Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 488-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Москве снимаются все ограничения, связанные с введением режима КТО, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
ФСБ сообщила о снятии режима КТО во всех трех регионах, где его вводили из-за действий ЧВК «Вагнер»: столице, Московской и Воронежской областях.
Минобороны сообщило, что Сергей Шойгу провел совещание с командованием группировки «Запад». Министр обороны дал задачу продолжать активное ведение разведки.
Он проверил передовой пункт управления одного из объединений Западной группировки войск в зоне военной операции.
Австралия выделит Украине еще 110 млн австралийских долларов ($73 млн), они пойдут на закупку бронетехники, грузовиков. артиллерийских боеприпасов. сообщил премьер Энтони Альбанезе, передает 9 news.
В Киевской и Одесской областях раздались взрывы, звучит воздушная тревога, сообщил украинский телеканал ТСН. В обоих регионах сработали системы противовоздушной обороны. Как уточнил глава Одесской военной администрации Олег Кипер, «идет боевая работа», ПВО сработала в том числе над Одессой.
Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ, РПЦ считает ее раскольнической) «под прикрытием полиции и теробороны» вскрыли болгаркой двери нижнего храма в честь Архистратига Михаила в селе Белогородка Киевской области, заявил настоятель храма Вячеслав Лазорик.
Протоиерей рассказал, что представители ПЦУ отказались пускать на территорию прихожан.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ход боевых действий и обстановку в России после действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с лидерами США, Канады и Польши Джо Байденом, Джастином Трюдо и Анджеем Дудой.
Разговор с Байденом он назвал «позитивным и вдохновляющим», отметив, что поблагодарил собеседника за помощь Киеву, особенно за поставку зенитных ракетных комплексов Patriot, а также за поддержку передачи истребителей F-16 другими странами, которые ими владеют.
Польша укрепляет свою границу с Белоруссией после решения об отправке основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в эту республику, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в воскресенье поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, а во второй половине дня провел разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Вашингтон не стал раскрывать данные разведки о планах основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина, так как опасался, что Россия обвинит США в организации госпереворота, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Пробка на трассе М4 «Дон» образовалась из-за колонны военной техники ЧВК «Вагнер», которая идет из Воронежской области, заявили в Минтрансе региона, передает ТАСС.
«В две полосы они идут. Идут не очень быстро, будут уходить на [МАПП] «Волошино», из-за этого пробка», — сказали в министерстве.
В Киевском районе Донецка прогремел взрыв, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
«По информации очевидцев, фиксируется задымление в результате прилёта возле ТЦ «Донецк сити», — написал он в своем телеграм-канале.
В результате перестрелки в Воронежской области 24 июня были повреждены 19 домов, сообщил глава Павловского района региона Максим Янцов.
По его словам, перестрелка произошла когда через район продвигалась колонна ЧВК «Вагнер».
«Угрозы для целостности домов или надворных построек нет», — сообщил он.
В будущем не исключено участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах между Москвой и Киевом, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя итоги действий ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина.
«Реальная группа будущих российских переговорщиков с Украиной уже существует, но пока она остается в тени, участие Лукашенко в этом процессе не исключено», — написал он в Facebook (суд в Москве признал экстремистской и запретил деятельность владельца соцсети, компании Meta Platforms).
Минобороны сообщило об отражении 10 атак ВСУ в районе Артемовска (Бахмута).
Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули территорию Липецкой области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Банки начали снижать курсы валют, которые резко выросли накануне на фоне продвижения колонны ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы.
- «Сбер» — ₽89,79 за доллар и ₽95,75 за евро (было ₽90,09 за доллар и ₽96,06 за евро);
- Тинькофф — ₽89,4 за доллар и ₽97,4 за евро (было ₽91,1 за доллар и ₽99,25 за евро);
- Альфа-Банк — ₽90 руб за доллар и ₽99 за евро (было ₽96,77 за доллар и ₽106,21 за евро);
- ВТБ — ₽91,81 за доллар и ₽100,41 за евро (было ₽94,5 за доллар и ₽102,5 за евро);
- Газпромбанк — ₽91,85 за доллар и ₽98 за евро (было ₽97,3 за доллар и ₽104,3 за евро);
- Райффайзенбанк — ₽92,46 за доллар и ₽98,96 за евро (было ₽97,55 за доллар и ₽106,4 за евро).
В «Сбере» заявили, что не видят повышенного спроса, а 90% сделок приходятся на продажу валюты.
Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» возвращаются в зону проведения военной операции на Украине, сообщил командир спецподразделения Апты Алаудинов, передает ЧГТРК «Грозный». Накануне чеченских бойцов отправили в Ростов-на-Дону.
«Сейчас мы с вами получили приказ возвратиться обратно на наши боевые порядки, туда где нас ждет враг», — сказал Алаудинов.
Он рассказал, что ранее бойцы «Ахмата» по приказу верховного главнокомандующего прибыли в Большой Лог (хутор под Ростовом-на-Дону). «Хвала Всевышнему, что эта ситуация разрешилась мирным образом», — добавил командир «Ахмата».
В Ростовской области сняты все ограничения движения по трассам региона, сообщает ГУ МЧС.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал продуманными и эффективными действия чеченских бойцов, которых отправили накануне в Ростов-на-Дону.
«Любая самодеятельность в жилом городе могла неизбежно привести к массовым жертвам. Бойцы действовали строго в соответствии с приказом и блестяще выполнили поставленную перед ними задачу. Их позиции в зоне СВО успешно удерживаются нашими резервными группами». — заявил Кадыров.
Он отметил, что бойцы «оперативно прибыли на место и ждали приказа». «Хвала Всевышнему Аллаху, ситуация завершилась без прямой конфронтации», — написал он в своем телеграм-канале.
Подразделения ЧВК «Вагнер» уходят с территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Заканчивается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов. После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения», — написал он в своем телеграм-канале.
Он пообещал позже сообщить о снятии ограничений и мерах для устранения и компенсации ущерба.