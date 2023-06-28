Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 490-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Прошедший этап украинского контрнаступления был «анонсом» более серьезных действий, заявил министр обороны Украины Алексей Резников Financial Times. «Когда это произойдет, вы все это увидите... Все все увидят», — сказал Резников.
Он отметил, что основные резервы Украины, включая большинство бригад, прошедших обучение в западных странах и вооруженных танками и бронетехникой НАТО, еще не были задействованы в контрнаступлении.
Украина получила приглашение на встречу на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а не на сами переговоры, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Артиллеристы группировки «Запад» сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой купянского направления, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Вашингтон хочет нанести Москве стратегического поражение, поставляя военную продукцию Киеву, заявило посольство России в США.
«Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры», — говорится в сообщении.
НАТО готов защищать свои границы от любой угрозы со стороны России и Белоруссии после того, как страна приняла основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева, занимавшего этот пост с 2020 года.
В подконтрольном Украине Краматорске в результате ракетного удара погибли три человека, ранены 42, сообщает «Укринформ» со ссылкой на данные полиции и главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
Как уточнил глава областной администрации Павел Кириленко, удар в городе пришелся по пиццерии, также повреждены жилые дома, кафе, магазины. Другое попадание было в частном секторе.
Российская сторона не раз заявляла, что наносит удары только по военным объектам, атаки по гражданской инфраструктуре исключены. Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что поражаются «очевидные» и «замаскированные» военные цели.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военных вертолетчиков, которые погибли 24 июня.
«Среди них были военнослужащие Псковского территориального гарнизона. Экипаж Ка-52. Подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — сказал губернатор.
Ведерников принес соболезнования семьям погибших.
В Москве прошли российско-китайские переговоры по вопросам противоракетной обороны, сообщил МИД.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно различных аспектов данной проблематики, включая ее глобальные и региональные измерения», — говорится в сообщении ведомства. В МИДе заверили, что подобные консультации будут проводиться и в будущем.
Вопрос передачи военной техники ЧВК «Вагнер» Росгвардии не обсуждается, ведомство будет закупать технику в рамках гособоронзаказа, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
По словам Хинштейна, решение об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой было принято президентом Владимиром Путиным еще в начале года и «не связано с последними событиями».
В Белоруссии разрабатывается алгоритм применения ядерного оружия, заявил Александр Лукашенко. Он сообщил, что такая задача поставлена перед Генштабом и КГБ.
«Вот эти досужие рассуждения: нас используют и прочее — это все фигня. Этого нет и быть не может. Это наше оружие, и мы его будем использовать», — заверил президент Белоруссии.
США ввели новые санкции против компаний, связанных с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер».
В список вошли:
- базирующаяся в ЦАР компания по торговле алмазами Diamville;
- также базирующаяся в ЦАР компания Midas Resources, занимающаяся добычей ископаемых;
- занимающаяся торговлей компания из ОАЭ Industrial Resources General Trading;
- российское ООО «ДМ».
- Также под ограничения попал Андрей Иванов 1983 года рождения. Его Вашингтон тоже связывает с Пригожиным.
США решили выделить новый пакет военной помощи Украине на общую сумму $500 млн. В него войдут в том числе ПЗРК Stinger, противотанковые комплексы Javelin, БМП Bradley, а также снаряды для системы ПВО Patriot.
Национальная комиссия по стандартам государственного языка на Украине рекомендовала переименовать Запорожье, сообщает Klymenko Time. Чиновники посчитали, что название города не соответствует нормам украинского языка и связано с Российской империей.
Губернатор Севастополя Михаил- Развожаев сообщил о героической гибели в районе поселка Александровка (ДНР) уроженца города Алексея Овчарова, который был старшим сержантом, стрелком мотострелковой роты.
Правительство Украины объявило выговор мэру Киева Виталию Кличко. Причиной стало неудовлетворительное состояние десятков бомбоубежищ в столице страны.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление ВСУ планировалось с учетом факта противоречий между ЧВК «Вагнер» и российскими властями.
Президент Польши Анджей Дуды назвал «негативным сигналом» для его страны факт вывода бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.
Александр Лукашенко заявил, что значительная часть российского ядерного оружия уже завезена в Белоруссию, и он несет за него персональную ответственность. По его словам, ЧВК «Вагнер» охраной ядерного оружия заниматься не будут.