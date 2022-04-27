Украина готова взять под контроль Приднестровье, если соответствующая просьба поступит со стороны Молдавии, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, эта операция не составит трудностей для ВСУ, однако она может состояться только по просьбе правительства Молдавии.

«Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно», — сказал Арестович.