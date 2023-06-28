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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 490-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:46

Прошедший этап украинского контрнаступления был «анонсом» более серьезных действий, заявил министр обороны Украины Алексей Резников Financial Times. «Когда это произойдет, вы все это увидите... Все все увидят», — сказал Резников.

Он отметил, что основные резервы Украины, включая большинство бригад, прошедших обучение в западных странах и вооруженных танками и бронетехникой НАТО, еще не были задействованы в контрнаступлении.

06:56

Украина получила приглашение на встречу на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а не на сами переговоры, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

05:43

Артиллеристы группировки «Запад» сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой купянского направления, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

04:32

Вашингтон хочет нанести Москве стратегического поражение, поставляя военную продукцию Киеву, заявило посольство России в США.

«Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры», — говорится в сообщении.

02:31

НАТО готов защищать свои границы от любой угрозы со стороны России и Белоруссии после того, как страна приняла основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

01:27

Некоторые китайские бизнесмены во время действий ЧВК «Вагнер» 23-24 июня в России решили отдать распоряжения об приостановке отправки товаров в страну, узнал Reuters. Некоторые бизнесмены до сих пор «остаются в стороне» из-за неопределенности в будущем.

00:29

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева, занимавшего этот пост с 2020 года.

00:06

В подконтрольном Украине Краматорске в результате ракетного удара погибли три человека, ранены 42, сообщает «Укринформ» со ссылкой на данные полиции и главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как уточнил глава областной администрации Павел Кириленко, удар в городе пришелся по пиццерии, также повреждены жилые дома, кафе, магазины. Другое попадание было в частном секторе.

Российская сторона не раз заявляла, что наносит удары только по военным объектам, атаки по гражданской инфраструктуре исключены. Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что поражаются «очевидные» и «замаскированные» военные цели.

Вчера 23:31

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военных вертолетчиков, которые погибли 24 июня.

«Среди них были военнослужащие Псковского территориального гарнизона. Экипаж Ка-52. Подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — сказал губернатор.

Ведерников принес соболезнования семьям погибших.

Вчера 23:14

В Москве прошли российско-китайские переговоры по вопросам противоракетной обороны, сообщил МИД.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно различных аспектов данной проблематики, включая ее глобальные и региональные измерения», — говорится в сообщении ведомства. В МИДе заверили, что подобные консультации будут проводиться и в будущем.

Вчера 22:25

Вопрос передачи военной техники ЧВК «Вагнер» Росгвардии не обсуждается, ведомство будет закупать технику в рамках гособоронзаказа, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. 

По словам Хинштейна, решение об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой было принято президентом Владимиром Путиным еще в начале года и «не связано с последними событиями».

Вчера 22:23

В Белоруссии разрабатывается алгоритм применения ядерного оружия, заявил Александр Лукашенко. Он сообщил, что такая задача поставлена перед Генштабом и КГБ.

«Вот эти досужие рассуждения: нас используют и прочее — это все фигня. Этого нет и быть не может. Это наше оружие, и мы его будем использовать», — заверил президент Белоруссии.

Вчера 22:22

США ввели новые санкции против компаний, связанных с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер».

В список вошли:

  • базирующаяся в ЦАР компания по торговле алмазами Diamville;
  • также базирующаяся в ЦАР компания Midas Resources, занимающаяся добычей ископаемых;
  • занимающаяся торговлей компания из ОАЭ Industrial Resources General Trading;
  • российское ООО «ДМ».
  • Также под ограничения попал Андрей Иванов 1983 года рождения. Его Вашингтон тоже связывает с Пригожиным.
Вчера 20:29

США решили выделить новый пакет военной помощи Украине на общую сумму $500 млн. В него войдут в том числе ПЗРК Stinger, противотанковые комплексы Javelin, БМП Bradley, а также снаряды для системы ПВО Patriot.

Вчера 20:10

Национальная комиссия по стандартам государственного языка на Украине рекомендовала переименовать Запорожье, сообщает Klymenko Time. Чиновники посчитали, что название города не соответствует нормам украинского языка и связано с Российской империей.

Вчера 19:47

Губернатор Севастополя Михаил- Развожаев сообщил о героической гибели в районе поселка Александровка (ДНР) уроженца города Алексея Овчарова, который был старшим сержантом, стрелком мотострелковой роты.

Вчера 18:50

Правительство Украины объявило выговор мэру Киева Виталию Кличко. Причиной стало неудовлетворительное состояние десятков бомбоубежищ в столице страны.

Вчера 17:46

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление ВСУ планировалось с учетом факта противоречий между ЧВК «Вагнер» и российскими властями.

Вчера 17:40

Президент Польши Анджей Дуды назвал «негативным сигналом» для его страны факт вывода бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.

Вчера 17:05

Александр Лукашенко заявил, что значительная часть российского ядерного оружия уже завезена в Белоруссию, и он несет за него персональную ответственность. По его словам, ЧВК «Вагнер» охраной ядерного оружия заниматься не будут.

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