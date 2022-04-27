Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 63-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Россия заявила о выходе из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Посол России Юрий Корчагин на генассамблее организации заявил, что решение принято под действием «массированной антироссийской пропаганды».
В UNWTO отметили, что для выхода из организации Москве понадобится около года, но приостановка членства начинается немедленно.
Дмитрий Песков назвал «достаточно провокационным» заявление Алексея Арестовича о готовности Киева взять под контроль Приднестровье, если об этом попросит Молдавия.
Дмитрий Песков ответил на обвинения в шантаже по газовым поставкам, которые прозвучали от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Эта необходимость была продиктована тем, что, как известно, у нас заблокировали, говоря по-русски — украли, довольно значительную сумму наших резервов, и это все потребовало перехода на новую систему оплаты. Поэтому ни о каком шантаже здесь речь не идет, заблаговременно все эти новые модальности были доведены до сведения покупателей. С таким определением мы категорически не согласны», — сказал представитель Кремля.
Украина готова взять под контроль Приднестровье, если соответствующая просьба поступит со стороны Молдавии, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, эта операция не составит трудностей для ВСУ, однако она может состояться только по просьбе правительства Молдавии.
«Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно», — сказал Арестович.
Президент Болгарии Румен Радев выступил против предоставления военной помощи Украине.
«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт. К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика», — сказал Радев.
МИД России объявил, что ввел санкции против 287 членов Палаты общин британского парламента.
«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», — сказано в сообщении.
Этот шаг в Москве назвали ответом на внесение 386 депутатов Госдумы в британский черный список.
Россия в ближайшие полтора—два года будет жить в очень сложной ситуации, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
По его словам, в 2022 году инфляция превысит 20%, а спад экономики, по предварительным оценкам, составит 8,8%.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг информацию о том, что концерн OMV согласился платить за российский газ в рублях. Он назвал эти сведения «fake news от российской пропаганды».
«Естественно OMV продолжает оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия до последней запятой придерживается принятых всем ЕС санкций», — написал он в своем твиттере.
Болгария объяснила отказ от оплаты газа в рублях «значительными рисками». Как пояснил министр энергетики страны Александр Николов, в Софии боятся потерять контроль за деньгами после совершения оплаты в долларах США, что предусмотрено контрактом. Министр считает, что российский банк, который будет отвечать за конвертацию сумм в рубли, может не соблюдать договоренности. Ранее «Газпром» заявил об остановке поставок газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран перейти на оплату в рублях.
МВД Приднестровья подтвердило стрельбу по селу Колбасна. По данным ведомства, обстрел велся с территории Украины, а в селе находится крупный склад с боеприпасами. Ранее об обстреле сообщили местные СМИ, однако позже находящиеся в регионе миротворцы опровергли эти данные.
Утренний брифинг Минобороны России:
- Российские вооруженные силы высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожили на территории Запорожского алюминиевого комбината ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов.
- Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за ночь нанесла удары по 59 военным объектам Украины, в том числе 50 районам сосредоточения живой силы и военной техники, четырем складам с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Червоное, Долгенькое, Пашково и Веселое. Также в Минобороны сообщили, что удар был нанесен по зенитно-ракетному комплексу «Бук-М1» в районе Славянска. При ударах убиты 120 «националистов» и уничтожены 35 единиц бронетехники и автомобилей.
- Ракетные войска и артиллерия в течение ночи нанесли 573 ударов, поразив 432 района сосредоточения живой силы и военной техники, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов.
- Силы ПВО сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское, Трудолюбовка. Также военные сообщили, что сбили два беспилотника «Байрактар-ТБ2» в районе населенных пунктов Калесниковка и Красный Лиман. Над населенным пунктом Ильичевка была сбита украинская тактическая ракета «Точка-У».
- Минобороны сообщает, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2413 единицы специальной военной автомобильной техники.
Венгрия после прекращения «Газпромом» поставок газа в Болгарию заявила, что получает топливо по графику. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, российское решение относительно болгарских поставок не означает прекращения поставок в его страну. Министр заявил, что «Газпром» считает возможным транзит через Болгарию в Сербию и Венгрию, а также имеет контракты с болгарскими компаниями на транспортировку.
ФСБ задержала двух граждан России по подозрению в намерении совершить диверсию на транспортном объекте в Белгородской области. В Центре общественных связей ФСБ заявили, что они являются «сторонниками украинского нацизма». Спецслужба отмечает, что задержанные ранее «направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих ВС России, принимавших участие в специальной военной операции».