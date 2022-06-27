Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 123-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Япония расширяет антироссийские санкции, они вводятся против 70 физических и 90 юридических лиц, также Токио вводит запрет на импорт российского золота и оказание ряда услуг.
«Мы отвергаем мир, в котором одностороннее изменение статуса-кво, такое как вторжение России в Украину, носит повсеместный характер, и укрепим международный порядок, основанный на верховенстве закона», — подчеркнул премьер-министр Фумио Кисида.
На северодонецком химкомбинате «Азот» остаются еще несколько убежищ с мирными жителями, их эвакуация затруднена из-за обстрелов и незачищенной территории, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на комендатуру города. Точное их число неизвестно.
25 июня Минобороны России сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком и о том, что территория завода «Азот» полностью контролируется войсками Народной милиции ЛНР.
«Я думаю, что здесь на [саммите] G7 мы все осознаем, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все стараются найти способы адаптации», — сказал Джонсон.
По его словам, в краткосрочной перспективе странам нужно найти углеводороды «где-то еще». При этом британский премьер указал на героические усилия некоторых государств в текущей ситуации. «Однако в долгосрочной перспективе нам нужно вместе работать над «зелеными» решениями, в которые мы все верим», — добавил он.
Джонсон рассчитывает на помощь с поставками энергоносителей из других источников, в том числе стран ОПЕК.
Страны G7, как ожидается, в заявлении по итогам начавшегося 26 июня в Германии саммита объявят о намерении бессрочно оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и «быть с Украиной столько, сколько потребуется». С проектом заявления ознакомился Bloomberg.
По данным агентства, государства G7 также рассматривают возможность использования таможенных поступлений для помощи Украине.
Платформа «Черноморнефтегаза» в Черном море подверглась обстрелу, подтвердил ТАСС представитель экстренных служб. По его словам, никто не пострадал.
«Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет», — цитирует агентство представителя экстренных служб.
Ранее об обстреле вышки «Черноморнефтегаза» сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, удар был нанесен ночью по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида», снаряд попал в вертолетную площадку и оставил дыру диаметром почти в пять метров.
Мария Захарова считает, что слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что все попытки урегулировать кризис на Украине приведут только к усилению нестабильности в мире, — лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор».
«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» — мрачно, неостроумно и очень пошло», — написала Захарова.
Джонсон на встрече с Макроном на полях саммита G7 в Германии 26 июня заявил, что Россия, в случае попыток европейских лидеров уладить конфликт на Украине сейчас, получит возможность манипулировать рынками и государствами.
В июне замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква сообщил, что Киев не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО, поскольку члены альянса отвергли устремления страны. По его словам, украинские власти хотят, чтобы альянс подтвердил партнерство с Киевом и признал центральную роль страны в европейской безопасности во время встречи в Испании. В Кремле неоднократно говорили, что возможное вступление Украины в альянс угрожает безопасности России.
Россия, в случае попыток европейских лидеров уладить конфликт на Украине сейчас, получит возможность манипулировать рынками и государствами, заявил британский премьер Борис Джонсон на встрече с французским президентом Эмманюэлем Макроном на полях саммита G7 в Германии.
«Премьер-министр подчеркнул, что любая попытка урегулировать конфликт сейчас приведет только к длительной нестабильности и позволит [Владимиру] Путину бесконечно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками», — говорится в сообщении офиса Джонсона.
Макрон и Джонсон согласились, что сейчас конфликт на Украине находится в критической точке, и «есть возможность переломить» его ход. Они отметили необходимость продолжать поддерживать Киев для укрепления его переговорной и военной позиций.
Страны НАТО во время предстоящего саммита обсудят возможное усиление присутствия альянса в Европе, в случае одобрения число развернутых на континенте военнослужащих блока станет крупнейшим с конца холодной войны, пишет El País со ссылкой на источники. «Некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия на востоке альянса, состоящего из боевых групп, к бригадам», — сообщили информированные собеседники газеты. Сейчас размещенные в восточной Европе боевые группы насчитывают от 1–1,6 тыс. военных, бригадное формирование подразумевает увеличение их количества как минимум вдвое, пишет издание.
Евросовет готов рассмотреть возможность присоединения к «Большой семерке», запретившей импорт золота российского происхождения, следует изучить эти ограничения для исключения ущерба экономике ЕС. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции во время саммита G7 в баварском замке Эльмау. Мишель отметил, что ЕС прилагает усилия для «адаптирования и уточнения» санкций, чтобы они не навредили экономике Европы и ее партнеров.
Сводка Минобороны России:
- Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино перешли под контроль ЛНР 25 июня.
- ВКС нанесли удары, в том числе и «Калибрами», по учебному центру сухопутных войск ВСУ в Черниговской области, учебному центру десантно-штурмовых войск в Житомирской области, учебному центр ВСУ во Львовской области. «В результате удара полностью утратили боеспособность 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ, завершавших подготовку на данных полигонах. Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана», — утверждает Минобороны.
- На Донецком направлении ВКС нанесли удары по десяти взводам РСЗО.
- Украина попыталась ударить по острову Змеиный, но атака была отражена, «Панцирь-С» сбил украинский Су-25 и 12 снарядов.
- В Днепропетровской области был сбит украинский МиГ-29.
По российским оценкам, с начала спецоперации уничтожены: 215 самолетов ВСУ, 132 вертолета, 1363 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3809 танков и других боевых бронированных машин, 682 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3864 единицы специальной военной автомобильной техники.
Президент России Владимир Путин, начиная военную операцию на Украине, рассчитывал на раскол в НАТО и G7, но ошибся, заявил президент США Джо Байден канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Лидеры провели двусторонние переговоры перед саммитом «Семерки», который пройдет с 26 по 28 июня в Германии.
«Путин с самого начала рассчитывал, что каким-то образом НАТО и G7 будут расколоты, но этого не произошло и не произойдет», — заверил Байден. Он поблагодарил Шольца за то, что тот «активизировал [помощь Украине] после того, как стал канцлером».
Президент Индонезии Джоко Видодо намерен призвать президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского к диалогу о мире. Об этом Видодо заявил перед визитами в Германию, Россию, Украину и Объединенные Арабские Эмираты. Глава государства посетит Киев и Москву 29 и 30 июня.
«После Германии я отправлюсь на Украину и встречусь с президентом Зеленским. Моя миссия состоит в том, чтобы пригласить президента Украины, президента Зеленского, открыть пространство для диалога в контексте мира», — сказал Видодо. После визита на Украину президент Индонезии поедет в Россию на встречу с Путиным, ему он также собирается предложить начать вести диалог о мире, а также попросит о прекращении огня и военной операции.
Страны G7 — США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония — объявят о запрете на импорт российского золота, написал в Twitter президент США Джо Байден.
Это подтвердил и премьер Великобритании Борис Джонсон, пишет Independent. По данным газеты, запрет будет распространяться на новую добычу золота, но не затронет золото российского происхождения, которое ранее экспортировалось из России.
Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине, сообщило Министерство обороны.
«На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных Сил на основных операционных направлениях», — заявили в министерстве.
Министр также вручил госнаграды военнослужащим.
Российские военные обнаружили в одном из взятых под контроль населенных пунктов Харьковской области склад с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin и управляемыми ракетными комплексами NLAW, сообщило Минобороны. По данным министерства, вооружение иностранного производства в бою не применялось.
Также на Украине работают силы специального назначения из других стран НАТО, в том числе Великобритании, Франции, Канады и Литвы, пишет NYT. Соединенные Штаты отозвали своих 150 военных инструкторов до начала спецоперации в феврале, «но коммандос этих союзников либо остались, либо с тех пор въезжали и выезжали из страны, обучая и консультируя украинские войска, обеспечивая наземный канал для поставок оружия и другую помощь», отмечает издание со ссылкой на трех американских чиновников.
Поддержка Украины западными странами не должна ослабевать, поскольку проявление усталости и колебаний в этом вопросе «сыграет на руку» российским властям, заявил британский премьер Борис Джонсон.
«Сейчас не время отказываться от Украины, — сказал глава британского правительства. — Великобритания будет и впредь поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность — это наша безопасность, а их свобода — это наша свобода».