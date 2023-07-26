Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 518-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
На Украине проведут новую проверку убежищ после увольнений чиновников. По итогам прошлой проверки мэру Киева Кличко объявили выговор, а ряд глав районных администраций были уволены. Ее результаты показали, что 77% укрытий на Украине пригодны для использования, но многие «не соответствуют никаким стандартам».
Верховный суд счел участие в военной операции основанием для освобождения от наказания. Коллегия суда сочла возможным освободить от наказания ефрейтора Владислава Устинова, признанного виновным в ДТП, в котором погибли два человека, «в связи с изменением обстановки». Одним из снованием для такого решения послужило его участие в военной операции на Украине.
В мае 2022 года Хабаровский суд признал Устинова виновником ДТП и приговорил его к двум годам колонии-поселения. Однако судебная коллегия ВС по делам военнослужащих сочла возможным освободить его от наказания. В ней сослались на ст. 80.1 УК, согласно которой лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или совершенное им преступление перестало быть общественно опасным. Среди прочего Верховный суд отметил, что сейчас ефрейтор выполняет боевые задачи в зоне спецоперации и характеризуется командованием как военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки.
План обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 до сих пор не согласован, несмотря на заявление США, что оно начнется в ближайшие недели, пишет Politico.
Владимир Рогов заявил агентству «РИА Новости», что на линии соприкосновения в Запорожской области установилось «относительное затишье перед бурей». «Противник ведет передислокацию своих войск. Стало немного горячо на пологовском направлении в районе села Дорожнянка. На ореховском и васильевском – достаточно спокойно, идут небольшие обстрелы», - сообщил он.
Представитель Государственного департамента США Ведант Падель подтвердил факт ранения Тревора Рида на Украине, сообщает ABC. По его словам, Рид действовал не по поручению американских властей, а его эвакуацией в Германию занималась неправительственная организация.
Минобороны сообщило о том, что российская военная делегация во главе с Сергеем Шойгу прибыла в КНДР.
Американец Тревор Рид, который находился в российской тюрьме, а в апреле прошлого года обменян на Константина Ярошенко, получил ранение на Украине. Как сообщает CNN, он был доставлен в киевский госпиталь, откуда его эвакуировали в Германию.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшее время США выделят еще один пакет военной помощи для Украины, в который войдут снаряды для ПВО и бронемашины Stryker.
Мария Захарова прокомментировала заявление постпреда США при ОБСЕ, который осудил атаки на представителей прессы. «Имя агрессора — киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух. Нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает», — написала она в Telegram.
Визит Владимира Путина в Турцию для переговоров с Реджепом Эрдоганом есть в планах Кремля, но о его конкретных датах говорить пока рано, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
На вопрос о предпосылках для возобновления зерновой сделки Ушаков ответил, что это зависит от выполнения российской части пакетного соглашения.
«Ситуация сейчас ясна. По ряду причин, которые были многократно всеми изложены, в частности президентом, мы прекратили участие в этой сделке с 18 июля, но готовы вернуться к участию, если обязательства, которые были приняты в отношении российской стороны, будут реализовываться на практике», — пояснил помощник российского президента.
Дмитрий Песков назвал «чушью» информацию о том, что российские власти якобы почти не предпринимали никаких действий во время июньского мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Представитель Кремля заявил The Washington Post, что подобные данные распространяют «люди, у которых нет информации».
Газета писала, что, по данным разведок Запада и Украины, российские службы безопасности предупредили Владимира Путина о возможном мятеже Пригожина как минимум за два-три дня. После этого были сделаны определенные шаги по усилению безопасности на нескольких стратегических объектах, в том числе в Кремле, но в остальном, утверждают источники, «никаких действий предпринято не было».
Минобороны сообщило об ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Вязовок (Черкасская область), а также уничтожении складов боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран, в районе населенного пункта Чуднов (Житомирская область).
Общие потери украинской армии за сутки в Минобороны оценили более чем в 700 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, САУ Krab, четыре САУ «Гвоздика», САУ «Акация», радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, артиллерийская система М777, гаубица FH-70.
На остальных направлениях происходило следующее:
- на донецком направлении были отражены восемь атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Зайцево, Первомайское, Марьинка, Клещеевка (ДНР), нанесены удары по позициям ВСУ в районе Григоровки и Константиновки;
- на южнодонецком направлении отражены четыре атаки в районе населенного пункта Старомайорское;
- на запорожском направлении нанесены удары по позициям украинских подразделений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Мирное, Орехов, Малая Токмачка, Пятихатки;
- на купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Петропавловка, Берестовое, Кисловка (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР).
Минобороны сообщило, что на краснолиманском направлении подразделения 15-й мотострелковой бригады под командованием подполковника Буйлова заняли населенный пункт Сергеевка: «Общее продвижение наших войск составило до 4 км по фронту и до 2 км в глубину боевых порядков обороняющегося противника».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не будет зависеть от российской позиции в вопросе открытия зернового коридора, если Киеву будут переданы истребители F-16, сообщает Klymenko Time.
Владимир Рогов сообщил, что в районе Орехова российские ВКС с помощью корректируемых бомб ФАБ-250М62 поразили ангар с техникой и боеприпасами ВСУ на территории свинокомплекса.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания с представителями стран БРИКС в Йоханнесбурге заявил, что Россия готова к диалогу по урегулированию конфликта на Украине. «Побуждать к переговорам необходимо исключительно западных кураторов киевского режима, который сам себе запретил вести переговоры с нашей страной», — цитирует Патрушева «Российская газета».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, что в результате обстрела Киевского района города в депо осколочные повреждения получили 12 троллейбусов.
Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении призывного возраста до 30 лет. При этом россияне, которым 27 исполнится в этом году, под призыв в следующем году не попадут, а станут военнообязанными запаса, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.