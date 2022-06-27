Япония расширяет антироссийские санкции, они вводятся против 70 физических и 90 юридических лиц, также Токио вводит запрет на импорт российского золота и оказание ряда услуг.

«Мы отвергаем мир, в котором одностороннее изменение статуса-кво, такое как вторжение России в Украину, носит повсеместный характер, и укрепим международный порядок, основанный на верховенстве закона», — подчеркнул премьер-министр Фумио Кисида.