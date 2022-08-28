Электроэнергия с пятого и шестого энергоблоков Запорожской АЭС поставляется и на подконтрольные России, и на подконтрольные Украине территории, заявил член Главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Пятый и шестой энергоблоки в работе. Работают не на полную мощность. Электроэнергия поставляется по обе стороны Днепра», — сказал он.