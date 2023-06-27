Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 489-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
ВСУ перебросили в район Гуляйполя в Запорожской области силы стратегического резерва. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
Ранее стратегический резерв был сосредоточен в Запорожье и Днепре. Переброска этих сил может свидетельствовать о начале второго этапа украинского контрнаступления, считает Рогов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в срочной телеграмме в ночь на 24 июня запретил сотрудникам Госдепа комментировать события вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», сообщает Axios со ссылкой на источники. Если же чиновников будут спрашивать о происходящем в России представители иностранных правительств, они должны отвечать только: «США следят за ситуацией».
Представители стран G7 на выходных обсуждали варианты действий на случай возможной дестабилизации обстановки в России, включая вопросы о контроле над ядерными вооружениями, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
США не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС со стороны России, несмотря на заявления Киева о наличии у Москвы подобных планов. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Российские войска на Запорожском направлении находятся в «активной обороне», практически по всей линии боевого соприкосновения идут артиллерийские дуэли, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По состоянию на данный момент противник находится не только на ближайших подступах, но и в н.п. Ровнополь, Левадное и Макаровка. Если такая конфигурация на данном участке фронта будет сохранятся и дальше, то высока вероятность того, что противнику удастся срезать Времевский выступ», — заявил Рогов.
После обращение к народу Владимир Путин провел рабочее совещание с руководителями силовых ведомств, на мероприятии присутствовал в том числе министр обороны Сергей Шойгу.
Владимир Путин в обращении к нации предложил бойцам «Вагнера» три варианта дальнейших действий:
- продолжить службу в рядах Минобороны;
- отправиться домой;
- уехать в Белоруссию.
Пресс-службы Владимира Путина и Александра Лукашенко объявили, что сегодня вечером каждый из президентов выступит в важными заявлениями.
Джо Байден заявил, что в минувшие выходные ему «каждый час» докладывали о ситуации, которая складывалась в России вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина.
Байден сообщил, что поручил своим советникам по нацбезопасности подготовиться к целому ряду сценариев, но отметил, что еще слишком рано судить о последствиях событий в России. «Конечный результат всего этого только предстоит увидеть», — сказал президент США.
Правительство Болгарии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, его содержание и объем на раскрываются. Предоставление помощи не нарушит стандартов вооруженных сил Болгарии и их боевой подготовки, Заверила пресс-служба правительства.
Минобороны России сообщило о том, что 26 июня российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации три воздушные цели. Им навстречу были подняты пара дежурных истребителей Су-27. Выяснилось, что воздушными целями были самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. «При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации».
Агентство Reuters сообщило о планах Пентагона направить Украине еще 30 бронемашин Bradley и 25 бронемашин Stryker.
Власти Липецкой области заявили, что все поврежденные участки автодорог в регионе заасфальтированы. Об этом говорится в Telegram правительства области.
Курс евро по итогам торгов на Московской бирже вырос на 96 копеек и достиг 92,06 руб.. Курс доллара вырос на 38 копеек и достиг 85,08 руб..
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что побывал в расположении оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Как пишет «РБК-Украина», эта группировка сосредоточена на бахмутском направлении.
Позже Зеленский выложил еще одно видео. На нем, как говорится в подписи, он находится на заправке в подконтрольной Киеву части ДНР.
Законопроект о регулировании деятельности частных военных компаний может быть готов не раньше осени, он требует тщательной проработки, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее он сообщил, что нижняя палата работает в этом направлении. Сейчас согласно Конституции в России запрещено создание вооруженных формирований. За их организацию, участие или финансирование грозит уголовная ответственность, как и за наемничество.
Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Вильнюс сообщил, что его страна готова перебросить в Литву «мощную бригаду» численностью 4 тыс. военных и разместить там на постоянной основе. По его словам, новые подразделения должны обеспечить безопасность восточного фланга НАТО.
Избирком Запорожской области сообщил, что выборы в регионе будут проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября.
Советник Дениса Пушилина Ян Гагин заявил агентству «РИА Новости», что ВСУ пытались наступать на всех направлениях в субботу, однако не смогли добиться каких-то результатов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT назвал бредом заявления украинских властей о намерении России взорвать Запорожскую АЭС. «Это бред, мы уже многократно все это комментировали», - цитирует Лаврова агентство ТАСС.