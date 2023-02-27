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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 369-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:28
Решение Берлина поставлять танки Киеву выведет конфликт на Украине на новый уровень. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью RT DE.

«Расцениваем подобное решение как крайне опасное. Оно однозначно способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации и прямо противоречит прежним заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ становиться его стороной», — подчеркнул он.
07:27
Разведка США показывает, что председатель Китая Си Цзиньпин хоть и поручил своим военным быть готовыми для вторжения на Тайвань, но сомневается, что это получится осуществить, рассматривая опыт России на Украины. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в интервью CBS.

«Нет иностранного лидера, который более внимательно следил за опытом [президента России] Владимира Путина на Украине, за развитием боевых действий, чем Си Цзиньпин», — сказал Бернс.
07:24

Отряды ЧВК «Вагнера» ведут бои уже практически в центре Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, отметив, что говорить об оперативном окружении города еще рано.

Он учточнил, что все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских сил.

«Пока еще по одному пути — Часов Яр — Артемовск — они [ВСУ] могут перемещать свои силы и средства. Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город. Хотя несут очень большие потери», — рассказал Кимаковский.

Вчера 18:12

Приграничные районы Курской области несколько раз обстреляли с территории Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах. Пострадавших и повреждений в населенных пунктах нет. Но из-за обстрелов прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района. Аварийные бригады приступают к срочному ремонту», — рассказал он.

Вчера 17:54

На Украине не было «переворотов», утверждающему обратное бизнесмену Илону Маску стоит прекратить читать российские медиа, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. Так он прокомментировал слова Маска о том, что события 2014 года в Киеве были «переворотом».

Подоляк объяснил, что «свободные общества» влияют на власть путем выборов или диалога, а «порабощенные» выходят на улицы.

«На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», — написал советник, обращаясь к Маску.

Вчера 15:19

Примирение и сотрудничество между россиянами и украинцами не будут возможны ближайшие сто лет, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной», — заявил он в интервью Focus.

По его словам, в Киеве выступают против компромиссов и настаивают на возвращении Украины в границы 1991 года. Неприемлемым вариантом власти Украины считают и заморозку конфликта.

Вчера 14:44

Плану урегулирования конфликта на Украине, предложенный Китаем, не хватает пункта о выводе российских войск с украинской территории, однако есть верные замечания по ядерному оружию, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет Welt.

«С моей точки зрения, отсутствует четкая линия, которая гласит: вывод российских войск также должен произойти», — сказал Шольц.

Вчера 14:08
Украина выполнила «домашнее задание» для присоединения к НАТО в области технической совместимости, альянс также видит близость Киева по ценностям и долгосрочным стратегическим интересам, осталось только решить проблемы вооруженного конфликта и территориального спора, заявил чешский президент, генерал в отставке, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел в интервью «Суспільне».

«Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО — за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные будут, пожалуй, опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО. Есть все причины, почему мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны», — сказал Павел.
 
Вчера 12:51
Глава ЦРУ Уильям Бернс назвал «довольно удручающей» встречу с директором СВР Сергеем Нарышкиным в ноябре прошлого года. По его словам, российский коллега вел себя вызывающе и дерзко, а его подход отражал отношение президента Владимира Путина к конфликту на Украине. 
Вчера 12:00

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель могут посетить Китай в первой половине этого года, приготовления для их визита уже ведутся, заявил китайский посол в ЕС Фу Цун.

Дипломат хотел бы, чтобы ЕС «избегал излишней эмоциональности» при поиске решения конфликта на Украине, отметив, что данная ситуация не должна затрагивать отношения Пекина и Брюсселя, хотя европейские страны и испытывают «неуместные эмоции» по отношению к КНР.

Вчера 10:23

Целью стран Запада является «раскассировать» бывший СССР и его основную часть — Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Ну, будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее… Это же все есть, это же все написано, на бумажке все написано», — описал глава государства перспективы такого развития событий.

Вчера 09:05
Главное к 9:00:
  • Президент Украины Владимир Зеленский составит список вооружений и предметов первой необходимости, в котором нуждается Киев; перечень рассмотрит посетившая украинскую столица группа конгрессменов-республиканцев США, пишет CNN со ссылкой на источник.
  • Десятый пакет санкций охватывает экспорт товаров в Россию на сумму €11,4 млрд (за 2021 год) и импорт из России на сумму €1,3 млрд, сообщила Еврокомиссия. Под экспортное эмбарго попали редкоземельные металлы, дополнительные электронные компоненты, используемые в российских системах вооружения, а также автопогрузчики, строительные краны, бульдозеры, станки для обработки металла, камня, электрогенераторы, трансформаторы, светодиодные лампы, снегоходы, турбореактивные двигатели и т.д. Ранее экспорт этих же товаров в Россию запретили США.
  • Украинские военные подорвали дамбу на водохранилище «Северный ставок» в Артемовске (украинское название — Бахмут), об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЧВК «Вагнер».
25.02 20:43

В Тинькофф Банке заявили, что санкции не повлияют на обслуживание клиентов и заверили, что подготовились к такому сценарию.

«Передаем слова поддержки нашим международным инвесторам, которых у Тинькофф более 60%. Мы уже анализируем текст решения Еврокомиссии и позже вернемся к вам с подробностями», — добавили в банке.

В Альфа-Банке отметили, что на привычной работе санкции ЕС не скажутся. «Переводы в евро в Альфа-Банке отключили еще весной прошлого года. Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложение и Альфа-Онлайн работают быстро и надежно», — заявили в финансовой организации.

В Росбанке также считают, что санкции не окажут существенного влияния на его работу. «Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются», — сообщили в банке.

25.02 20:39
ЕС ввел десятый пакет санкций против России. Под ограничения попали 87 физических лиц и 34 организации. В частности, санкции ввели против трех банков — «Тинькофф», Альфа-Банка и Росбанка.
25.02 19:40

Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль село Ягодное к северу от Артемовска, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

25.02 17:56
США расширили экспортные ограничения в отношении России, следует из сообщения американского Минторга.

Ограничения затронут 276 кодов товарной номенклатуры, включая: вентиляторы (настенные, напольные, для крыш), кондиционеры воздуха оптовой стоимостью более $750 в США, холодильники дороже $750, посудомоечные машины, электронные весы дороже $100, принтеры дороже $300, пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100, микроволновые печи для домашнего использования, бытовые кофемашины, электрические тостеры, смартфоны дороже $300, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.
 
25.02 17:07
По всей территории Украины второй раз за день объявлена воздушная тревога.
25.02 15:44

Тобольский городской суд арестовал 15-летнего школьника по обвинению в подготовке теракта.

По версии обвинения, вечером 23 февраля подросток пошел в сторону военкомата с коктейлем Молотова и зажигалкой.

«Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали молодого человека по дороге к месту преступления», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.

25.02 15:02

Швейцария не может претендовать на посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине, так как присоединилась к санкциям в отношении России, заявила представитель МИДа Мария Захарова.

«Со своей стороны отметим, что Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки», — сказала она.

25.02 14:08

Совет ЕС раскрыл детали новых санкций против России:

  • Под санкции попали три российских банка, их названия в заявлении Совета ЕС не уточняются. Bloomberg писал, что это будут Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк.
  • ЕС расширяет ограничения на экспорт в Россию критически важных технологий и промышленных товаров, включая электронику, специализированные транспортные средства, запчасти для машин, грузовиков и авиадвигателей, а также товары для строительного сектора, которые могут быть использованы военными — например, краны и антенны.
  • Санкции вводятся в отношении 96 организаций в связи с экспортом товаров двойного назначения.
  • В санкционный список попали семь иранских производителей дронов.
  • ЕС запретил транзит через Россию экспортируемых из Евросоюза товаров и технологий двойного назначения.
  • Вводятся дополнительные ограничения на импорт российского синтетического каучука и асфальта.
  • ЕС приостанавливает действие лицензий на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic.
  • Россиянам запретили занимать руководящие должности на стратегически важных для ЕС предприятиях.
  • ЕС запретил предоставлять россиянам мощности для хранения газа (за исключением части объектов СПГ).
  • ЕС вводит более подробные обязательства об отчетности о средствах и активах попавших в санкционные списки физических и юридических лиц.
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