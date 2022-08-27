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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 184-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:10
Украинские военные попытались прорваться на Николаевско-Криворожском направлении, удар нанесли мотопехотные подразделения при поддержке боевых машин пехоты (БМП), их остановили российские Воздушно-десантные войска (ВДВ), сообщили в Минобороны.

«Ударами артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов ВСУ были остановлены», — сказано в сообщении российского ведомства. По данным Минобороны, погибли 20 украинских военных, более пяти единиц техники ВСУ было уничтожено.

 
09:04
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram двухминутный видеоролик, на котором, по его словам, запечатлены украинские пленные. Как утверждает Кадыров, пленные «охотно отвечают на вопросы» и передают чеченскому батальону «Ахмат» «столько информации, что обрабатывать ее времени нет». В ролике фигурируют два человека; голос за кадром спрашивает у мужчин, как их зовут, откуда они, где расположены их силы, какое у них вооружение и оборудование.
 
Вчера 23:35

Американский доброволец погиб во время военных действий на Украине, сообщил Госдепартамент США.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине», — заявил журналисту представитель Госдепартамента, но отказался раскрывать его имя и место смерти из уважения к неприкосновенности частной жизни его семьи.

Ведомство снова призвало граждан не ездить на Украину из-за вооруженного конфликта, а также из-за того, что российские силовики особо выделяют американцев в стране.

Вчера 22:41
Литва планирует купить у Польши для Украины 27 дронов-камикадзе Warmate на €1 млн, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Часть собранных средств — €1 млн — будет перечислена в Минобороны как общественная помощь и пойдет на покупку дронов-камикадзе Warmate в Польше и передачу Украине», — написал министр.

Кроме того, еще десять беспилотников польская сторона передаст Украине бесплатно, отметил Анушаускас.
Вчера 22:36

На Запорожской атомной электростанции к сети подключили второй энергоблок, сообщает «Энергоатом».

«Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет», — говорится в сообщении.

Вчера 21:20

Самые важные заявления Дмитрия Медведева в интервью французскому телеканалу LCI:

  • Жизненные интересы России находятся под угрозой, именно поэтому проводится специальная военная операция. Она проходит по «максимально щадящему, умеренному варианту», Россия не пошла на жесткий сценарий СВО;
  • Отказ Украины от вступления в НАТО уже недостаточное, хотя и необходимое условие для достижения мира. России нужны гарантии безопасности;
  • Республики Донбасса могут войти в состав России, только если проведут такие референдумы об этом;
  • Можно было обойтись без специальной военной операции, Россия вела переговоры с Украиной и Западом, но они не привели к результату;
  • Переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможны только при соблюдении определенных условиях, их перспектива будет зависть от развития ситуации;
  • России тысяча лет, у нее ядерное оружие и место в Совбезе ООН, она сможет постоять за себя;
  • Никаких доказательств планов России убить Зеленского нет, это «досужие вымыслы».
  • Если Европа захочет восстановить отношения, Москва будет не против, «не мы это начали».
Вчера 21:04
Харьковская, Запорожская и Николаевская области Украины находятся в очереди на обязательную эвакуацию, заявила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. «Мы знаем, что части — я не скажу про весь регион, — но части требуют обязательной эвакуации. Мы к ней тоже готовимся», — сказала она.
Вчера 20:26

Литва закупит у Польши и передаст Украине 37 беспилотников-камикадзе, средства на которые будут переданы литовскому министерству обороны из суммы пожертвований, собранных на помощь Украине. Об этом в Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Вчера 20:03
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии готовы приехать на Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров о планируемой миссии МАГАТЭ. Сотрудники агентства могут привезти на станцию запчасти, средства радиационного контроля и другое необходимое оборудование, говорят собеседники издания.
Вчера 19:35

НАТО необходимо наращивать оборонные возможности в Арктике, так как присутствие России в регионе является стратегическим вызовом для альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Важность северных широт для НАТО и Канады возрастает, так как мы наблюдаем там существенное увеличение российского военного присутствия, с новыми базами и новыми оружейными системами. Геополитическая ситуация существенно изменилась в последние месяцы», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в провинции Альберта. Слова генсека НАТО приводит Reuters.

Вчера 18:55
️Киев делает все, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.
Вчера 18:50

Избирательная комиссия Запорожской области провела первое заседание, на котором распределила обязанности между членами избиркома, и теперь ведет активную подготовку к проведению референдума о вхождении региона в состав России. Об этом сообщила председатель местного избиркома Галина Катющенко, которую цитирует ТАСС.

Вчера 18:35

Переговоры с Россией в нынешней ситуации станут «смертным приговором» для Украины, заявил в интервью The Hill советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Президент Зеленский однозначно против [переговоров], и украинское общество непреклонно, потому что мы полностью осознаем риски», — сказал он.

Подоляк считает, что Россия воспользуется любой паузой, чтобы восстановить силы и начать еще большее наступление. 

Вчера 18:28

Литва купит для Украины 27 польских дронов-камикадзе Warmate, еще десять таких беспилотников их производитель поставит в подарок. Об этом сообщил в соцсетях министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Вчера 18:13

Власти Украины назвали еще три региона, где в случае ухудшения ситуации на фронте планируют провести обязательную эвакуацию жителей. На очереди Харьковская, Запорожская и Николаевская области, сообщила вице-премьер Ирина Верещук, передает УНН.

«Харьковщина, Запорожье, в том числе и Николаевщина. <...> Я не говорю обо всем регионе, но части [территорий] будут нуждаться в обязательной эвакуации, и мы к ней тоже готовимся», — сказала Верещук.

Ранее украинские власти объявляли обязательную эвакуацию на подконтрольной Киеву части Донецкой области. Из региона были вывезены 10 тыс. человек.

Вчера 17:48

Власти Норвегии не будут просить энергетические компании поставлять газ потребителям в Евросоюзе по фиксированной цене, чтобы снизить расходы европейцев, сообщил глава Минэнерго страны Терье Осланд.

«Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе», — указал министр. По его словам, власти «не будут навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной».

Вчера 17:39

Биржевая цена газа на площадке ICE Futures взлетела выше $3,5 тыс. за 1 тыс. куб. м. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась на 5%, достигнув €334 за 1 МВт·ч, или $3521 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE по состоянию на 17:20 мск. В последний раз выше отметки $3,5 тыс. газ в Европе торговался 7 марта текущего года.

Исторический максимум биржевых цен на газ в Европе был зафиксирован также 7 марта этого года. Тогда стоимость фьючерсов на бирже превышала $3,8 тыс. за 1 тыс. куб. м.
 

Вчера 17:29

В Энергодаре сообщили о новом ударе по Запорожской АЭС.

«Сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов», — сказал представитель администрации Энергодара.

Он уточнил, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен. «В настоящее время загрязнений на станции не зафиксировано. Радиационный фон в норме», — добавил собеседник «РИА Новости».

Вчера 17:20

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины (СБУ) «в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и других должностных лиц». В сообщении на сайте СК обвинения СБУ названы надуманным и противоречащими закону.

26 августа СБУ заявила, что заподозрила Кадырова в военных преступлениях и собрала достаточный набор доказательств.
Аналогичные обвинения выдвинуты против Даниила Мартынова (заместителя главы управления Росгвардии по Чечне) и Хусейна Межидова (командира батальона «Юг»). Глава Чечни в ответ на обвинения заявил, что участвовал, участвует и будет участвовать в спецоперации на Украине, а также предложил «приехать и разобраться».

Вчера 17:12

В Донецкой народной республике сообщили о новых обстрелах Донецка и Горловки. Как сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, четыре снаряда калибра 152 мм были выпущены по Донецку со стороны населенного пункта Первомайское, шесть мин калибра 120 мм — по Горловке со стороны населенного пункта Дружба. Также по Горловке были выпущены десять снарядов калибра 152 мм со стороны поселка Дылеевка.

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