Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 369-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Расцениваем подобное решение как крайне опасное. Оно однозначно способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации и прямо противоречит прежним заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ становиться его стороной», — подчеркнул он.
«Нет иностранного лидера, который более внимательно следил за опытом [президента России] Владимира Путина на Украине, за развитием боевых действий, чем Си Цзиньпин», — сказал Бернс.
Отряды ЧВК «Вагнера» ведут бои уже практически в центре Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, отметив, что говорить об оперативном окружении города еще рано.
Он учточнил, что все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских сил.
«Пока еще по одному пути — Часов Яр — Артемовск — они [ВСУ] могут перемещать свои силы и средства. Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город. Хотя несут очень большие потери», — рассказал Кимаковский.
Приграничные районы Курской области несколько раз обстреляли с территории Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах. Пострадавших и повреждений в населенных пунктах нет. Но из-за обстрелов прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района. Аварийные бригады приступают к срочному ремонту», — рассказал он.
На Украине не было «переворотов», утверждающему обратное бизнесмену Илону Маску стоит прекратить читать российские медиа, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. Так он прокомментировал слова Маска о том, что события 2014 года в Киеве были «переворотом».
Подоляк объяснил, что «свободные общества» влияют на власть путем выборов или диалога, а «порабощенные» выходят на улицы.
«На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», — написал советник, обращаясь к Маску.
Примирение и сотрудничество между россиянами и украинцами не будут возможны ближайшие сто лет, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной», — заявил он в интервью Focus.
По его словам, в Киеве выступают против компромиссов и настаивают на возвращении Украины в границы 1991 года. Неприемлемым вариантом власти Украины считают и заморозку конфликта.
Плану урегулирования конфликта на Украине, предложенный Китаем, не хватает пункта о выводе российских войск с украинской территории, однако есть верные замечания по ядерному оружию, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет Welt.
«С моей точки зрения, отсутствует четкая линия, которая гласит: вывод российских войск также должен произойти», — сказал Шольц.
«Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО — за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные будут, пожалуй, опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО. Есть все причины, почему мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны», — сказал Павел.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель могут посетить Китай в первой половине этого года, приготовления для их визита уже ведутся, заявил китайский посол в ЕС Фу Цун.
Дипломат хотел бы, чтобы ЕС «избегал излишней эмоциональности» при поиске решения конфликта на Украине, отметив, что данная ситуация не должна затрагивать отношения Пекина и Брюсселя, хотя европейские страны и испытывают «неуместные эмоции» по отношению к КНР.
Целью стран Запада является «раскассировать» бывший СССР и его основную часть — Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
«Ну, будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее… Это же все есть, это же все написано, на бумажке все написано», — описал глава государства перспективы такого развития событий.
- Президент Украины Владимир Зеленский составит список вооружений и предметов первой необходимости, в котором нуждается Киев; перечень рассмотрит посетившая украинскую столица группа конгрессменов-республиканцев США, пишет CNN со ссылкой на источник.
- Десятый пакет санкций охватывает экспорт товаров в Россию на сумму €11,4 млрд (за 2021 год) и импорт из России на сумму €1,3 млрд, сообщила Еврокомиссия. Под экспортное эмбарго попали редкоземельные металлы, дополнительные электронные компоненты, используемые в российских системах вооружения, а также автопогрузчики, строительные краны, бульдозеры, станки для обработки металла, камня, электрогенераторы, трансформаторы, светодиодные лампы, снегоходы, турбореактивные двигатели и т.д. Ранее экспорт этих же товаров в Россию запретили США.
- Украинские военные подорвали дамбу на водохранилище «Северный ставок» в Артемовске (украинское название — Бахмут), об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЧВК «Вагнер».
В Тинькофф Банке заявили, что санкции не повлияют на обслуживание клиентов и заверили, что подготовились к такому сценарию.
«Передаем слова поддержки нашим международным инвесторам, которых у Тинькофф более 60%. Мы уже анализируем текст решения Еврокомиссии и позже вернемся к вам с подробностями», — добавили в банке.
В Альфа-Банке отметили, что на привычной работе санкции ЕС не скажутся. «Переводы в евро в Альфа-Банке отключили еще весной прошлого года. Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложение и Альфа-Онлайн работают быстро и надежно», — заявили в финансовой организации.
В Росбанке также считают, что санкции не окажут существенного влияния на его работу. «Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются», — сообщили в банке.
Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль село Ягодное к северу от Артемовска, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
Ограничения затронут 276 кодов товарной номенклатуры, включая: вентиляторы (настенные, напольные, для крыш), кондиционеры воздуха оптовой стоимостью более $750 в США, холодильники дороже $750, посудомоечные машины, электронные весы дороже $100, принтеры дороже $300, пылесосы со встроенным электродвигателем дороже $100, микроволновые печи для домашнего использования, бытовые кофемашины, электрические тостеры, смартфоны дороже $300, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.
Тобольский городской суд арестовал 15-летнего школьника по обвинению в подготовке теракта.
По версии обвинения, вечером 23 февраля подросток пошел в сторону военкомата с коктейлем Молотова и зажигалкой.
«Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали молодого человека по дороге к месту преступления», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.
Швейцария не может претендовать на посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине, так как присоединилась к санкциям в отношении России, заявила представитель МИДа Мария Захарова.
«Со своей стороны отметим, что Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки», — сказала она.
Совет ЕС раскрыл детали новых санкций против России:
- Под санкции попали три российских банка, их названия в заявлении Совета ЕС не уточняются. Bloomberg писал, что это будут Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк.
- ЕС расширяет ограничения на экспорт в Россию критически важных технологий и промышленных товаров, включая электронику, специализированные транспортные средства, запчасти для машин, грузовиков и авиадвигателей, а также товары для строительного сектора, которые могут быть использованы военными — например, краны и антенны.
- Санкции вводятся в отношении 96 организаций в связи с экспортом товаров двойного назначения.
- В санкционный список попали семь иранских производителей дронов.
- ЕС запретил транзит через Россию экспортируемых из Евросоюза товаров и технологий двойного назначения.
- Вводятся дополнительные ограничения на импорт российского синтетического каучука и асфальта.
- ЕС приостанавливает действие лицензий на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic.
- Россиянам запретили занимать руководящие должности на стратегически важных для ЕС предприятиях.
- ЕС запретил предоставлять россиянам мощности для хранения газа (за исключением части объектов СПГ).
- ЕС вводит более подробные обязательства об отчетности о средствах и активах попавших в санкционные списки физических и юридических лиц.