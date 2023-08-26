Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 548-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
При атаке дрона в селе Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву. Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью», — написал он.
Страны НАТО и G7 осознают, что военный конфликт Москвы и Киева может продлиться долго, но будут поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется, сообщил Bloomberg премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Мы всегда знали, что это будет долгий процесс», — сказал он в ответ на вопрос о ходе украинского контрнаступления. По словам премьера, «судя по разговорам в G7 и НАТО», эти государства готовы к длительным боевым действиям, но помощь Киеву продолжится, «потому что мы не можем и не должны позволить России победить».
ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.
В авиакатастрофе под Житомиром погиб «призрак Киева» — пилот 40-й бригады тактической авиации под позывным Juice («Джус»). Два учебно-боевых самолета Л-39, на одном из которых был «Джус», столкнулись во время учений накануне.
Украинский телеканал ТСН, которому «Джус» дал интервью летом 2022 года, называл его одним из «Призраков Киева». «Призрак Киева» — это медийный образ, который украинские СМИ распространяли в начале военной спецоперации, ВСУ называли его «супергероем-легендой». Однако позднее командование ВСУ уточнило, что прообразом «призрака» стали летчики 40-й бригады. Одним из самых известных участников этой бригады и был «Джус», дававший многочисленные интервью украинским и западным СМИ.
Госбюро расследований Украины из-за авиакатастрофы возбудило уголовное дело, в рамках которого проверят в том числе соблюдались ли пилотами правила полетов.
Военное командование Украины и Запада начали обсуждать новую стратегию ВСУ на 2024 год, пишет The Guardian. «Военный совет» состоялся в «секретном месте» на границе Польши и Украины чуть больше недели назад. Участники, среди которых был главком ВСУ Залужный, обсуждали, что делать в свете отсутствия успехов у попыток контрнаступления, и нужна ли украинским планам «перезагрузка».
Российская система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете к городу сбили беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По данным Минобороны, это был дрон самолетного типа, который запустила украинская сторона. Аппарат сбили в 14:15 мск.
Это вторая за сутки попытка атаки дрона на Белгородскую область.
Настало время для того, чтобы говорить об урегулировании вооруженного конфликта Москвы и Киева, и в этом вопросе вскоре могут наступить перемены, заявила в интервью Il Messagero президент Венгрии Каталин Новак.
Новак накануне встретилась с папой римским Франциском в Ватикане, они обсуждали среди прочего военные действия на Украине и международные усилия по их прекращению, сообщил Святой престол. До этого она приезжала в Киев, где провела «долгий и прямой разговор» с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я думаю, что пришло время поговорить о том, как структурировать мир. Я абсолютно согласна с папой Франциском, даже если я не могу сделать публичное заявление о том, что существует конкретный мирный план», — сказала Новак. Венгерский президент заявила, что «сейчас мы ближе к реализации этого плана», вопрос обсуждался с понтификом во время его апрельской поездки в Будапешт. Других деталей она не привела: «Большего я сказать не могу».
Число пострадавших в результате обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Один пострадавший мужчина находится в крайне тяжелом состоянии — он получил осколочные ранения поясничной области, у него «повреждены внутренние органы», его оперируют врачи Валуйской больницы. Одну женщину с осколочным ранением правого глаза перевели на лечение в больницу Белгорода, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще четыре человека получили осколочные раны, госпитализация им не потребовалась.
Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Град» поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и территории сельскохозяйственного магазина. Повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Пострадали четыре человека — трое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения, их доставили в больницу.
Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и уступки в его пользу станут «геостратегическим фиаско» западных стран, заявил Politico секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
«[Начнется] обратный отсчет до начала антидемократической контрреволюции и наступления автократий по всему фронту от Латинской Америки до Китая», — добавил он.
6 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в Кремле не видят предпосылок для достижения какого-либо мирного соглашения. «Мы продолжим операцию в обозримом будущем», — сказал Песков.
Американские чиновники связывают атаки дронов на Россию со стремлением Киева продемонстрировать украинской общественности, что Украина все еще может нанести ответный удар на фоне медленно идущего контрнаступления, пишет газета The New York Times.
В июне Киев начал контрнаступление, однако украинским войскам трудно прорвать оборону России и они несут большие потери в технике и войсках. Не добившись заметного прогресса на поле боя, Украина активизировала атаки беспилотников, указывает газета. Президент России Владимир Путин в конце июля утверждал, что наступление Киева провалилось.
Силы ПВО отразили атаку дрона по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщило Минобороны.
«26 августа около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.
Силы ПВО уничтожили беспилотник над территорией Истринского района Подмосковья.
Перед этим об уничтожении дрона на подлете к Москве сообщил мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сказал он.
В шестой раз за день воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.
Альтернативные пути экспорта украинской сельхозпродукции после приостановки зерновой сделки несут в себе риски, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции в Киеве. По его словам, Анкара продолжает усилия по возрождению Черноморской инициативы и продолжит диалог «со всеми сторонами на всех уровнях».
Минюст признал иноагентами Константина Эггерта, Виталия Дымарского, экономиста Михаила Крутихина, политолога Кирилл Рогова, проект My Russian Rights, издание «Довод», а также М.Х. Кочесоков.
Роман Старовойт сообщил, что раненый при обстреле ВСУ в деревне Елизаветовка Глушковского района, скончался в районной ЦРБ.
На Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу во всех регионах страны. Как и в предыдущих двух случаях сообщений об ударах не было.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины были обстреляны деревня Старая Николаевка Рыльского района , а также село Вольфино и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. В Старой Николаевке снаряд попал в жилой дом.
Следственный комитет сообщил об изъятии на экспертизу бортовых самописцев разбившегося в Тверской области самолета Евгения Пригожина.
Европейские официальные лица обеспокоены, что американский президент Джо Байден в отсутствие успехов Украины во время контрнаступления может в конечном итоге подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, поскольку в следующем году будет в разгаре предвыборная кампания в США, пишет Blooomberg. По словам источников агентства, поддержка Украины со стороны США является необходимой, поскольку Европа сама по себе не имеет потенциала для достаточной военной помощи Киеву. Прежде администрация Байдена не раз заявляла, что будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».