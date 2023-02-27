Отряды ЧВК «Вагнера» ведут бои уже практически в центре Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, отметив, что говорить об оперативном окружении города еще рано.



Он учточнил, что все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских сил.

«Пока еще по одному пути — Часов Яр — Артемовск — они [ВСУ] могут перемещать свои силы и средства. Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город. Хотя несут очень большие потери», — рассказал Кимаковский.