Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 184-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Ударами артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов ВСУ были остановлены», — сказано в сообщении российского ведомства. По данным Минобороны, погибли 20 украинских военных, более пяти единиц техники ВСУ было уничтожено.
Американский доброволец погиб во время военных действий на Украине, сообщил Госдепартамент США.
«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине», — заявил журналисту представитель Госдепартамента, но отказался раскрывать его имя и место смерти из уважения к неприкосновенности частной жизни его семьи.
Ведомство снова призвало граждан не ездить на Украину из-за вооруженного конфликта, а также из-за того, что российские силовики особо выделяют американцев в стране.
«Часть собранных средств — €1 млн — будет перечислена в Минобороны как общественная помощь и пойдет на покупку дронов-камикадзе Warmate в Польше и передачу Украине», — написал министр.
Кроме того, еще десять беспилотников польская сторона передаст Украине бесплатно, отметил Анушаускас.
На Запорожской атомной электростанции к сети подключили второй энергоблок, сообщает «Энергоатом».
«Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет», — говорится в сообщении.
Самые важные заявления Дмитрия Медведева в интервью французскому телеканалу LCI:
- Жизненные интересы России находятся под угрозой, именно поэтому проводится специальная военная операция. Она проходит по «максимально щадящему, умеренному варианту», Россия не пошла на жесткий сценарий СВО;
- Отказ Украины от вступления в НАТО уже недостаточное, хотя и необходимое условие для достижения мира. России нужны гарантии безопасности;
- Республики Донбасса могут войти в состав России, только если проведут такие референдумы об этом;
- Можно было обойтись без специальной военной операции, Россия вела переговоры с Украиной и Западом, но они не привели к результату;
- Переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможны только при соблюдении определенных условиях, их перспектива будет зависть от развития ситуации;
- России тысяча лет, у нее ядерное оружие и место в Совбезе ООН, она сможет постоять за себя;
- Никаких доказательств планов России убить Зеленского нет, это «досужие вымыслы».
- Если Европа захочет восстановить отношения, Москва будет не против, «не мы это начали».
Литва закупит у Польши и передаст Украине 37 беспилотников-камикадзе, средства на которые будут переданы литовскому министерству обороны из суммы пожертвований, собранных на помощь Украине. Об этом в Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
НАТО необходимо наращивать оборонные возможности в Арктике, так как присутствие России в регионе является стратегическим вызовом для альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«Важность северных широт для НАТО и Канады возрастает, так как мы наблюдаем там существенное увеличение российского военного присутствия, с новыми базами и новыми оружейными системами. Геополитическая ситуация существенно изменилась в последние месяцы», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в провинции Альберта. Слова генсека НАТО приводит Reuters.
Избирательная комиссия Запорожской области провела первое заседание, на котором распределила обязанности между членами избиркома, и теперь ведет активную подготовку к проведению референдума о вхождении региона в состав России. Об этом сообщила председатель местного избиркома Галина Катющенко, которую цитирует ТАСС.
Переговоры с Россией в нынешней ситуации станут «смертным приговором» для Украины, заявил в интервью The Hill советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Президент Зеленский однозначно против [переговоров], и украинское общество непреклонно, потому что мы полностью осознаем риски», — сказал он.
Подоляк считает, что Россия воспользуется любой паузой, чтобы восстановить силы и начать еще большее наступление.
Литва купит для Украины 27 польских дронов-камикадзе Warmate, еще десять таких беспилотников их производитель поставит в подарок. Об этом сообщил в соцсетях министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Власти Украины назвали еще три региона, где в случае ухудшения ситуации на фронте планируют провести обязательную эвакуацию жителей. На очереди Харьковская, Запорожская и Николаевская области, сообщила вице-премьер Ирина Верещук, передает УНН.
«Харьковщина, Запорожье, в том числе и Николаевщина. <...> Я не говорю обо всем регионе, но части [территорий] будут нуждаться в обязательной эвакуации, и мы к ней тоже готовимся», — сказала Верещук.
Ранее украинские власти объявляли обязательную эвакуацию на подконтрольной Киеву части Донецкой области. Из региона были вывезены 10 тыс. человек.
Власти Норвегии не будут просить энергетические компании поставлять газ потребителям в Евросоюзе по фиксированной цене, чтобы снизить расходы европейцев, сообщил глава Минэнерго страны Терье Осланд.
«Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе», — указал министр. По его словам, власти «не будут навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной».
Биржевая цена газа на площадке ICE Futures взлетела выше $3,5 тыс. за 1 тыс. куб. м. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась на 5%, достигнув €334 за 1 МВт·ч, или $3521 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE по состоянию на 17:20 мск. В последний раз выше отметки $3,5 тыс. газ в Европе торговался 7 марта текущего года.
Исторический максимум биржевых цен на газ в Европе был зафиксирован также 7 марта этого года. Тогда стоимость фьючерсов на бирже превышала $3,8 тыс. за 1 тыс. куб. м.
В Энергодаре сообщили о новом ударе по Запорожской АЭС.
«Сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов», — сказал представитель администрации Энергодара.
Он уточнил, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен. «В настоящее время загрязнений на станции не зафиксировано. Радиационный фон в норме», — добавил собеседник «РИА Новости».
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины (СБУ) «в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и других должностных лиц». В сообщении на сайте СК обвинения СБУ названы надуманным и противоречащими закону.
26 августа СБУ заявила, что заподозрила Кадырова в военных преступлениях и собрала достаточный набор доказательств.
Аналогичные обвинения выдвинуты против Даниила Мартынова (заместителя главы управления Росгвардии по Чечне) и Хусейна Межидова (командира батальона «Юг»). Глава Чечни в ответ на обвинения заявил, что участвовал, участвует и будет участвовать в спецоперации на Украине, а также предложил «приехать и разобраться».
В Донецкой народной республике сообщили о новых обстрелах Донецка и Горловки. Как сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, четыре снаряда калибра 152 мм были выпущены по Донецку со стороны населенного пункта Первомайское, шесть мин калибра 120 мм — по Горловке со стороны населенного пункта Дружба. Также по Горловке были выпущены десять снарядов калибра 152 мм со стороны поселка Дылеевка.