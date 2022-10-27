Администрацию Херсонской области переместили из Херсона на левый берег Днепра, сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов. Кроме того, в области уже сформирован штаб территориальной обороны, его возглавил врио губернатора Владимир Сальдо.

Несмотря на это Стремоусов утверждает, что признаков подготовки украинскими войсками широкомасштабного наступления на Херсонскую область пока нет. «Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются», — заявил он.