пленные. Как утверждает Кадыров, пленные «охотно отвечают на вопросы» и передают чеченскому батальону «Ахмат» «столько информации, что обрабатывать ее времени нет». В ролике фигурируют два человека; голос за кадром спрашивает у мужчин, как их зовут, откуда они, где расположены их силы, какое у них вооружение и оборудование.
 
26.08 23:35

Американский доброволец погиб во время военных действий на Украине, сообщил Госдепартамент США.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине», — заявил журналисту представитель Госдепартамента, но отказался раскрывать его имя и место смерти из уважения к неприкосновенности частной жизни его семьи.

Ведомство снова призвало граждан не ездить на Украину из-за вооруженного конфликта, а также из-за того, что российские силовики особо выделяют американцев в стране.

26.08 22:41
Литва планирует купить у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate на €1 млн, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Часть собранных средств — €1 млн — будет перечислена в Минобороны как общественная помощь и пойдет на покупку дронов-камикадзе Warmate в Польше и передачу Украине», — написал министр.

Кроме того, еще десять беспилотников польская сторона передаст Украине бесплатно, отметил Анушаускас.
26.08 22:36

На Запорожской атомной электростанции к сети подключили второй энергоблок, сообщает «Энергоатом».

«Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет», — говорится в сообщении.

26.08 21:20

Самые важные заявления Дмитрия Медведева в интервью французскому телеканалу LCI:

  • Жизненные интересы России находятся под угрозой, именно поэтому проводится специальная военная операция. Она проходит по «максимально щадящему, умеренному варианту», Россия не пошла на жесткий сценарий СВО;
  • Отказ Украины от вступления в НАТО уже недостаточное, хотя и необходимое условие для достижения мира. России нужны гарантии безопасности;
  • Республики Донбасса могут войти в состав России, только если проведут такие референдумы об этом;
  • Можно было обойтись без специальной военной операции, Россия вела переговоры с Украиной и Западом, но они не привели к результату;
  • Переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможны только при соблюдении определенных условиях, их перспектива будет зависть от развития ситуации;
  • России тысяча лет, у нее ядерное оружие и место в Совбезе ООН, она сможет постоять за себя;
  • Никаких доказательств планов России убить Зеленского нет, это «досужие вымыслы».
  • Если Европа захочет восстановить отношения, Москва будет не против, «не мы это начали».
26.08 21:04
Харьковская, Запорожская и Николаевская области Украины находятся в очереди на обязательную эвакуацию, заявила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. «Мы знаем, что части — я не скажу про весь регион, — но части требуют обязательной эвакуации. Мы к ней тоже готовимся», — сказала она.
26.08 20:26

Литва закупит у Польши и передаст Украине 37 беспилотников-камикадзе, средства на которые будут переданы литовскому министерству обороны из суммы пожертвований, собранных на помощь Украине. Об этом в Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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