Прошедший этап украинского контрнаступления был «анонсом» более серьезных действий, заявил министр обороны Украины Алексей Резников Financial Times. «Когда это произойдет, вы все это увидите... Все все увидят», — сказал Резников.

Он отметил, что основные резервы Украины, включая большинство бригад, прошедших обучение в западных странах и вооруженных танками и бронетехникой НАТО, еще не были задействованы в контрнаступлении.