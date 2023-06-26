В будущем не исключено участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах между Москвой и Киевом, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя итоги действий ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина.

«Реальная группа будущих российских переговорщиков с Украиной уже существует, но пока она остается в тени, участие Лукашенко в этом процессе не исключено», — написал он в Facebook (суд в Москве признал экстремистской и запретил деятельность владельца соцсети, компании Meta Platforms).