Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 246-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Администрацию Херсонской области переместили из Херсона на левый берег Днепра, сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов. Кроме того, в области уже сформирован штаб территориальной обороны, его возглавил врио губернатора Владимир Сальдо.
Несмотря на это Стремоусов утверждает, что признаков подготовки украинскими войсками широкомасштабного наступления на Херсонскую область пока нет. «Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются», — заявил он.
МЧС ДНР сообщило о возгорании цистерн с топливом на железнодорожной станции в Шахтерском районе. Цистерны загорелись в результате попадания взрывоопасного предмета, уточнили в МЧС. Пожар охватил 12 цистерн, загорелась также кровля железнодорожной станции.
На Украине объявили четвертую за день воздушную тревогу.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что дипломаты обратили внимание американских чиновников на недопустимость заявлений армейских командиров США о готовности подключиться к боям на Украине, сообщает ТАСС. «Непосредственное участие американских военных в боевых действиях приведет к катастрофическим последствиям. Убежден, что дальнейшее нагнетание обстановки не в интересах Вашингтона», - сказал он.
Владимир Зеленский подписал закон о возможности национализации системообразующих банков страны за одну гривну.
Теперь, если Нацбанк признает системообразующий банк неплатежеспособным, он известит об этом правительство, а оно решит, нужно ли национализировать такой банк. В случае положительного заключения государство получит право выкупить акции банка у владельцев за одну гривну.
Сейчас в списке системообразующих значится 14 финансовых организаций. Среди них как государственные, так и частные украинские банки, включая Ощадбанк, Приватбанк и Альфа-банк-Украина.
Ford вышел из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой «Соллерс», продав свою неконтролирующую долю (49%) в компании ее российскому юрлицу.
Доля Ford в совместном предприятии с «Соллерсом» будет передана ООО «Соллерс Форд» по номинальной стоимости. Компания сохраняет за собой право выкупить акции в течение пяти лет, «если ситуация в мире изменится».
Ford приостановил работу в России в марте из-за спецоперации на Украине.
По данным МВД Грузии на 3 октября, за девять месяцев 2022 года в страну приехали и остались там 112 733 россиянина, сообщает портал Newsge.com.
МВД предоставило эти сведения в ответ на запрос депутата парламента. Также были получены данные о числе прибывших за тот же период в Грузию граждан Украины — 25 779 человек. То есть россиян приехало почти в пять раз больше.
Правоохранительные органы завели против 52-летнего жителя Омска Николая Карнышова уголовное дело по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды») из-за оскорбления украинцев в Сети, ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.
По данным «Коммерсанта», Карнышов публиковал в соцсети «ВКонтакте» комментарии с негативными высказываниями в адрес украинского народа. Впоследствии эти записи были удалены. Всего дело содержит несколько эпизодов, первый из которых относится к декабрю 2021 года. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
Юрист Павел Чиков сказал РБК, что о других подобных делах с начала спецоперации известно не было. «Раньше были», — добавил он.
Объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили ее потребности, газовые хранилища в регионе практически заполнены, сообщил Bloomberg. Как пишет агентство, избыток топлива образовался вследствие теплой погоды и активного наращивания поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Как прогнозирует ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато, ситуация с излишками сохранится как минимум до декабря. «В ноябре Европа вряд ли столкнется с продолжительным похолоданием», — отметил он.
По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, европейские хранилища газа заполнены на 93,6%, в том числе хранилища в Германии — на 97,5%. Однако если погода будет холоднее, чем обычно, в Германии такого объема хватит только на два месяца, поэтому Европе придется продолжать закупки СПГ, пишет Bloomberg.
Промышленное производство в России в сентябре 2022 года снизилось на 3,1% в годовом выражении, отчитался Росстат. Этот результат стал худшим с октября 2020 года — тогда показатель упал на 5,3%. В расчете за девять месяцев текущего года объемы промышленного производства остались в положительной зоне: за счет высокой базы первого квартала статслужба зафиксировала рост на 0,4% в сравнении с январем–сентябрем 2021 года.
Динамика в сентябре к предыдущему месяцу с устранением сезонности также оказалась отрицательной — минус 0,4%.
В сентябре впервые с пика пандемического кризиса летом 2020 года снижение продемонстрировали все четыре сектора промышленного производства, учитываемых при расчете индекса.
Сенат Польши единогласно принял резолюцию о признании России «террористическим режимом», сообщается на сайте парламента. В документе осуждается «российская агрессия» против Украины.
Резолюция призывает международное сообщество поддержать расследование совершенных в ходе конфликта на Украине преступлений в Международном уголовном суде.
Резолюция польского сената — необязывающий документ, она носит символический характер.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина написала о разговоре с замминистра обороны Николаем Панковым. По ее словам, он сообщил, что Генштаб решил освободить от мобилизации отцов двоих детей, чьи жены находятся на 22-й и больше неделе беременности, а также отцов детей-инвалидов.
Сам заместитель Шойгу опроверг факт этого разговора с Панковой, а депутат позже исправила пост. Она пояснила РБК, что сама не общалась с Панковым, а информацию до нее довел глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон «О мобилизации», поскольку директива действует до окончания СВО», — добавила она.
«Всех смущают наши отношения. Все хотят более теплых отношений между нашими обществами. Скажу честно, я доволен в последние дни тем, что мы начали работать… Мы в начале нашего сотрудничества. Наблюдается положительный тренд в отношениях с Израилем. Я за это благодарен», — сказал украинский президент.
Зеленский отметил, что начали сотрудничество украинская и израильская разведка, но отказался сообщить детали.
Автомобиль украинской государственной службы по ЧС подорвался на мине в Изюмском районе Харьковской области, один спасатель погиб, пятеро получили ранения. Об этом сообщил в своем «Телеграме» глава областной администрации Олег Синегубов.
«Состояние троих раненых медики оценивают как тяжелое, двое пострадавших имеют ранения средней степени тяжести», — добавил он.