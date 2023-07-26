Верховный суд счел участие в военной операции основанием для освобождения от наказания. Коллегия суда сочла возможным освободить от наказания ефрейтора Владислава Устинова, признанного виновным в ДТП, в котором погибли два человека, «в связи с изменением обстановки». Одним из снованием для такого решения послужило его участие в военной операции на Украине.

В мае 2022 года Хабаровский суд признал Устинова виновником ДТП и приговорил его к двум годам колонии-поселения. Однако судебная коллегия ВС по делам военнослужащих сочла возможным освободить его от наказания. В ней сослались на ст. 80.1 УК, согласно которой лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или совершенное им преступление перестало быть общественно опасным. Среди прочего Верховный суд отметил, что сейчас ефрейтор выполняет боевые задачи в зоне спецоперации и характеризуется командованием как военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки.