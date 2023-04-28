Российского посла в Мадриде Юрия Клименко вызвали в МИД Испании из-за публикации в Twitter посольства, сообщает газета El Confidencial со ссылкой на источники.

Издание пишет, что на странице диппредставительства было размещено видео, «намекающее на отправку Испанией войск на Украину». На кадрах двое вооруженных мужчин в военной форме говорили по-испански, что находятся в «украинских окопах». Сейчас подобного видео нет в аккаунтах посольства, которые ведутся на русском и испанском языках. Газета сообщает, что его удалили.

Министерство обороны Испании опровергает данные об отправке испанских солдат для участия в боевых действиях на Украине.