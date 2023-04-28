Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 429-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Российского посла в Мадриде Юрия Клименко вызвали в МИД Испании из-за публикации в Twitter посольства, сообщает газета El Confidencial со ссылкой на источники.
Издание пишет, что на странице диппредставительства было размещено видео, «намекающее на отправку Испанией войск на Украину». На кадрах двое вооруженных мужчин в военной форме говорили по-испански, что находятся в «украинских окопах». Сейчас подобного видео нет в аккаунтах посольства, которые ведутся на русском и испанском языках. Газета сообщает, что его удалили.
Министерство обороны Испании опровергает данные об отправке испанских солдат для участия в боевых действиях на Украине.
Военный потенциал и возможности почти всех стран НАТО были задействованы против Москвы после начала российской военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в рамках Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели.
«Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников», — сказал министр.
Украинский БПЛА ночью атаковал Суземский район Брянской области, никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
«Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения. На месте работают оперативные службы», — написал он.
Российские военнослужащие сорвали ротацию украинских войск у четырех населенных пунктов в ДНР, уничтожив до 50 боевиков. Об этом заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«При артиллерийской поддержке сорвана ротация подразделений противника на передовых позициях в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Дружба и Марьинка. В результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих», — сказал Астафьев.
Минздрав предложил сформировать службу психолого-психиатрической помощи для участников военной операции на Украине, которая будет работать на государственном и муниципальном уровне, пишут «Медицинский вестник» и «Ведомости».
Как следует из отчета ведомства, служба будет проводить экспресс-диагностику военнослужащих с помощью беседы и опросников, после чего при необходимости выдавать направления на посещение специалистов — психотерапевтов, психиатров или в психиатрический стационар.
Для создания службы предстоит набрать примерно 1,6 тыс. специалистов-психологов.
США отправили властям Бразилии запрос о выдаче гражданина России Сергея Черкасова, которого Вашингтон обвиняет в мошенничестве и работе на российскую разведку, сообщает The Washington Post со ссылкой на бразильских и американских чиновников. Запрос США, вероятно, попадет в Верховный суд Бразилии, который обычно рассматривает возможность экстрадиции, сообщили газете бразильские чиновники. Собеседники издания предположили, что в этот процесс может вмешаться действующий президент, Луис Инасиу Лула да Силва ввиду деликатности дела.
Соединенные Штаты подозревают Черкасова в том, что он, находясь в Вашингтоне под видом студента из Бразилии Виктора Мюллера Феррейры, сотрудничал с российскими разведслужбами.
Правительство России приняло долгосрочную программу социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, сообщается в телеграм-канале кабинета министров.
В сообщении отмечается, что президент Владимир Путин поставил задачу как можно скорее интегрировать присоединенные в конце сентября регионы «в экономическое, правовое и образовательное пространство России, а также в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень по всем показателям».
Программа развития предполагает:
- перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий;
- восстановление производственных фондов;
- формирование условий для повышения благосостояния граждан и защиты их прав.
Владимир Путин поручил Минобороны, Минобрнауки и Российской академии наук до 30 сентября представить предложения по организации изучения истории специальной военной операции на Украине.
Помимо этого, он поручил до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям операции и подвигам ее участников.
Минфин США утвердил исключения из санкций по ряду операций с ФСБ России. Речь идет случаях, когда американским компаниями необходимо в том числе запрашивать или получать разрешения от ФСБ для импорта, распространения и использования IT-продуктов в России.
Исключение предусмотрено при условии, что будут соблюдаться правила экспортного контроля, установленные министерством торговли США, а сумма выплаченных сборов в адрес ФСБ не будет превышать $5 тыс. в год, говорится в документе.
Вашингтон не впервые корректирует санкции в отношении ФСБ. Подобные изменения уже применялись США для того, чтобы американские компании могли взаимодействовать с российской спецслужбой как с регулятором в области импорта в Россию криптографических IT-продуктов.
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал причину взрыва в Милитополе: у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Гризодубовой сработало самодельное взрывное устройство.
«Незначительно повреждено здание — разбиты окна, осколками посечены стены, есть другие повреждения. Пострадавших нет», — написал Рогов в телеграм-канале.
Жители новых регионов, которые не приняли российское гражданство и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из страны, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
В частности, речь идет о людях, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя России, планирующих или финансирующих теракты либо экстремистскую деятельность. Это же касается тех, кто посягает на общественный порядок и безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных митингах, шествиях или пикетировании.
В отношении таких граждан в порядке, установленном законодательством, могут приниматься «решения о депортации, реадмиссии, административном выдворении из России, неразрешении въезда в Россию, сокращении срока временного пребывания, нежелательности пребывания (проживания) в России, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании вида на жительство», говорится в документе.
Американская разведка могла вести слежку за переговорами Минобороны Германии и представителями вооруженных сил Китая, состоявшимися 20 февраля. Об этом сообщают издание Zeit и телеканал ARD, которые пришли к такому выводу после изучения документа из утечки Пентагона.
«Министерство обороны Германии отказывается от активизации сотрудничества с Китайской Народной Республикой до тех пор, пока Китай не станет более прозрачным», — говорится в коротком докладе, который, как утверждается, «скорее всего», подготовили спецслужбы США.
Документ содержит несколько аббревиатур, в том числе TS (top secret — "совершенно секретно), а также SI, используемую для обозначения телекоммуникационной разведки. Таким образом, считают авторы расследования, слежка могла быть осуществлена с помощью перехвата электронной почты или взлома IT-систем Минобороны Германии.
Посольство России в Париже направило ноту протеста в МИД Франции после облета вертолетом французской полиции территории российской дипмиссии, сообщили ТАСС в пресс-службе посольства.
«Облет вертолетом, который принадлежал Генеральному управлению гражданской безопасности Франции, территорией посольства произошел несколько недель назад. В связи с этим посольство направило ноту протеста в МИД Франции с требованием дать разъяснение по поводу произошедшего», — сообщили в дипмиссии.
Как уточнил источник «РИА Новости» в посольстве, вертолет с маркировкой подразделения МВД Франции летал над территорией дипмиссии, а с его борта вели фотосъемку.
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Михаил Мизинцев покинул свой пост, сообщил источник РБК, знакомый с кадровыми перестановками в ведомстве. Утром 27 апреля об отставке Мизинцева написал также военкор Александр Сладков в своем телеграм-канале.
В Кремле сообщения военкоров об отставке Мизинцева комментировать отказались. «Не могу ничего по этому поводу сказать», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Мизинцев курировал вопросы снабжения и обеспечения войск. На посту ответственного за это заместителя министра он пробыл меньше года — на должность его назначили 22 сентября 2022 года. До этого Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной России.
Заводы, которые из-за санкций не могут закупать российскую нефть, практически перестали получать прибыль от переработки ближневосточной нефти, сообщил Bloomberg.
Речь идет о заводах «в некоторых частях Азии», и некоторые из этих заводов на фоне сложившейся ситуации рассматривают возможность сократить производство. В беседе с Bloomberg представители ряда нефтеперерабатывающих предприятий в Азии и Европе, которые не могут закупать нефть у России, на условиях анонимности отметили, что санкции против Москвы ограничивают их возможности.
При этом для нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, которые продолжают закупать нефть со скидкой из России и других подсанкционных стран, таких как Иран и Венесуэла, ситуация сложилась диаметрально противоположная, отмечает Bloomberg.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против блогера Максима Каца (признан в России иноагентом), его будут судить заочно.
Каца обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.
Как отмечают в Генпрокуратуре, Кац опубликовал на YouTube видеозапись, в которой распространил заведомо ложную информацию, «содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».
Россияне заняли первое место по числу приехавших в Грузию в 2022 году мигрантов и составили больше трети от их общего числа.
Как сообщила Национальная служба статистики, в 2022 году из России в Грузию прибыли 62 304 человека (а всего — 179 778). На втором месте оказались вернувшиеся в страну грузины: 54 405 человек. На третьем — украинцы, их в три раза меньше, чем россиян: 20 716 человек.
Численность населения Грузии по состоянию на 1 января 2023 года составила почти 3,74 млн человек — на 1,3% больше, чем в начале 2022 года. Служба статистики отметила отрицательный естественный прирост и положительное сальдо миграции.