Джо Байден заявил, что в минувшие выходные ему «каждый час» докладывали о ситуации, которая складывалась в России вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина.

Байден сообщил, что поручил своим советникам по нацбезопасности подготовиться к целому ряду сценариев, но отметил, что еще слишком рано судить о последствиях событий в России. «Конечный результат всего этого только предстоит увидеть», — сказал президент США.