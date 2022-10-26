США передали Украине первые два новейших зенитных ракетных комплекса NASAMS, их уже разворачивают на позициях. Передача комплексов состоялась еще две недели назад, хотя известно о ней стало только сейчас — о факте поставки оружия рассказал гендиректор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хайес в интервью CNBC.

Пентагон заключил контракт с Raytheon на сумму более $182,2 млн в конце августа, чтобы передать комплексы Украине. Сейчас NASAMS используют 12 стран, в том числе США, которые интегрировали ЗРК в систему противовоздушной обороны столицы.