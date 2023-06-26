Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 09:09
В Москве отменили режим контртеррористической операции Политика, 09:09
Минздрав Якутии сообщил о состоянии отравившихся химикатами пенсионерок Общество, 09:01
Импланты для мозга, коровы и пиво: во что инвестируют Гейтс и Безос Pro, 08:50
В Токио осудили российский закон о Дне победы над милитаристской Японией Политика, 08:49
Джокович потерял лидерство в рейтинге ATP и прервал легендарный рекорд Спорт, 08:45
Рубль перешел к укреплению и отыграл около половины утреннего падения Инвестиции, 08:43
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Со старым товаром — на новый маркетплейс. Инструкция на примере футболки Pro, 08:24
Росстандарт разработает методику определения подлинности меда Бизнес, 08:19
Северная Корея обвинила США в приближении ядерной войны Политика, 08:12
«РИА Новости» сообщили об отсутствии наступления ВСУ у Артемовска Политика, 07:59
Макрон увидел в действиях Пригожина оправдание помощи Украине Политика, 07:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:50
Шойгу проверил пункт управления войск в зоне военной операции Политика, 07:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 488-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:07

В Москве снимаются все ограничения, связанные с введением режима КТО, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

ФСБ сообщила о снятии режима КТО во всех трех регионах, где его вводили из-за действий ЧВК «Вагнер»: столице, Московской и Воронежской областях.

07:54

Минобороны сообщило, что Сергей Шойгу провел совещание с командованием группировки «Запад». Министр обороны дал задачу продолжать активное ведение разведки.

Он проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне военной операции.

Video

06:44

Австралия выделит Украине еще 110 млн австралийских долларов ($73 млн), они пойдут на закупку бронетехники, грузовиков. артиллерийских боеприпасов. сообщил премьер Энтони Альбанезе, передает 9 news.

04:35

В Киевской и Одесской областях раздались взрывы, звучит воздушная тревога, сообщил украинский телеканал ТСН. В обоих регионах сработали системы противовоздушной обороны. Как уточнил глава Одесской военной администрации Олег Кипер, «идет боевая работа», ПВО сработала в том числе над Одессой.

02:31

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ, РПЦ считает ее раскольнической) «под прикрытием полиции и теробороны» вскрыли болгаркой двери нижнего храма в честь Архистратига Михаила в селе Белогородка Киевской области, заявил настоятель храма Вячеслав Лазорик.

Протоиерей рассказал, что представители ПЦУ отказались пускать на территорию прихожан.

00:30

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ход боевых действий и обстановку в России после действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с лидерами США, Канады и Польши Джо Байденом, Джастином Трюдо и Анджеем Дудой.

Разговор с Байденом он назвал «позитивным и вдохновляющим», отметив, что поблагодарил собеседника за помощь Киеву, особенно за поставку зенитных ракетных комплексов Patriot, а также за поддержку передачи истребителей F-16 другими странами, которые ими владеют.

00:08

Польша укрепляет свою границу с Белоруссией после решения об отправке основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в эту республику, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Вчера 18:12

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в воскресенье поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, а во второй половине дня провел разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Вчера 18:07

Вашингтон не стал раскрывать данные разведки о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина, так как опасался, что Россия обвинит США в организации госпереворота, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Вчера 17:26

Пробка на трассе М4 «Дон» образовалась из-за колонны военной техники ЧВК «Вагнер», которая идет из Воронежской области, заявили в Минтрансе региона, передает ТАСС.

«В две полосы они идут. Идут не очень быстро, будут уходить на [МАПП] «Волошино», из-за этого пробка», — сказали в министерстве.

Вчера 17:11

В Киевском районе Донецка прогремел взрыв, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«По информации очевидцев, фиксируется задымление в результате прилёта возле ТЦ «Донецк сити», — написал он в своем телеграм-канале.

Вчера 16:24

В результате перестрелки в Воронежской области 24 июня были повреждены 19 домов, сообщил глава Павловского района региона Максим Янцов.

По его словам, перестрелка произошла когда через район продвигалась колонна ЧВК «Вагнер».

«Угрозы для целостности домов или надворных построек нет», — сообщил он.

Вчера 15:17

В будущем не исключено участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах между Москвой и Киевом, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя итоги действий ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина.

«Реальная группа будущих российских переговорщиков с Украиной уже существует, но пока она остается в тени, участие Лукашенко в этом процессе не исключено», — написал он в Facebook (суд в Москве признал экстремистской и запретил деятельность владельца соцсети, компании Meta Platforms).

Вчера 14:11

Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ в районе Артемовска (Бахмута).

Вчера 13:05

Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули территорию Липецкой области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вчера 12:22

Банки начали снижать курсы валют, которые резко выросли накануне на фоне продвижения колонны ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы.

  • «Сбер» — ₽89,79 за доллар и ₽95,75 за евро (было ₽90,09 за доллар и ₽96,06 за евро);
  • Тинькофф — ₽89,4 за доллар и ₽97,4 за евро (было ₽91,1 за доллар и ₽99,25 за евро);
  • Альфа-Банк — ₽90 руб за доллар и ₽99 за евро (было ₽96,77 за доллар и ₽106,21 за евро);
  • ВТБ — ₽91,81 за доллар и ₽100,41 за евро (было ₽94,5 за доллар и ₽102,5 за евро);
  • Газпромбанк — ₽91,85 за доллар и ₽98 за евро (было ₽97,3 за доллар и ₽104,3 за евро);
  • Райффайзенбанк — ₽92,46 за доллар и ₽98,96 за евро (было ₽97,55 за доллар и ₽106,4 за евро).

В «Сбере» заявили, что не видят повышенного спроса, а 90% сделок приходятся на продажу валюты.

Вчера 11:48

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» возвращаются в зону проведения военной операции на Украине, сообщил командир спецподразделения Апты Алаудинов, передает ЧГТРК «Грозный». Накануне чеченских бойцов отправили в Ростов-на-Дону.

«Сейчас мы с вами получили приказ возвратиться обратно на наши боевые порядки, туда где нас ждет враг», — сказал Алаудинов.

Он рассказал, что ранее бойцы «Ахмата» по приказу верховного главнокомандующего прибыли в Большой Лог (хутор под Ростовом-на-Дону). «Хвала Всевышнему, что эта ситуация разрешилась мирным образом», — добавил командир «Ахмата».

Вчера 11:18

В Ростовской области сняты все ограничения движения по трассам региона, сообщает ГУ МЧС.

Вчера 11:03

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал продуманными и эффективными действия чеченских бойцов, которых отправили накануне в Ростов-на-Дону.

«Любая самодеятельность в жилом городе могла неизбежно привести к массовым жертвам. Бойцы действовали строго в соответствии с приказом и блестяще выполнили поставленную перед ними задачу. Их позиции в зоне СВО успешно удерживаются нашими резервными группами». — заявил Кадыров.

Он отметил, что бойцы «оперативно прибыли на место и ждали приказа». «Хвала Всевышнему Аллаху, ситуация завершилась без прямой конфронтации», — написал он в своем телеграм-канале.

Вчера 11:01

Подразделения ЧВК «Вагнер» уходят с территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Заканчивается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов. После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения», — написал он в своем телеграм-канале.

Он пообещал позже сообщить о снятии ограничений и мерах для устранения и компенсации ущерба.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter