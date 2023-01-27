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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 338-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
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07:31
Юридических оснований для ареста российских активов в ЕС нет, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас. «Операция по легализации украденного позорно провалена», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, писал, что юридическая служба Совета ЕС сообщила, что передача активов ЦБ Украине возможна, если они не будут экспроприированы и при выполнении определенных условий: использоваться могут только ликвидные активы и в будущем основную сумму и проценты придется вернуть России.
06:48
Слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о готовности США рассмотреть смягчение санкций в отношении России при условии вывода войск с территории Украины недопустимо и вызывает удивление и раздражение, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

 
05:46
Оказание помощи Киеву не делает Германию стороной конфликта на Украине. Так немецкий МИД прокомментировал заявление главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ о том, что «Германия уже находится в состоянии войны с Россией».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила немецкого посла прояснить позицию внешнеполитического ведомства Германии о статусе страны в конфликте. «Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — написала она в телеграм-канале.
03:41
Взятие российскими войсками Угледара (город в Волновахском районе ДНР) может в корне поменять расклад сил на линии соприкосновения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, оно обеспечит войскам выход на красноармейское и кураховское направления.
 
02:40
Экипаж боевой машины поддержки танков «Терминатор» уничтожил опорные пункты украинских вооруженных сил в районе города Кременная в Луганской народной республике, сообщило «РИА Новости».
 
01:37

Эксперты Международного агентства по атомной энергии зафиксировали взрывы вблизи Запорожской АЭС, сообщила организация. Как отметили в МАГАТЭ, это может свидетельствовать о военных действиях в непосредственной близости от объекта.

В «Росэнергоатоме» заявили, что утверждения агентства не соответствуют действительности, за взрывы эксперты могли принять звуки артиллерийских ударов, которые произошли «на значительном удалении», от станции.

01:18
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по видеосвязи обсудила с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом вопрос обмена ранеными. Во встрече также принимал участие главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.
00:23
У США на данный момент нет на складах обещанных Украине танков M1 Abrams, их отправка Киеву займет «месяцы», заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
 
00:06
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире украинского телеканала «Рада» заявил, что жесткие меры нужно было вводить в 2014 году, а не начинать нормандский процесс, который Джонсон назвал «дипломатической имитацией».

«Санкции против [Владимира] Путина нужно было ввести в 2014 году, а мы их ввели только в 2022 году. Это было бы серьезно, но мы ничего не сделали. Какие санкции мы тогда ввели? Запустили эту дипломатическую имитацию под названием «нормандский процесс» и ничего не добились. И Путин сделал выводы, что Запад не станет его останавливать. В этом и была ошибка», — сказал Джонсон.
Вчера 21:41

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в специальной военной операции участвуют два региональных батальона — Белгородский и Старооскольский. «Стараемся регулярно отправлять представителя, у меня есть курирующий их деятельность заместитель губернатора», — цитирует Гладкова агентство «РИА Новости».

Вчера 20:55
Владимир Зеленский собрал ставку верховного главнокомандующего. Как сообщает УНН, на заседании речь шла о новом вооружении, противодействии ракетным атакам и ситуации на бахмутском направлении.
Вчера 20:39

Бойцы полка специального назначения «Север-Ахмат» штурмом овладели позициями украинских войск в районе села Новомихайловка в ДНР, сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Противник понес потери и был деморализован», — написал Кадыров.
 

Вчера 20:20

Джо Байден может в конце февраля поехать в Европу, визит будет приурочен к годовщине начала боевых действий на Украине. Об этом сообщает NBC.

По словам источников издания, пока нет решения в том числе по тому, в какую страну поедет американский президент. Среди вариантов — Польша.

Как отмечают собеседники NBC, Байден хочет подтвердить солидарность США с Украиной перед началом новой фазы конфликта.

Вчера 20:03

США готовы рассмотреть возможность смягчения антироссийских санкций в случае вывода Москвой войск с территории Украины, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«В контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины и вернуть территорию я бы, разумеется, выступала в поддержку и считаю, госсекретарь [США Энтони] Блинкен тоже выступал бы в поддержку», — сказала она по поводу возможности отмены некоторых санкций против России.

Вчера 19:52

США не успеют отправить танки Аbrams на Украину к «весеннему наступлению», заявила на слушаниях в сенате заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«Abrams, как вы знаете, очень сложные танки, они требуют серьезного обучения. Несмотря на то что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению», — сказала она.
 

Вчера 19:44

Минфин США причислил ЧВК «Вагнер» к транснациональным преступным организациям, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Помимо участия в спецоперации на Украине ЧВК «дестабилизировала страны Африки». Компания «создает трансконтинентальную угрозу», считают в Вашингтоне.
 

Вчера 19:30

В боевых действиях на Украине гибнут венгры, которые проживают в Закарпатье, поскольку их призывают в армию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Кроме украинцев [в этом конфликте] гибнут и венгры, так как венгры, проживающие в Закарпатье, также призываются в украинскую армию. За последние несколько дней мы видели кадры того, как жестоко это иногда происходит», — сказал Сийярто.

Вчера 19:07

Министр молодежи и спорта Украины, глава Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт заявил, что он не исключает бойкота Игр в Париже, если россиян и белорусов на них допустят.

МОК ранее сообщил, что спортсмены из России и Белоруссии при соблюдении ряда строгих условий (соблюдающие антидопинговый кодекс и не поддержавшие спецоперацию на Украине) и после индивидуальной проверки могут быть допущены на международные соревнования.

Гутцайт заявил, что Украина и некоторые «государства-партнеры» в общении с МОК выступали против участия россиян, а часть международных федераций «возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов».

 

Вчера 18:45
Евросоюз и страны G7 рассматривают план введения потолка цен для российского дизтоплива на уровне $100 за баррель, пишет Bloomberg. При этом предельную цену на мазут, который торгуется дешевле нефти, планируется ограничить отметкой $45 за баррель.
Вчера 18:36

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции на Украине, сообщила РБК его пресс-секретарь Екатерина Кондакова.

Ранее Прилепин организовывал гуманитарные миссии в зоне военных действий, а теперь он «отправился на линию соприкосновения в военном качестве». Прилепин решил заключить контракт именно с Росгвардией, поскольку «начинал свою службу в составе ОМОНа».

Прилепин учился в Нижегородском юридическом институте МВД и служил в ОМОНе, участвовал в боевых действиях в Чечне. В 2016 году он уехал в зону вооруженного конфликта в Донбасс и занял должность заместителя командира батальона по работе с личным составом Донецкой народной республики.

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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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