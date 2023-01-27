Эксперты Международного агентства по атомной энергии зафиксировали взрывы вблизи Запорожской АЭС, сообщила организация. Как отметили в МАГАТЭ, это может свидетельствовать о военных действиях в непосредственной близости от объекта.

В «Росэнергоатоме» заявили, что утверждения агентства не соответствуют действительности, за взрывы эксперты могли принять звуки артиллерийских ударов, которые произошли «на значительном удалении», от станции.