Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 245-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
США передали Украине первые два новейших зенитных ракетных комплекса NASAMS, их уже разворачивают на позициях. Передача комплексов состоялась еще две недели назад, хотя известно о ней стало только сейчас — о факте поставки оружия рассказал гендиректор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хайес в интервью CNBC.
Пентагон заключил контракт с Raytheon на сумму более $182,2 млн в конце августа, чтобы передать комплексы Украине. Сейчас NASAMS используют 12 стран, в том числе США, которые интегрировали ЗРК в систему противовоздушной обороны столицы.
Великобритания не ослабит поддержку Украины, заявил новый премьер Риши Сунак. Он уже успел провести разговор с Владимиром Зеленским, в первый же день работы на посту.
На сайте британского премьера говорится, что Сунак заверил Зеленского, что поддержка будет «такой же сильной, как и ранее». Оба лидера согласились, что необходимо продолжать оказывать давление на Россию экономическими санкциями.
Сенатор Андрей Турчак обратился к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с предложением пересмотреть для мобилизованных условия оплаты услуг ЖКХ. Речь идет о том, чтобы мобилизованные могли единовременно подать заявление на перерасчет за все время службы — без ограничения сроков и необходимости подачи повторного заявления.
Сейчас если исполнитель подает заявление о перерасчете размера платы за коммунальные услуги в связи с его временным отсутствием, то по истечении шести месяцев он должен вновь подать заявление о перерасчете за последующий период временного отсутствия.
В Госдуму внесен законопроект об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Автор инициативы — депутат от КПРФ Михаил Матвеев.
Изменения предлагается внести в ст. 17 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
Рамзан Кадыров назвал джихадом военные действия на Украине.
Свой пост, к которому прикреплено 13-минутное видео, Кадыров начал со слов: «Я люблю свою Родину. Свою страну. Народ. Традиции». Глава Чечни заявил, что защищал свой народ с 14 лет.
По его словам, сейчас настал день, когда каждый мужчина может проявить свою любовь к Родине, взяв в руки оружие.
«Я вам даю слово: мы будем нападать на них каждый день. <...> Мы этих шайтанов не будем брать в плен. Будем сжигать их. Не остановимся нигде. Наша территория — не Запорожье, не Херсон. Наша территория — Одесса, Киев, Харьков. Все регионы и в целом Украина — это наша территория, российская.
<...>
Клянусь именем Всевышнего — это большой джихад. И мы не остановимся», — сказал Кадыров, пообещав, что вскоре будут «хорошие новости».
В Госдуму внесли законопроект об освобождении кандидатов и докторов наук от призыва при частичной мобилизации. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Автор законопроекта — депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев — предложил дополнить п. 4 ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», добавив туда упоминание, что «от частичной мобилизации освобождаются граждане, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук».
В соответствии с п. 4 ст. 17 действующего закона призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
Вашингтон обеспокоен «углублением альянса» России и Ирана, заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито.
По словам Гавито, свидетельством такого сотрудничества являются «недавние поставки иранских беспилотных летательных аппаратов, применявшихся Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине».
Российские власти называют обвинения в использовании иранских дронов дезинформацией. Тегеран также отвергает информацию о поставках.
В Краснодарском крае с 27 октября ограничат проезд грузовиков по территории региона к Керченской паромной переправе, сообщает местный оперштаб.
Запрет не будет распространяться на:
- грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также технику, необходимую для восстановления инфраструктуры;
- скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
Для машин с остальными грузами Краснодарские власти предлагают альтернативный маршрут — от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым) через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.
Россия запросила провести через два дня заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине, сообщает первый зампостпреда России, слова которого приводит ТАСС.
Также Россия запросила на 26 октября заседание СБ ООН по использованию беспилотников на Украине.
Конгрессмены-демократы отозвали письмо Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией. Об этом сообщила инициатор письма Прамила Джайпал.
По ее словам, письмо было составлено несколько месяцев назад, но вчера было выпущено сотрудниками без проверки. Разворот позиции произошел на фоне негативной реакции коллег-демократов, которые раскритиковали инициативу.
«Люди в ярости, особенно лидеры», — сказал CNN один высокопоставленный демократ палаты представителей. Из-за этого послания некоторые демократы рискуют потерять свои места на промежуточных выборах 8 ноября, уточнил он.
Демократы утверждают, что несвоевременное письмо подрывает позицию их партии, которая демонстрирует решительную поддержку Украины, в то время когда именно республиканцы спорят, нужно ли увеличивать американскую помощь Киеву. Более того, несколько членов Демократической партии заявили, что подписали это письмо несколько месяцев назад и были застигнуты врасплох, когда офис Джайпал разослал письмо с их именами в понедельник, 24 октября.
Запад не должен стремиться изолировать Россию, вместо этого необходимо общаться с ней напрямую, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время выступления в парламенте.
«В изоляции России нет ничего хорошего. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией», — сказал он.
Отсутствие диалога сужает возможности, необходимые для мирного урегулирования конфликта, считает премьер. Стёре назвал сложившуюся ситуацию наиболее сложной со времен Второй мировой войны.
Центробанк планирует разрешить мобилизованным досрочно разорвать договоры по ОСАГО и вернуть часть премии. Проект указания регулятора проходит общественное обсуждение.
«Для досрочного расторжения договора ОСАГО и возврата части стоимости полиса за неиспользованный период мобилизованному нужно будет обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением», — отметили в ЦБ.
Помощник секретаря Совбеза России Алексей Павлов уверен, что Украина «превратилась в рассадник сект» и теперь ее нужно «десатанизировать».
Как чиновник написал в статье для «Аргументов и фактов», точное число сект на Украине ему неизвестно. Но он уверен, что «счет идет на сотни».
«Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее «полной дешайтанизации», — пишет он.
МИД России объявил, что «в ответ на недружественные действия» со стороны ЕС расширил список представителей стран — членов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну.
В черный список включены представители европейских компаний, участвующих в поставках оружия Украине, а также отдельные депутаты ПАСЕ.
В МИДе этот шаг назвали ответом на восьмой санкционный пакет ЕС, а также на резолюцию ПАСЕ о «террористическом режиме» в России.